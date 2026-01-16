ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò/Æü·ÐBP¼çºÅ¡ØWOMAN EXPO 2025 Winter¡Ù¥»¥ß¥Êー ¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ²¬Â¼¤µ¤æ¤êÅÐÃÅ¤ÎºÎÏ¿µ»ö¸ø³«(¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹âÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢Æü·ÐBP¼Ò¼çºÅ¡ÖWOMAN EXPO 2025 Winter¡×¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥¦ー¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¶¨»¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥êー¥Àー¤Ë³Ø¤Ö¡ª¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÛ¤Êý¡×¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Î²¬Â¼¤µ¤æ¤ê¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎºÎÏ¿µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø³«URL¡§https://woman.nikkei.com/atcl/cons/051300011/121500286/index.html
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýËÜÉô ¿Í»öÅý³çÉô DE¡õI¿ä¿Ê¼¼ ÉûÉôÄ¹ÄéÀé²Â»á¤È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Èー¥êー¤äº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¡¢¼ºÇÔ¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥êーË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢²¬Â¼¤Ï¼ÒÆâ¤Ç³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤µ¤æ¤ê¥¥ã¥ê¥¢¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ëºÂ¤¬Å¾´¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ®Ä¹¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±ÄÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎËÜÅö¤Î¿»Æ©¤Ï¡¢°ì²ó¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ØÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¿»Æ©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡200Ì¾¤¬Äê°÷¤Î²ñ¾ì¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÄ°¹Ö¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÒÆâ³°¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¥Õ¥êー¿ä¿Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°Â¿´¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ³èÌö¤Ç¤¤ë´ë¶È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WOMAN EXPO 2025 Winter ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ê³«ºÅºÑ¤ß¡Ë
¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢Æü·ÐBP
³«´ü¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～17:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ûー¥ë¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë
»²²ÃÈñ¡¦ÌµÎÁ¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/
¥Æー¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤òºî¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¡×
¥¥ã¥ê¥¢¤äÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¡¢¶µ°é¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢»î°û¡¦»î¿©¥Öー¥¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö³º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025z1129wep/index.html#SA03
¡ÚÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆ°²è¡Ë¡Û You Tube¡ÖWOMAN EXPO ¸ø¼° ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Æâ
https://youtu.be/dAPcf-otrZE?si=M3RHVwVOzUa7WJnB
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション「「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。」 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡ÖNext GOOD¡× ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡£¼Ò²ñ¤Ø¡£°ìÊâÀè¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢°ìÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¡Ù ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°Â¿´¤ä´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖNext GOOD¡×¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¡¡¾å