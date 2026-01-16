¡Ú¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÁª¤Ö¡ÖÇò¡×¥«¥«¥ª¹á¤ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ô¥¡ー¥ë¥ê¥¨¥¾¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »°»Þ½Ó²ð¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥éÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤ËÉ´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¤Ë¤Æ¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¼ê³Ý¤±¤ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥«¥«¥ª¤¬¹á¤ë¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¥Ö¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBean to White collection¡Û
¼«¼Ò¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÁªÊÌ¡¢ßäÀù¤«¤éÁ´¹©Äø¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥«¥«¥ª¥Ð¥¿ー¤òºñÌý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¤Î¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÊ¬50¡ó¤Ç¤Û¤É¤è¤¤´ÅÌ£¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¡¢É¡¤ËÈ´¤±¤ë¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÁÇºà¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡×¤ä¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢ÁÇºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤éÍ»¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¤ÎÁªÊÌ¤«¤é¼ê´Ö¤ò¤¤¤È¤ï¤º¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Bean to White collection
ÆâÍÆÎÌ¡§5¸Ä
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§4,320±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§4,000±ß¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡Ú¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë ¥Ö¥é¥ó¡Û
Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë ¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¥«¥«¥ª¥Ð¥¿ー¤òºñ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°ì´ÓÀ½Â¤¤¹¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌç¤ÎBean to bar¹©Ë¼¤Ç¤¹¡£2025Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×Æâ¤Ç¡¢¡Ö¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¹¤®¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅöÅ¹¤Î
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÀ½Â¤¹©Äø¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹©Ë¼¤Ç¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤ººî¤é¤ì¤ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë ¥Ö¥é¥ó¡×¤Î2¸ÄÆþ¤ê¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¶âÇó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°ìÎ³¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÇò¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥»¥ó¥¹¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥«¥«¥ª¤¬¹á¤ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¥Ö¥é¥ó
ÆâÍÆÎÌ¡§2¸Ä
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§1,944±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§1,800±ß¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë
ÅìµþÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹¡¦¶äºÂÅ¹
¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ëÀ¶Î¤Å¹
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡¡¥Ö¥é¥óÀÄ»³Å¹
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ô¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤È¾ì½ê¡Õ
¡ÚÅì³¤ÃÏ¶è¡Û¢£¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¡6³¬¡¡¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Û¢£ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¡9³¬¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡§¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡Û
2004Ç¯¡¢¥·¥§¥Õ»°»Þ½Ó²ð¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡£¡Ö¥«¥«¥ª¤ÎËÜ¼Á¤ò¿¼¤¯ÄÉµá¤¹¤ë¡×ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÁªÊÌ¡¦ßäÀù¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡ÈBean to Bar¡É¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿ー¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¼«¼ÒÀ½Â¤¤·¡¢¹á¤ê¤ÈÍ¾±¤¤ò°ú¤½Ð¤¹ÆÈ¼«¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡É¤ò¹½ÃÛ¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¡¦»³Íü¤Ç5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥·¥ç¥³¥é¤ÎÀ¤³¦¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ô¥¡ー¥ë¥ê¥¨¥¾¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©564-0062 ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¿â¿åÄ®1-28-3
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°»Þ½Ó²ð
URL¡§https://www.palet-dor.com
ONLINESHOP¡§https://palet-dor.ocnk.net
Instagram¡§https://www.instagram.com/palet_dor/
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡¡¾ÜºÙ¡Û
¢£¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë
ÅìµþÅ¹ ¢©100-6501ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-5-1¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 1F
/ TEL 03-5293-8877
¶äºÂÅ¹ ¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-7-10¡¡EXITMELSA 1F
/ TEL 03-5962-8787
ÂçºåÅ¹ ¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-2-22 ¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT 4F
/TEL 06-6341-8081
¡ö¥Ñ¥ì¥¹¥¿¡Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT B1¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡ÊÀ¶Î¤Å¹¡Ë
¢©407-0301¡¡»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¹âº¬Ä®À¶Î¤Ä«Æü¥öµÖ3545-931¡¡/ TEL 0551-48-5381
¢£¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¡¥Ñ¥ì¥É¥ªー¥ë¡¡¥Ö¥é¥ó¡ÊÀÄ»³Å¹¡Ë
¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1¡¡ÀÄ»³¥Ä¥¤¥óÅì´ÛB1F¡¡/ TEL 03-3470-0613
¡ö¥Ñ¥ì¥¹¥¿¡Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ë¤ÏÅ¹ÊÞÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£