¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾®ÎÓ ¿Î¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âì»³ ¿¿Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÊÝ°é±à¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀìÌçÀÇ§Äê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ©ÅÙ¤ÏÊÝ°é¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼ÒÆâ»ñ³Ê¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ÈÊÝ°é±à¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤è¤êÉý¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀìÌçÀÇ§Äê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¤ÎÌÜÅª¡Û
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÊÝ°é¤Î»ö¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤½¤Î»Ò¤é¤·¤¯¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â»Ù±ç¡×¡Ö²ÈÄí¡¦ÃÏ°è»Ù±ç¡×¡Ö¿©»ö¡¦¿©°é¡×¡Ö°ÂÁ´±ÒÀ¸¡×¤Î£´¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤ò»ñ³Ê¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ø¤Ó¡¢º¬µò¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÝ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¿Íºâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÝ°é¤ÎÀìÌçÀ¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç§Äê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ½è¶ø¤Ë¤â´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÀìÌçÀÇ§Äê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¤Î¿·Àß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅùµéÀ©ÅÙ¤ÈÌò³äÇ¤Ì¿À©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½éÇ¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¡Û
¡¡¡Ö¤³¤É¤â»Ù±ç¡×¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ÛÇ¯ÎðÊÝ°é¡ÊÍÄ»ù¡Ë¡Ù¤òÇ§Äê»ñ³Ê¤È¤·¡¢5Ì¾¤ÎÇ§Äê¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñ³ÊÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö3～5ºÐ»ù¤Î°ÛÇ¯ÎðÊÝ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤ÇÍ·¤Ó¤³¤à¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀìÌçÀ¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇ§Äê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Û
¡¡3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦½¤¤Ç¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¡¦¼«±à¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤Î¸À¸ì²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢°Ê²¼¤ÎÇ§Äê»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¡¡Ç§Äê»î¸³£±.¡§ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¡Ê¼ÂÃÏÉ¾²Á¡Ë
¡¡¡¡Ç§Äê»î¸³£².¡§¼ÂÁ©»öÎã¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢²ÝÂê»öÎã¤Î¹Í»¡¡Ê¥ì¥Ýー¥ÈÄó½Ð¡Ë
¡¡Ç§Äê»î¸³£±.¡¦£².¤È¤â¤Ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»ñ³ÊÇ§Äê¡£
¡¡¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤ÏËÜÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀìÌçÀ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÀìÌç¿¦¡×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¤½¤Î»Ò¤é¤·¤¯¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
