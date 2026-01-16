¥Þ¥¦¥¶ー¿·À½ÉÊ¾ðÊó～2025Ç¯¤Ë¿·À½ÉÊ40,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï
¿·À½ÉÊÅêÆþ¡ÊNew Product Introduction: NPI¡Ë¤Î¶È³¦¥êー¥Àー(TM)¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)¡Ê¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢°Ê²¼¥Þ¥¦¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¿·À½ÉÊ¤äºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ä¡¢À½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1,200¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀ½ÉÊÅêÆþ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÀ½Â¤¥áー¥«ー¤«¤é¤Î´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¡¢100¡óÇ§ÄêºÑ¤ß½ãÀµÉÊ¤Î¤ß¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë40,000(https://info.mouser.com/new_products/)ÅÀ°Ê¾å¤ÎÂ¨»þ½Ð²Ù²ÄÇ½¤Ê¿·À½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7,000ÅÀ°Ê¾å¤¬Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿À½ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢£ Infineon Technologies MOTIX(TM) TLE994x / TLE995x 32¥Ó¥Ã¥È¥âー¥¿À©¸æSoC(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-motix-tle994-95-socs/)
Infineon Technologies(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)¤ÎTLE994x¤ª¤è¤ÓTLE995x SoC¤Ï¡¢Arm(R) Cortex(R)-M¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿32¥Ó¥Ã¥È¤Î¥âー¥¿À©¸æ(https://resources.mouser.com/motor-control)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï3Áê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆâÂ¢¤·¡¢LIN¤Þ¤¿¤ÏCAN¡¿CAN-FD¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¥ì¥¹ DC¥âー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÖºÜ(https://resources.mouser.com/automotive)¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ M5Stack Unit MQ ²ÄÇ³À¥¬¥¹¥»¥ó¥µ(https://www.mouser.jp/new/m5stack/m5stack-unit-mq-combustible-gas-sensor/)
M5Stack(https://www.mouser.jp/manufacturer/m5stack/)¤ÎUnit MQ¥»¥ó¥µ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¤ä¥á¥¿¥ó¤ò´Þ¤à²ÄÇ³À¥¬¥¹¤ò¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏSTM32G0(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-stm32g0-microcontrollers/)¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤òÆâÂ¢¤·¡¢I2C¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤ò²ð¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Û¥¹¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÄÌ¿®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à(https://resources.mouser.com/smart-home)¡¢¶õµ¤¼Á¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢»º¶È(https://resources.mouser.com/safety)°ÂÁ´¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤°ÂÁ´(https://resources.mouser.com/safety)¡¦´Æ»ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Phoenix Contact M17 PRO ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥Í¥¯¥¿(https://www.mouser.jp/new/taoglas/taoglas-ma58x-comet-puck-antennas/)
Phoenix Contact(https://www.mouser.jp/manufacturer/phoenix-contact/)¤ÎM17 PRO¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢IEC 61076-2-117µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿¶ËÇÛÃÖ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ¡¦¥Çー¥¿¡¦¿®¹æ¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹©¶ñÉÔÍ×¤ÎONECLICK 3-in-1¥¯¥¤¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦¿¨³Ð¤Ç³Î¼Â¤Ê¥í¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÀßÃÖ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ËÜM17¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹(https://resources.mouser.com/robotics)¤ä¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó(https://automationresources.mouser.com/)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Taoglas MA58x Comet Puck ¥¢¥ó¥Æ¥Ê(https://www.mouser.jp/new/taoglas/taoglas-ma58x-comet-puck-antennas/)
Taoglas(https://www.mouser.jp/manufacturer/taoglas/)¤ÎMA58x Comet Puck ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢5G(https://resources.mouser.com/5g)¤ª¤è¤Ó4G MIMO¥»¥ë¥éー¼þÇÈ¿ô(https://resources.mouser.com/cellular-communication)¡¢GNSS¡¢Wi-Fi(R)ÂÓ°è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£IP67½àµò¤Î¶âÂ°À½¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ã¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿ËÜ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢101mm ¡ß 101mm ¡ß 20mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢ÄãÂ»¼ºÆ±¼´¥±ー¥Ö¥ë¤ª¤è¤ÓSMA¥³¥Í¥¯¥¿¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡¢¥ëー¥¿ー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡¢POS¡ÊÈÎÇä»þÅÀ¾ðÊó´ÉÍý¡ËÃ¼Ëö¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¡¢¶ÛµÞ¥µー¥Ó¥¹ÍÑÅÓ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://info.mouser.com/new_products/
¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ä¿·À½ÉÊ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mouser.jp/newsroom/
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊµÚ¤Ó»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤¿100%Ç§ÄêºÑ¤ß¤Î½ãÀµÉÊ¤Î¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿×Â®¤ÊÀß·×³«È¯¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー(https://www.mouser.com/technical-resources/)¡¢À½ÉÊ¥Çー¥¿¥·ー¥È¡¢¥áー¥«ー¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Îー¥È¡¢µ»½ÑÀß·×¾ðÊó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
マウザー・エレクトロニクスについて
マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。
また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。
¾¦É¸
Mouser¤ª¤è¤ÓMouser Electronics¤ÏMouser Electronics, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
