ÆüËÜÄÌ±¿¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÊªÎ®²ÝÂê¤ò²ò·è ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ò³«Àß¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ

¡¡NIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÙÀÚÃÒ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜÄÌ±¿³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅº¿ÊÆóÏº¡¡°Ê²¼¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀèÃ¼ÊªÎ®»ÜÀß¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÍ¢Á÷¸úÎ¨²½¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÄÌ±¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¸½¼Â¶õ´Ö¤È²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢±Ä¶È¡¦Äó°Æ³èÆ°¤ä¸½¾ì²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÄÌ±¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÊªÎ®»ÜÀß¤ä¼«Æ°²½µ¡´ï¤ò¡ÖÂÎ¸³¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËÊªÎ®²ÝÂê¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¹Í»¡¡×¤·¡¢²þÁ±¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç£Î£Ø¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì¡¢¼«Æ°²½µ¡´ï¤ÎÆ°ºî¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«³Ø²ÄÇ½
¡¡°ÜÆ°¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â»ÜÀß¤äµ¡´ï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¥ê¥¢¥ë¤Ë¶á¤¤ÂÎ¸³
¡¡¹â²è¼Á3D¥â¥Ç¥ë¤äVR¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡µ¡´ï¤Î»ÅÍÍ¤äÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦ÁÒ¸ËÆâ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼«Í³
¡¡¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡¡º£¸å¡¢ÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¾å¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ä¾ò·ï¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¸úÎ¨²½¤òÄêÎÌÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤È¤â¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Î£Ø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³¡×¤«¤é¡Ö¹Í»¡¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¡×¾Ò²ðÆ°²è
https://www.youtube.com/watch?v=o7EjlcCDh10&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=o7EjlcCDh10&feature=youtu.be)
NX¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
NX¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢1937Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥â¥Î¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦57¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÌó78,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤ÎÍ¢Á÷¥âー¥É¤ÈÁÒ¸Ë¡¦IT¤ò¶î»È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NX¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖWe Find the Way¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢É¬¤º¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¼«¿®¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ï https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£