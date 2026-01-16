¡É¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï～¡É¡¢¡É¤È¤í¤È¤í～¡É¤Î½Ö´Ö¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¡¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÀäÉÊ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¡ª¿·TVCM¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×ÊÓ¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¤¦¤Á¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡×¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡É¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×4¼ïÎà¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×ÊÓ¤òÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¤¿¤Þ¤´¤Î³Ì¡É¤«¤é¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¡ª2¤Ä¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤ò¾Ò²ð
¡¡¿·TVCM¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ô¥¥Ô¥¡Ä¥Ñ¥«¥ó¡ª¡É¤ÈÂç¤¤Ê¤¿¤Þ¤´¤Î³Ì¤¬³ä¤ì¡¢¸÷¤ÎÃæ¤«¤é¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼ê¤Ç¡È¤¿¤Þ¤´¥Ýー¥º¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂçºå²¦¾´Æ½¤¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×¡ÖMOKUBAZA´Æ½¤¤È¤í～¤Ã¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤Î£²¤Ä¤Î¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¥á¥Ë¥åー¤ò»î¿©¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤È¤í¤±Êý¡¦¤Õ¤ï¤Ã¤È´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢¤Û¤³¤í¤ó¤À¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï³Ì¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTVCM³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×ÊÓ
TVCMÊüÁ÷³«»Ï¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§È¬ÌÚè½²Ä»Ò
Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/AmXWm_dTjt8
¡ÚÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¢£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤â¡ÈÈþÌ£¤·¤¤»£±Æ¡É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥×ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¤¿¤Þ¤´¤Î³Ì¤ò³ä¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤ä¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¡È¤¿¤Þ¤´¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¡É¤¬ºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÉ÷¤äÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÑÀª¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¥·ー¥ó¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·ÄÅßÖÈÓ¤È¥ー¥Þ¥«¥ìー¤ò¼Â¿©¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸É½¾ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤Ê±éµ»¤ò¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡£´Å¤µ¤¬¤¯¤É¤¯¤Ê¤¯¡¢¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤´¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤È¤í¤È¤í¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¢£¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Æü¤ÎÃæ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¸á¸å¤â´èÄ¥¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ï¡È¥ー¥Þ¥«¥ìー¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´¨¤¤µ¨Àá¤Î·ò¹¯ÌÌ¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥Êー¤ò2Ëç½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ê¥Òー¥È¡Ê¥Òー¥È·Ï¥¤¥ó¥Êー¡Ë¤òÈ¾Âµ¤ÈÄ¹Âµ¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åß¤Ï²¹¤«¤¤¤ªÃã¤ò°û¤ó¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹¥¤¤Ê¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¡¦ÆÀ°Õ¤Ê¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤Ï¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£ºîÉÊ¤Ç¡ÈÊÒ¼ê¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò³ä¤ë¥·ー¥ó¡É¤ÎÎý½¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËèÆü¤¿¤Þ¤´¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¾Æ¤ºî¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤â¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤ä½Ð½Á´¬¤¤¿¤Þ¤´¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡Öµæ¶Ë¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¡×
Âè°ìÌä¡§¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤Î¹¥¤¤Ê¿©´¶¤Ï¡©
A¡§¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÇÉ¡¡¡¿¡¡B¡§¤È¤í～¤êÇÉ
²óÅú¡§B¡§¤È¤í～¤êÇÉ
ÂèÆóÌä¡§¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©
A¡§¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡¡¡¿¡¡B¡§¼«Ê¬¤Çºî¤ëÌ£
²óÅú¡§A¡§¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£
¥³¥á¥ó¥È¡§¡ÖÊì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤¬¹¥¤¤Ê½Ð½Á´¬¤¤¿¤Þ¤´¤òÊì¤¬¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È²óÅú¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¡É¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°Ìä¡§¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤Ï´Å¤¤ÇÉ¡©¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÇÉ¡©
A¡§¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÇÉ¡¡¡¿¡¡B¡§´Å¤¤ÇÉ
²óÅú¡§A¡§¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÇÉ
¥³¥á¥ó¥È¡§¡Ö»ä¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤òºî¤ë¤È¤¤â¤ªº½Åü¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÀÎ¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»ÍÌä¡§¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©
A¡§È¾½ÏÇÉ¡¡¡¿¡¡B¡§¤·¤Ã¤«¤êè§¤ÇÇÉ
²óÅú¡§A¡§È¾½ÏÇÉ
¢£µæ¶Ë¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ä¡©
Âè°ìÌä¡§¾¡ÉéÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©
A¡§¥ー¥Þ¥«¥ìー¡¡¡¿¡¡B¡§¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°
²óÅú¡§A¡§¥ー¥Þ¥«¥ìー
¥³¥á¥ó¥È¡§¡Ö»ä¤Ï¥ー¥Þ¥«¥ìー¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤è¤·¡¢´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡É¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
ÂèÆóÌä¡§A¡§¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¡¡¿¡¡B¡§Å·ÄÅÈÓ
²óÅú¡§A¡§¥ª¥à¥é¥¤¥¹
¥³¥á¥ó¥È¡§¡ÖºÇ¸å¤Ë¤È¤í¤È¤í¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡È¤¢¤¡¡¢¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡É¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÂçºå²¦¾´Æ½¤¡¡¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡ÛÂçºå²¦¾¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Å·ÄÅßÖÈÓ¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢ßÖÈÓ¤ÈÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛMOKUBAZA´Æ½¤ ¡¡¤È¤í～¤Ã¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡ÛMOKUBAZA¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£8¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¥Æー¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬È´·²¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ë¤È¤íー¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ëÍñ²«¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤È¤í～¤ê¥Áー¥º¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÊÛÅö
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û647±ß¡ÊÀÇ¹þ698±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë ¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»ÝÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Î¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¤È¤í～¤ê¥Áー¥º¡¢Íñ²«¥½ー¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÆù½Á¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÇ»¸ü¥Ç¥ß¥½ー¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤È¤í¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ð¥¿ー¤¬¹á¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤È¤í¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤ÏµíÆý¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¤òÆþ¤ì¤¿¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ 8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
¡¡¡È¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÁÚºÚ¡É¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥êー¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À¡×¤ÎÁ´3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¿©Âî¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û276±ß¡ÊÀÇ¹þ298±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ï¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û297±ß¡ÊÀÇ¹þ320±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û´Å¿Ý¤Ç¤¢¤¨¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ä¶Ì¤Í¤®Æþ¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û304±ß¡ÊÀÇ¹þ328±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ë¡¢¥Þ¥«¥í¥ËÆþ¤ê¤Î¶ñºà´¶¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤È³¤Ï·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ 8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£