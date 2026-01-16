Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¿¦°÷¸þ¤±¤Î¿ÈÂÎ¿ÇÃÇ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯Áý¿ÊÅù¤ò¿Þ¤ë¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¿ÇÃÇ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¹ÖºÂ¤òºòÇ¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë½ª¶È¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼èÁÈ¤Ï¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»ÜÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿¦¾ì¤Çµ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¿¦°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÅù¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ó¤ä¸ª¤Þ¤ï¤ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿Æ°´ï¤Îµ¡Ç½¤ò¼«¤é³ÎÇ§¤·¡¢²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾ËÜÂç¿Ã¡¢À¶¿åÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¢¤ª¤è¤Ó²Ï¹ç¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÅÙËö¤ä¼¡Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë»þ´ü¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿ÈÂÎ¿ÇÃÇ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤È¤Ï
¿ÈÂÎ¿ÇÃÇ¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Î±¿Æ°´ï¡Ê¶ÚÎÏ¡¦²ÄÆ°°è¡¦½ÀÆðÀÅù¡Ë¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ú£±.¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¢ª£².²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¢ª£³.¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÊºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç³ÎÇ§¡¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡Ö¼ó¤Î²ÄÆ°À¡Ê²óÀû¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Î²ÄÆ°À¡×¤Î2¹àÌÜ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ØÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö²þÁ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤Î·ÑÂ³¤ª¤è¤Ó²£Å¸³«¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤³¤³¥¹¥Ý¡Êhttps://cocospo.go.jp/¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤³¥¹¥Ý¡Êhttps://cocospo.go.jp/¡Ë¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤ä¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¤³¤³¥¹¥Ý¥æー¥¶ー¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤ä¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ö¥ªー¥Êー¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹½À®¡¦µ¡Ç½¤òºþ¿·¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£