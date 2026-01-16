¡Ö¸¸¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡ã¥¤¥ô¥¡¥ó¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡ä¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Penny Luo¡Ë¤Ï¡¢£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ë¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢LAÈ¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ã¥¤¥ô¥¡¥ó¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÄêÈÖ¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¥Àー¥¯¡¦¥×¥é¥êー¥Ì¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¤¬3¤Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿¡È¥¤¥ô¥¡¥ó ¥È¥ê¥å¥Õ 12¸ÄÆþ¤ê¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2026Ç¯¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Àー¥¯¤È¥»¥µ¥ß¥ª¥ì¥ó¥¸¥×¥é¥êー¥Ì¤¬2¸Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿¡È¥¤¥ô¥¡¥ó ¥È¥ê¥å¥Õ 4¸ÄÆþ¤ê¡É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÆü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅöÆüÊÂ¤ó¤Ç¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ô¥¡¥ó ¥È¥ê¥å¥Õ4¸ÄÆþ¤ê¡¡\3,043¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆµÚ¤ÓÈÎÇäÊýË¡¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇäÊýË¡¡Û
£±.³ÆÆüAM10:30¤è¤ê¡¢¶äºÂËÜÅ¹ÀµÌÌ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÈÖ¹æ·ô¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ËçÈ¯·ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².¤ªÊÂ¤Ó¤ÎºÝ¤Ï¶äºÂËÜÅ¹ÀµÌÌ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Î¤¹¤º¤é¤óÄÌ¤êÂ¦¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.ÈÖ¹æ·ôµºÜ¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤éÂÔ¤Á¾õ¶·¤¬¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤¬¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤éºÆÅÙ¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.ÈÖ¹æ·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¸å¡¢Å¹Æ¬¤Ëºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ïÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ20ÅÀ¤Þ¤Ç¡Ê2026Ç¯¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¡È¥¤¥ô¥¡¥ó ¥È¥ê¥å¥Õ 4¸ÄÆþ¤ê¡É¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ2ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¡È¥¤¥ô¥¡¥ó ¥È¥ê¥å¥Õ24¸ÄÆþ¤ê¡É¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤´°ÆÆâ¤ÎºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À°Íý·ô¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦À°Íý·ô¤Ï¡¢µºÜ¤µ¤ì¤¿Æü»þ¤Î¤ßÍ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü»þ¤ÎÊÑ¹¹¡¦À°Íý·ô¤Î¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡¢¥ëー¥ë¤ÏÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ç¤ä¤à¤ò¤¨¤ºÅöÆüÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª²ñ·×¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¡¦¤´ÇÛÁ÷¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-8-7 ¸òëÎ¥Ó¥ë¡Ë
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯
TEL 050-3615-3600¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 11:00 - 19:00 / 1·î1Æü¤ò½ü¤¯¡Ë
