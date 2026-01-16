¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¡ÖSurala Math¡×¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¼° ICT ¶µºà¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅòÌîÀî¹§É§¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Ì¤Íè»Ö¸þ·¿¶¦ÁÏÅù»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¸þ¤±»»¿ô/¿ô³ØICT³Ø½¬¶µºà¡ÖSurala Math¡×¤Î¥¯¥áー¥ë¸ìÈÇ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤è¤ê¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸øÎ©¾®³Ø¹»4¹»¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È±¿ÍÑ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸øÎ©¾®³Ø¹»¡Ê½éÅù¶µ°é¡Ë¤Ë ICT ¶µºà¡ÖSurala Math¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ICT´Ä¶À°È÷¤«¤é¼ø¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶µ°÷¸¦½¤¡¢¤½¤·¤Æ³Ø½¬¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¡¢°ìÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°éÌ¤À°È÷¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë½éÆ³Æþ¤·¡¢¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤ÇÄ©¤à
º£²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶µ°é¾Ê¤ÈÄù·ë¤·¤¿¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±³Ð½ñ¤Ç·Ç¤²¤ë¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¸øÎ©³Ø¹»¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó2Ëü¿Í¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¾Ê¤ÎNIE¡ÊNational Institute of Education¡Ë»±²¼¤ÎÉÕÂ°¾®³Ø¹»¤ò´Þ¤à¸øÎ©¾®³Ø¹»4¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯À¸Ìó150Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÂ§±é»»¤Î½¬½ÏÅÙº¹¤¬ºÇ¤âÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿³Ø½¬¥Çー¥¿¤«¤é¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤Î¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø½¬ÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤¬É¬¤º¤·¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ø¹»¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¤¬¶µ°é¾Ê¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶µ°é¾Ê¤«¤é³Æ³Ø¹»¤ØÂßÍ¿¤¹¤ë·Á¤ÇICT ´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕµ¡´ï¤âÊ»¤»¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¡ÖSurala Math¡×¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ø¶È¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ï½µ2¥³¥Þ¤Î»»¿ô¼ø¶È¤È¤·¤Æ¡ÖSurala Math¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶µ°é¾Ê¤Î»Ù±ç¤Î¸µ¡¢³Æ¹»2Ì¾¤Î¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È3Æü´Ö¡¦·×18»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤òÍÑ¤¤¤¿¼ø¶È±¿±Ä¤ÎÊýË¡¤ä¡¢³ØÎÏº¹¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤Î»ëÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡ÖSurala Class¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀßÈ÷ÌÌ¤Î²ÝÂê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¶µ°é¾Ê¤ä³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³Ø½¬´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¿¨¤ëÀ¸ÅÌ¤âÂ¿¤¯¡¢½é¤á¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÁàºî¤Ë¤â´·¤ì¡¢³Ø½¬¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¸ú²ÌÂ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSurala Math¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë³Øµé¤È»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤³Øµé¤ò³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡È»Ø·×»»¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿·×»»ÊýË¡¤«¤é¡¢³µÇ°Íý²ò¤ä°Å»»ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤«¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú»ö¶È¤Ï2026Ç¯8·î¤Î³ØÇ¯Ëö¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¡¢³ØÎÏ¤ä³Ø½¬°ÕÍß¤ÎÊÑ²½¤òÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍCIESF¡Ê¥·ー¥»¥Õ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È³Ø¹»¤ò½ä²ó¤·¡¢¼ø¶È±¿±Ä¤ÎÄêÃå¾õ¶·¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°³èÆ°¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥ÈÂ¦¤Ç¤â³Ø½¬·×²è¡¦¿ÊÄ½¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¹»¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±¿ÍÑ²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢È¯¤ÎICT¶µ°é¥â¥Ç¥ëÁÏ½Ð¤ÈASEANÅ¸³«¤ò¤á¤¶¤¹¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ï¡¢¼ø¶È²þÁ±¡¦³ØÎÏ¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸ø¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëICT³èÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¶µ°é¾Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆICT¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ASEANÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³¤³°¸þ¤±»»¿ô/¿ô³ØICT¶µºà¡ÖSurala Math¡×¡¡¡¡
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ã¸º¾è½ü¤Î»ÍÂ§·×»»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»»¿ô¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖSurala Ninja¡ª¡×¤È¡¢¡Ö¤¹¤é¤é¡×¤Î»»¿ô/¿ô³Ø¤ò³¤³°¸þ¤±¤Ë¥íー¥«¥é¥¤¥º¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î¥·¥é¥Ð¥¹¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤¿¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¤ÎICT¶µºà¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤Ï¼«¿È¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î³Ø½¬¤Î¿ÊÄ½¤äÍý²òÅÙ¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSurala Math¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ìÈÇ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¸þ¤±¤Î¥·¥ó¥Ï¥é¸ìÈÇ¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ìÈÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß±Ñ¸ìÈÇ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ìÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯ÈÏ°Ï¤«¤é°ìÉôÃæ³ØÈÏ°Ï¤Þ¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥áー¥ë¸ìÈÇ¤â³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È
¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤ËÊÑ³×¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¡£¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¼°ICT¶µºà¡Ö¤¹¤é¤é¡×¡Ö¤¹¤é¤é¥É¥ê¥ë¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Î2,600¹»°Ê¾å¤Î³Ø¹»¤ä³Ø½¬½Î¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ìó25Ëü¿Í¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤äÍÌ¾»äÎ©³Ø¹»¡¢Âç¼ê½Î¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¡¢·ÐºÑÅªº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â³Ø½¬µ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê EdTech ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤ÆÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤è¤ê³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È¤â³«»Ï¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î»äÎ©³Ø¹»µÚ¤Ó³Ø½¬½Î¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ·¿¶µ°é¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âEdTech´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥È¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¿JETRO¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¶µ¼¼¡×³¤³°Å¸³«»Ù±çÅù»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â´±Ì±¶¨Æ¯¤Î¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÆüËÜ·¿¶µ°é¤Î³¤³°Å¸³«»ö¶È¡ÖEDU-Port ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»ö¶È ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://surala.co.jp/
¡¡¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§https://surala.jp/
¡¡¡¦³¤³°»ö¶È¥µ¥¤¥È ¡§https://surala-net.com/