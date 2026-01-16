JCB¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡¢¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å ¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡§JCB)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à 4819¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¥°¥ëー¥×CEO¡§ÎÓ °ê¡¢°Ê²¼¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à: 8308¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡§Æî ¾»¹¨¡¢°Ê²¼¡§¤ê¤½¤ÊHD¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÃê½Ð¤È²ò·èºö¤Î¸¡Æ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÍøÊØÀ¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢·èºÑÊ¸Ì®¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó³èÍÑ¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÎ¾ÂØÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢»ñ¶â·èºÑ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー²þÁ±¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢JCB¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡¢¤ê¤½¤ÊHD¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤ÈÅ¸Ë¾
ËÜ¶¨¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È´ðÈ×¤È¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¿Ë¤Ç¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È³èÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJCB¡Û
ÆüËÜÈ¯Í£°ì¤Î¹ñºÝ¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Ç1²¯7,500Ëü°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤ÈÌó7,100ËüÅ¹¤Î²ÃÌÁÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î»Ô¾ìÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ñÆâ²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤¿²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ä¡¢ºÇÅ¬¤ÊUI/UX¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àº»»¥×¥í¥»¥¹Åù¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëB2BÎÎ°èÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡Û
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î·èºÑ´ðÈ×¤òÍ¤¹¤ë·èºÑÂå¹Ô¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ëCrypto Garage¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ò¼«¼Ò·èºÑ´ðÈ×¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÐÌÌ¡¦ÈóÂÐÌÌ¤òÌä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ë¾¦¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èºÑ¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊÅù¼è°ú¶ÈÅù¤Î³Æ¼ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÈË¡ÄêÄÌ²ß¤Î¸ò´¹¡¦Àº»»µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¤Î¾¦½¬´·¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤Ä¤Ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼Ò²ñ¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ·ï¼¡À¤Âå·èºÑ´ðÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢JCB¤ä¤ê¤½¤ÊHD¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¥°¥ëー¥×¤ÈÄó·È´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ê¤½¤ÊHD¡Û
¹ñÆâÍ¿ô¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¼ê¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÂ¨»þÀ¡¦Äã¥³¥¹¥ÈÀ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹ÔÁ÷¶â¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¡Ö¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ·èºÑ¤ä´ë¶È´Ö·èºÑÅù¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³×¿·À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ±ß·ú¤Æ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÂºÝ¤Î·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¡¢¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤Ø¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÈ¼¤¦¥æー¥¶ーÂÎ¸³¡ÊUI/UX¡Ë¤Î¸¡¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Î½èÍýÀÇ½¤ä°ÂÄêÀ¤Î³ÎÇ§¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±ß²ß¤Ø¤Î´¹»»¤ò´Þ¤à²ÃÌÁÅ¹Àº»»¥×¥í¥»¥¹¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂêÃê½Ð¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¡¦±¿ÍÑÅª¤Ê´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÀö¤¤½Ð¤·¤¿¼ÂÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤ª¤è¤Ó»ö¶È²½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»²²è³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
Æó½Å ¹§¹¥¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡Ë
JCB¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Áí¹ç·èºÑ¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ä¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê·èºÑ´Ä¶¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤¦¤ë´ðÈ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸ÍÍ¡¢¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»²²è³Æ¼ÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓ °ê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸ ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¥°¥ëー¥×CEO¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤Ï¡ÖNew Context¡×¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×ÀïÎ¬¡ÖDG FinTech Shift¡×¤Î¤â¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢web3¤ò¼Â¼û¤ä¼Â¶È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡ÖNew Context¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤È¡¢JCBÍÍ¤Î¶¯¸Ç¤Ê²ÃÌÁÅ¹·èºÑÌÖ¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¹ÔÍÍ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹Âç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê·èºÑ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî ¾»¹¨¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼èÄùÌò ·ó ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO¡Ë
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ø¶âÍ»¡Ü¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë3¼Ò¶¨¶È¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®ÍêÀ¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿¿·¤·¤¤·èºÑ¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤Ï¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ ¡È¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡É ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦¹ñÆâºÇÂçµé¤Î·èºÑÂå¹Ô»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁí¹ç·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë·èºÑ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ê¥¢¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¥êー¥Á¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦°éÀ®»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.garage.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ä
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¡¦¤ß¤Ê¤È¶ä¹Ô¤Î4¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Ø¹¤¬¤ëÅ¹ÊÞÌÖ¤ò»ý¤Á¡¢ÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¡¦Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¿®Â÷µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢SX¡¦DX»Ù±çÅù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¶âÍ»¡Ü¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢½¾Íè¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈ¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.resona-gr.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡ä
1961Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÆüËÜÈ¯Í£°ì¤Î¹ñºÝ¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆJCB¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÃÌÁÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈJCB¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç·èºÑ¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.global.jcb/ja/
JCB¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¡Ö¤¤áºÙ¤«¤Ê¿´¤Å¤«¤¤¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊØÍø¤À¡×¡ÖÍê¤ì¤ë¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¤á¤¶¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
