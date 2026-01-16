¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û2/5¡ÊÌÚ¡ËÅ°Äì²òÀâ¡ªÀ¸À®AI¤È¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー°éÀ®
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ØÅ°Äì²òÀâ¡ªÀ¸À®AI¤È¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー°éÀ®¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4245451
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～15¡§30
²ñ¡¡¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¤ª¿½¹þ¼Ô¤Î¤ß¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê¡¡°÷¡§50Ì¾
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë´ª½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À¸À®AI¤äRAG¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥Èµ¯ÅÀ¤Ç¼«¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¡Ë¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤Êý
¡ãÆâÍÆ¡ä
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤¬¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬²ÍÅÅÆâÍÆ¤ÎÍ×ÌóÅù¤Î°ìÉô¶ÈÌ³¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÍÑ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âµï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥È¥ì¥ó¥É¤òÉ³²ò¤¡¢À¸À®AI¤ò¼«¼Ò¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ä
¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë´ª½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦À¸À®AI¤äRAG¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥Èµ¯ÅÀ¤Ç¼«¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¡Ë¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤
¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¼«¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
