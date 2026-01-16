À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¤Ë¼ç¸¢Åª±§Ãè¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤òÄó¶¡
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉÁõÈ÷Ä£¡ÊFMV¡Ë¤È¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¸þ¤±¤Î¼ç¸¢ÅªSAR±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ôÉ´Ëü¥æー¥íµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¤ª¤è¤Ó¡¢ËÌ²¤ÃÏ°è¡¢ËÌ¶Ë·÷¡¢NATOËÌÅìÂ¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡ÊISR¡ËÂÎÀ©¤Î¶¯¿Ù²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉÁõÈ÷Ä£¡ÊFMV¡Ë¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥«ー¥ë¥Õ¥ì¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥É¥¹¥È¥í¥à½Ú¾¤È¡¢ICEYE ËÌ²¤¡¦NATOÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥Ý¡¦¥¢ー¥ë¥È¥Í¥ó¤Ë¤è¤êÀµ¼°¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÏICEYE¤ÎSAR±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç¸¢Åª¤Ê±§Ãè¥Ùー¥¹¤Î´Æ»ë¡¦¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÏ¾å¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ°ì¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¤¬ÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢¥¿¥¹¥¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ç¸¢Åª¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ²ÈËÉ±Ò¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍ×·ï¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ICEYE¤ÎSAR±ÒÀ±¤Ï¡¢ºÇÂç16cm¤ÎÃÏ¾åÊ¬²òÇ½¤Ë¤è¤ë¹â²òÁüÅÙ²èÁü¤ò¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢±À¡¢±«¡¢Àã¤òÆ©²á¤·¤Æ¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤Åßµ¨¤Î°Å°Ç¤ä¹±¾ïÅª¤ÊÆÞÅ·¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¸÷³Ø±ÒÀ±¤Ç¤Ï´ÑÂ¬¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊËÌ²¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¾õ¶·Ç§¼±¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ICEYE¤Î²¤½£À½¡¦¼ç¸¢Åª¡¦ÈóITARµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¿×Â®¤ÊISRÇ½ÎÏ¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î´ÑÂ¬Ç½ÎÏ¤Î¶¦Í¤äÁê¸ß¥¿¥¹¥¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ²¤¤ª¤è¤ÓËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ëNATO¤Î¥Þ¥ë¥Á¥É¥á¥¤¥óºîÀï¡ÊMDO¡Ë¤ò´Þ¤à¡¢²¤½£¤ª¤è¤ÓNATOÆ±ÌÁ¹ñÁ´ÂÎ¤Î±§ÃèËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¤Ë¤è¤ëÎò»ËÅª¤ÊºÆ·³È÷¤ª¤è¤Ó¹ñ²ÈËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¸¢Åª¤Ê±§ÃèÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¨±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¹ñ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ËÌ²¤ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Î°ÂÄê¤È¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢²¤½£¤ª¤è¤ÓNATOËÉ±Ò¤¬±§ÃèÎÎ°è¤òÀï½ÑÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ICEYE¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±°ì¤ÇÀÈ¼å¤Ê½¾Íè·¿¤ÎÀïÎ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¼ç¸¢Åª¤ËÊÝÍ¤µ¤ì¡¢¹â¤¤±¿ÍÑÉÑÅÙ¤È¶¯¿ÙÀ¤òÈ÷¤¨¤¿±§Ãè¥Ùー¥¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤ò¿×Â®¤«¤ÄÀï½ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ICEYE ËÌ²¤¡¦NATOÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥»¥Ã¥Ý¡¦¥¢ー¥ë¥È¥Í¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖICEYE¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ª¤è¤ÓËÌ¶Ë·÷¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ²¼¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¼ç¸¢Åª¤Ê±§Ãè¥Ùー¥¹ISRÇ½ÎÏ¤ò¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñËÉ·³¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¶á¤·¤¤ËÌ²¤¤ÎNATOÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NATOËÌÅìÂ¦ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´À¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ICEYE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ICEYE¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¾®·¿¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ëICEYE¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ç¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ç¤â¹ÔÆ°²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤Ø¤ÎÌµÈæ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤ä¾¦¶È»º¶È¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ICEYE¤ÏËÉ±Ò¡¦¾ðÊó¡¢ÊÝ¸±¡¢¼«Á³ºÒ³²ÂÐ±þ¡¦Éü¶½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢³¤»ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜË¡¿Í¤ÎÂ¾¡¢ICEYE¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢UAE¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£900¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢ÃÏµå´ÑÂ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¤Î¥Çー¥¿¶¡µë¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃÏµå¾å¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.iceye.com/ja-jp/¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£