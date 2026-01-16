¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¼çºÅ Âè£±²ó Á´¹ñe¥¹¥Ýー¥ÄÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ØPokemon UNITE¡Ù ³«ºÅ
¡¡¶áÇ¯¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸ø¼°¤ÊÉñÂæ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ëー¥ë¤äÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢¸øÀµ¤Ë¶¥µ»¤Ø¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·Ãç´Ö¤òÆ³¤¯¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î3¤Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼ÔµÚ¤ÓÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â¶¥µ»¤ÎÍÍ»Ò¤ò´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°éÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¤Î¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢À¸ÅÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¡¦Âç²ñÌ¾:Âè£±²ó Á´¹ñe¥¹¥Ýー¥ÄÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ØPokemon UNITE¡Ù
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î15Æü(Æü)
¡¦¼çºÅ¡§¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJCG¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTTe-Sports
¡¦¸å±ç¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Á´¹ñ½¤³ØÎ¹¹Ô¸¦µæ¶¨²ñ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»À¸ÅÌ¢¨1
¡¦¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¢¨2
¡¦Âç²ñ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂç²ñ
¡¦»²²ÃÊç½¸¿ô¡§ÀèÃå32¥Áー¥à¡Ê1¥Áー¥à5Ì¾¡Ë
¡¦Âç²ñ·Á¼°¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª¡Ü½à·è¾¡¡¦·è¾¡
¢¨1 ¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃæ³Ø¹»À¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2 ¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¡ÊPokemon UNITE¡Ë¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡§¥Á¥é¥·1ËçÌÜ¤ò¤´°ìÆÉ¤Î¾å¡¢QR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://biz.knt.co.jp/pdf/70thevent_esports.pdf
¡ÚÂç²ñ´ÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡NTTe-Sports¹âÅù³Ø±¡¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¡¢Á´¹ñe¥¹¥Ýー¥ÄÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î´ÑÀï¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡É¼ÂÎÏÇÉÍÌ¾¥¹¥È¥êー¥Þー¡É¤â¼Â¶·¡¦²òÀâ¤ÇÍè¾ì¤òÍ½Äê¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤Î»Å»ö¤¬³Ø¤Ù¤ëÍ¼±¼Ô¹Ö±é²ñ¤ä¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¸òÎ®²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÂÀÊ¿ô¡§ÀèÃå40ÀÊ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦Ãæ³ØÀ¸
¡¦²ñ¾ì¡§NTTe-Sports¹âÅù³Ø±¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÉÚ»Î¸«1-12-17¥Í¥¯¥¹¥È¥µ¥¤¥ÈÀéÍÕ¥Ó¥ë 2³¬
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯3·î15Æü (Æü)¡¡³«»Ï10:00-½ªÎ»16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¥Á¥é¥·2ËçÌÜ¤ò¤´°ìÆÉ¤Î¾å¡¢QR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://biz.knt.co.jp/pdf/70thevent_esports.pdf
¢¨´ÑÀï¤Ï NTTe-Sports¹âÅù³Ø±¡¤Ç¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È Éô³èÆ°¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¡e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡
¡¡¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉô³èÆ°¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉô³èÆ°¡¦ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô³èÆ°ÃÏ°èÅ¸³«¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨Æ¯¡¦È½ÃÇÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Ê¤É¤ò°é¤à¶µ°éÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ëe¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢NTTe-Sports¼Ò¤ª¤è¤ÓJCG¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ØÆ³´Ä¶¤äÂç²ñ±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Öe¥¹¥Ýー¥ÄÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÁÏ½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Éô³èÆ°¤ÈÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¬°Â¿´¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñe¥¹¥Ýー¥ÄÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸ø¼°¶¥µ»¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢Ã¯¤â¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°éµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÂç²ñ¡¢Âç²ñ´ÑÀï¡¢Éô³èÆ°¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¡ý¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶ÈÉô
Ã´Åö ¡§µÜºê¡¢ÌðÉô
Email¡§knt-bukatsu@or.knt.co.jp
