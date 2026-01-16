¸½¾ì¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Äó°ÆÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¹ñ»º¥É¥íー¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëMAX¹©¶È¤¬Gold Partner·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ïÜ ¹°·½¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMAX¹©¶È¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÜ¸¶ Ã¤¸÷¡¢°Ê²¼¡ÖMAX¹©¶È¡×¡Ë¤ÈÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¡ÖGold Partner¡ÊGP¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GPÈÎÇäÅ¹·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤ä¥×¥é¥ó¥È¡¢À½Â¤¡¦·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¿Ê¹Ô¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MAX¹©¶È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ìÌ©Ãå·¿¤Î»Ü¹©¡¦ÊÝÁ´¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¡¢ÀßÈ÷¹½Â¤¤ä±¿ÍÑ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿Äó°ÆÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¶¹¤¯¤Æ¡¦°Å¤¯¤Æ¡¦´í¸±¤Ê¡×²°Æâ¶õ´Ö¤ÎÅÀ¸¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¡ÖIBIS2¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¼êË¡¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¤ä¸ÜµÒÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨¶È¤ò½Å¤Í¡¢¸½¾ìÍý²ò¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤êMAX¹©¶È¤ÏGold Partner¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÜµÒÌÖ¤Ø¤Î¡ÖIBIS2¡×¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ³ÆþÁ°¸¡Æ¤¤«¤é±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¤¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMAX¹©¶È ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO µÜ¸¶ Ã¤¸÷¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹ñ»º¥É¥íー¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¶å½£¤Î¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢µ¡ÂÎÈÎÇä¤«¤é¿Íºà°éÀ®¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IBIS´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»Ä´ºº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ç¼Â±¿ÍÑ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢IBIS2¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°éÀ®¤Î¹Ö½¬²ñ¤âÃ´Åö¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¡È»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡É±¿ÍÑ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏGold Partner¤È¤·¤Æ¡¢IBIS2¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢IBIS¤¬¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨¡¦»ýÂ³À¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ÈÎÇäÅ¹À©ÅÙ¤Î³µÍ×
ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖIBIS2¡×¤ò³èÍÑ¤·¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÅÀ¸¡µ»½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇäÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖIBIS2¡×¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ø¡ÖIBIS2¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÀ¸¡¥¹¥¥ë¤Î³ÍÆÀ¤â»Ù±ç¤·¡¢ÅÀ¸¡¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖGold Partner¡Ê1¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë(*1)¡×¡ÖSilver Partner¡Ê2¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë(*2)¡×¤ËÊ¬ÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹À©ÅÙ¤Ø¤Î²ÃÌÁ¸å¡¢³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÈÎÇä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦1¼¡ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢Åö¼Ò¤Ï¹Ö½¬²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä½¤ÍýÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡ÖGold Partner¡×²ÃÌÁ¼Ò¿ô¡ä
(*1) ¡ÖGold Partner¡Ê1¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë¡×¤Î²ÃÌÁ¾ò·ïÅù¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅö¼ÒHP¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(*2) ¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖGold Partner¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖSilver Partner¡×¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÅ¹»Ù±ç
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò°Ê²¼¤Î3¼´¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖIBIS2¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»ö¶È²½¤Þ¤Ç¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡ä
Å¸¼¨²ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¡¢±Ä¶ÈÆ±¹Ô¡¢¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー´ë²è¤Ê¤É
¡ã»ö¶È·×²èºöÄê»Ù±ç¡ä
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤«¤é±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÎÇäÀïÎ¬¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç
¡ãµ»½Ñ¸¦½¤¡¦Áà½Ä¶µ°é»Ù±ç¡ä
¼ÂÃÏ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖIBIS2¡×¤Î°ÂÁ´±¿ÍÑ¤ª¤è¤ÓÅÀ¸¡¥µー¥Ó¥¹¼Â»ÜÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
¢§³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö¶¹¤¯¤Æ¡¢°Å¤¯¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¡×¤«¤Ä¡Ö²°Æâ¶õ´Ö¡×¤ÎÅÀ¸¡¡¦·×Â¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦ºÇ¾®µé¤Î¥É¥íー¥ó³«È¯¤È¡¢Åö³º¥É¥íー¥ó¤Ç¼ý½¸¤·¤¿²èÁü¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦°Ý»ý´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ëî²¿Ê¤·Â³¤±¡¢¿Í¡¹¤Ë°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¡Ê¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ïÜ¹°·½¡Ê¥ß¥ó¡¦¥Û¥ó¥¥å¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û3-3-1
ÀßÎ©¡§2016Ç¯8·î22Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥É¥íー¥ó»ö¶È¡§¥É¥íー¥óÅù¤òÍÑ¤¤¤¿Ä´ºº¡¦ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¥µー¥Ó¥¹¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¥É¥íー¥óÅù¤ÎÈÎÇä¡¦
¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó»ö¶È¡§¥É¥íー¥óÅù¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î²èÁü½èÍý¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡¢µÚ¤ÓÅö¼Ò²èÁü
½èÍýµ»½Ñ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡
¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯»ö¶È¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼õÂ÷³«È¯»ö¶È
£Õ£Ò£Ì¡§https://liberaware.co.jp/
£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/liberaware