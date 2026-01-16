¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ëEmooove¡¢¡Ú±Ä¶È¡¦¥Þー¥±ÀÕÇ¤¼Ô¸þ¤±¡Û1¥«·î°ÊÆâ¤Î¼õÃí¤òÁÀ¤¦¡Ø¡Ö·èºÛ¼Ô¡×¡ß¡Ö¥êー¥É¡¦¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¡×¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ù¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ
¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ß·ÎÊ°ì¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø1¥«·î°ÊÆâ¤Î¼õÃí¤òÁÀ¤¦ ¡Ö·èºÛ¼Ô¡×¡ß¡Ö¥êー¥É¡¦¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¡×¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://emooove.co.jp/useful_seminar/seminar_20260128/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260128&utm_term=marketing&utm_content=body&organizationId=2542
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¥êー¥É¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¦ÃÌ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢·ë¶É¼ºÃí¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡× Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Îº¬¸»¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¡Ö·èºÛ¼Ô¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÉÔÂ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥É³ÍÆÀ¤«¤é¾¦ÃÌÀßÄê¡¢¤½¤·¤Æ¼õÃí¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃ»´ü´Ö¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¡Ö·èºÛ¼ÔÆÃ²½·¿¡×¤Î¥êー¥É¡¦¾¦ÃÌ³ÍÆÀÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È4¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢SNS¡¢¹¹ð¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢Áá´ü¼õÃí¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×- Æü»þ¡§1/28¡Ê¿å¡Ë10:00-11:30
- ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë¡¦30¡Ê¶â¡Ë 10:00-11:30
- ¾ì¡¡½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ¼ç¡¡ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- Ã´Åö¼Ô»ß¤Þ¤ê¤Ç¾¦ÃÌ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢°ìÈ¯¤Ç·èºÛ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¶ñÂÎÅª¤ÊÀï½Ñ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÇº¤ß¡¢1¥«·î°ÊÆâ¤ÎÁá´ü¼õÃí¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý
- ¶¥¹ç¤Èº¹ÊÌ²½¤·¡¢¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂª¤¨¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤Êý
- SNS¡¦¹¹ðÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î·èºÛ¼Ô³ÍÆÀ¼êË¡¤òÌÖÍåÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¢£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤ÏÁ´4Éô¹½À®¤Ç¡¢·èºÛ¼Ô³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÚÂè1Éô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡§LinkedIn¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÂç¼ê/·èºÛ¼Ô¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÂçÎÌ³«Âó¤¹¤ëÊýË¡
- ¡ÚÂè2Éô¡Û¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡§Ç¯´Ö1,100²¯±ß¤ÎÈ¯Ãí¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤¿ ·èºÛ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¤·¡¢ºÇÂ®¤Ç¾¦ÃÌ²½¡õ¼õÃí¤¹¤ëÊýË¡
- ¡ÚÂè3Éô¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡§¶¥¹ç¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£·èºÛ¼Ô¤Ë»É¤µ¤ë¹¹ð¤Îºî¤êÊý
- ¡ÚÂè4Éô¡Û¥Æ¥¯¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡§ºÇÃ»90Æü¤Ç¼õÃí¡ª ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç·èºÛ¼Ô¥êー¥É¤òÇúÁý¤µ¤»¤ë¥æー¥¶ー¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½Ñ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£ß· ÎÊ°ì
¿À¸ÍÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·î´Ö100ËüPV¤ò¸Ø¤ë½¢³è¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢µìÄë/Áá·Ä¾åÍýÂçÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³ØÀ¸100Ì¾°Ê¾å¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ù±ç¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢SaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎCPF～PMF»Ù±çÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è/¥»ー¥ë¥¹/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤òÀßÎ©¡£
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹¡¡´äÅÄ µ®¹¬
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¤¬¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È´ë²è¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£SaaS¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Ä¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÉôÌçÅý³ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ìÇä¾åNo.1¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¤Ë¤ÆPR¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤ò´É¾¸¤·¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¤ò·Ð¸³¡£HRTech¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤è¤ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë»²²è¡£Æ±¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ò´É¾¸¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹
AIR Design for Marketing»ö¶ÈÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡°ðÉÙ ÂîºÈ
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¶È³¦¤ÇÉý¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢SEM¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢DSP¡¦SSP¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Î¹¹ðÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º»Üºö¤Ë½¾»ö¡£¹¹ð¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2022Ç¯¤è¤êAIR Design¤Ë»²²è¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ100¼Ò°Ê¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏAIR Design¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£
¥Æ¥¯¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Å·Ìî ±ûÅÐ
¥Æ¥¯¥í³ô¼°²ñ¼ÒCEO¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡¢¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³ØÎ±³Ø¤Ç¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸»þ¤Ëµ¯¶È¡£Î±³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¸ò´¹Î±³Ø¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò1Ç¯È¾¤Û¤É±¿ÍÑ¤·¡¢»ö¶ÈÇäµÑ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸ÜÌä»ö¶È¤ò³«»Ï¡£BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËSEO¡¦MA¥Äー¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡Ê¥¤¥àー¥ô¡Ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤ò¤´Äó°Æ ±Ä¶È5.0¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ½é¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±Ä¶È³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÂç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ª¼è°ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø½ñ¡ÖBtoB¥»ー¥ë¥¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë LinkedIn Sales Navigator ³èÍÑ½Ñ¡×
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÊÀ¼Ò¤¬¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÉLinkedIn¥»ー¥ë¥¹¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
È¯ÇäÆóÆü¤ÇAmazon¥«¥Æ¥´¥ê6ÉôÌç¤ÇÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ
LinkedIn¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://emooove.co.jp/top/contact-press/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶È/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
HP¡§https://emooove.co.jp/
¥³¥é¥à°ìÍ÷¡§https://emooove.co.jp/column
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://emooove.co.jp/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@emooove.co.jp