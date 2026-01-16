¡ÚÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡ÛÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤ëÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¡¢Ê¡¤òÄº¡Ê¤¤¤¿¤À¤¡Ë¡ªÀáÊ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFUJIYAMAÀä·Ê·ÃÊý´¬¡×2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)³«ºÅ
¡¡Æþ±àÌµÎÁ¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ55m¤ÎÀä·ÊÅ¸Ë¾ÂæFUJIYAMA¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Æ¡¢ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤Î·ÃÊý¡ÊÆîÆîÀ¾¡Ë¤ò¸þ¤¤¤Æ·ÃÊý´¬¤òÌ£¤ï¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFUJIYAMAÀä·Ê·ÃÊý´¬¡Ù¤ò¡¢ÀáÊ¬ÅöÆü¤Î2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëFUJIYAMA¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï¡¢°µ´¬¤ÎÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º¸±¦¤ËÈþ¤·¤¯¿¤Ó¤ëÎÇÀþ¡¢´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÌÚ¡¹¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯ÀÄ¶õ¤¬¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀä·Ê¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Ë·ÃÊý´¬¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀáÊ¬¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¹¬¤»¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤ò´ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÄº¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡¤òÄº¡Ê¤¤¤¿¤À¤¡Ë¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï90Ê¬´ÖÌµÎÁ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ò¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤¦¤¨¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÀáÊ¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£³«ºÅÆü
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡13¡§45～14¡§30
·ÃÊý´¬ÇÛÉÛ¡¡14¡§00～14¡§30
¢¨14¡§30°Ê¹ß¤ÏFUJIYAMA¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ç·ÃÊý´¬¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨14¡§30～15¡§00¤Þ¤Ç¤ÏFUJIYAMA¥¿¥ïー²¼¤Ç¡¢·ÃÊý´¬¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤ß¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÃÊý´¬¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤ß¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê
FUJIYAMA¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥
¢£»²²ÃÎÁ¶â
1Ì¾¡¡1,000±ß¡Ê·ÃÊý´¬+FUJIYAMA¥¿¥ïーÍøÍÑÎÁ¡Ë
¢¨¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÉÔ²Ä¡£
¢¨»²²Ã·ô¤ÏÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖQ¤Á¤ã¤ó¡×¤è¤ê¡¢»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥êDL¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cf.fujiqapps.jp/universal-link/applink.html?apppage=/event/parent/event
¢£»²²ÃÄê°÷
120Ì¾
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê²ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FUJIYAMA¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤ÎÍøÍÑ´ð½à¤Ë½à¤º¤ë¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.fujiq.jp/event/20260203ehomaki.html
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ä¶È¥Çー¥¿
¢£±Ä¶È»þ´Ö
9:00～19:00
¢£ÎÁ¶â
¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡§Âç¿Í6,000±ß～7,800±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸5,500±ß～7,300±ß
¾®³ØÀ¸4,400±ß～5,000±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢2,100±ß～2,500±ß
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÏÆþ±àÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¸òÄÌ
¤ª¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó 80 Ê¬¡¢²Ï¸ý¸Ð IC ¤ËÎÙÀÜ
¡¦Åìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ì IC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó90Ê¬
¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó100Ê¬
¡¦Åìµþ¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó110Ê¬¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù30¥ö½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
ÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦JRÃæ±ûËÜÀþÂç·î±Ø¤ÇÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ë¾è´¹¡¢Âç·î±Ø¤«¤éÌó50Ê¬
ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ø¡×¤«¤éÄ¾·ë
