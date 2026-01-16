¡ÖABEMA¡×¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½êÃæÆü¤Ë½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡Ö°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤ë´¶³Ð¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤ÈÁêËÐ¤Ç¶á¤¤¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÆü¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ»á¤Ï¡¢½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í°ìÇ¯ÌÜ¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤éÆüËÜÎ¦¾å³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð¾ì¡£°ìÅÙ¸½Ìò¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¶¥µ»Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤äÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤Ê¤É¡¢ºÆ¤ÓÂè°ìÀþ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë½é¾ì½ê¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡¢¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤éÈÖÉÕ¾å°Ì¿Ø¤¬Â·¤¦ÃíÌÜ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý¤«¤é·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Þ¤ÇÁ´¼èÁÈ¤òÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ûÅÄ»á¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î¼èÁÈ¤òÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÂçÁêËÐ½é¾ì½ê ÃæÆü¡Ù¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë»ûÅÄÌÀÆü¹á»á¤«¤é°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ûÅÄÌÀÆü¹á ¥³¥á¥ó¥È
――ÂçÁêËÐ¡¦½é¾ì½ê¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂçÁêËÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÙ¶¯Ãæ¤Î¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¾ì½ê¤È¤¤¤¦°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÉáÃÊ¡¢ÂçÁêËÐ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉáÃÊ¤«¤éÂçÁêËÐ¤ÏÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç±ÉæÆ´Ø¡¢Ìð¸å¤µ¤ó¤È¤ÏÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤È±þ±ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
――Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥Ïー¥É¥ë¤ÈÁêËÐ¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤É¤¦ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤È¡¢°ì½Ö¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥É¥ë¤â¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é°ìÊâÌÜ¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ê¤Î½Ö´Ö¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁêËÐ¤âÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î°ì½Ö¤ÇÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¡Ö°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤ë´¶³Ð¡×¤Ï¡¢¶¥µ»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――°ìÅÙÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¸å¤ËÉüµ¢¤µ¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤«¤é¡¢ÈÖÉÕ¤äÎ©¾ì¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ìÅÙÂè°ìÀþ¤òÎ¥¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÈÖÉÕ¤äÎ©¾ì¡¢´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ëÎÏ»Î¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¡×¤ä¡Ö¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¶¯¤µ¡×¤Ë¡¢Æ±¤¸¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――°úÂà¸å¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»²òÀâ¤äÈ¯¿®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤ä¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――ABEMA»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêËÐ¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö°ìÈÖ¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶¥µ»¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä±ü¿¼¤µ¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤¼¤Ò½é¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡ØABEMAÂçÁêËÐ2026¡¡½é¾ì½ê ÃæÆü¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë15:40～20:00
URL¡§https://abema.tv/channels/sumo/slots/Az4V9yrsDJECSs
½Ð±é
ÀìÂ°²òÀâ¡§²ÖÅÄ¸×¾å
¼Â¶·¡§Æ£°æ¹¯À¸
²òÀâ¥²¥¹¥È¡§¤¢¤«¤Ä
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡§»ûÅÄÌÀÆü¹á
¢£¡ØABEMAÂçÁêËÐ2026¡¡½é¾ì½ê¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
URL¡§https://abema.tv/video/title/394-72
¢¨½é¾ì½ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë²òÀâ¤Ï¡¢ÅÚÆü¤Î¤ß¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
