ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬3Ç¯Ï¢Â³ÂçÏÂIR¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈIRÉ½¾´¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ～IR³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£³¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊIR¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ～
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Àî ¹°Åµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÂçÏÂIR¡×¡Ë¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈIRÉ½¾´¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥½¨¾Þ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎIR³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ðíâ×Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÊñ³çÅª¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê»ñ²È¤ä½¾¶È°÷Åù¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Èµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤È¤Î¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅê»ñ²È¾ðÊó¡×¥µ¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¾ðÊó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥êー¤ÇÅª³Î¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¤ò¿´³Ý¤±¡¢º£¸å¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÏÂIR¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈIRÉ½¾´¡×¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò3Ç¯Ï¢Â³¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ
¡¡ËÜÉ½¾´¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ËIR»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÂçÏÂIR¤¬¡¢¡Ö´ë¶ÈIR¤ÏÅê»ñ²È¤È¤ÎÁÐÊý¸þÀ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¡¦ÍÍÑÀ¤ò»ý¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÊñÀÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦5T&C ¢¨1¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÄ´ºº¡¦É¾²Á¤·¡¢ÆÃ¤ËÍ¥½¨¤ÊIR¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ÇÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯É¾²Á´ð½à¤ÎºöÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åý¹çÊó¹ð¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢³«¼¨¾ðÊó¤Î¿¼²½¤ä¡¢ºòº£¤Ë¤ª¤±¤ë£É£Ò¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ºÎÅÀ¹àÌÜ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾å¾ì´ë¶È4,122¼Ò¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë158¼Ò¤¬¼õ¾Þ´ë¶È¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÉÔÆ°»º¶È¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÅö¼Ò¤ò´Þ¤á¾å°Ì8¼Ò¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£É£Ò¥µ¥¤¥È¼õ¾Þ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎºÎÅÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö¼Ò¤ò´Þ¤à24¼Ò¤¬¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¡×¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼ø¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤¬¡¢Ë¡À©ÅÙ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÉ¬Í×¤ÊESG¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1 5T&C¡§Timely¡ÊÅ¬»þÀ¡Ë¡¢Transparent¡ÊÆ©ÌÀÀ¡Ë¡¢Traceable¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë¡¢Trustworthy¡Ê¿®ÍêÀ¡Ë¡¢Total¡ÊÊñ³çÀ¡Ë¡¡¡Ü Communication¡ÊÁÐÊý¸þÀ¡Ë
¡Ö2025Ç¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈIRÉ½¾´¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2025.html
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tokyu-fudosan-hd-csr.disclosure.site/ja
¢£Æü¶½IR¡Ö2025Ç¯ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¡×¤ËÁªÄê
Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÆü¶½IR¡×¡Ë¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼ÂÅÙÄ´ºº¤È¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¾úÀ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÀßÄê¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È3,937¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¡×¡Ê3,937¼ÒÃæ201¼Ò¡Ë¤Ë12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶È¼ïÊÌÉôÌç¡ÖÉÔÆ°»º¶È¡×¤Ç¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¡×¡Ê³Æ¶È¼ï¤«¤é1¼Ò¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙÁ´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖGomez IR¥µ¥¤¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç¡Ö¶â¾Þ¡×¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ë¤Î¡ÖGomez IR¥µ¥¤¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖºâÌ³¡¦·è»»¾ðÊó¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö´ë¶È¡¦·Ð±Ä¾ðÊó¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¾ðÊó³«¼¨¤ÎÀÑ¶ËÀ¡¦Àè¿ÊÀ¡×¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡¢¼çÍ×¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼ç¤äÅê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡¢³«¼¨Åù¤Ë·¸¤ëÀ©ÅÙÆ°¸þ¤ä¼Ò²ñÅª´Ø¿´Åù¤òÆ§¤Þ¤¨ËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ºÇ¿·¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ò¤â¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¡¢Áí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿IR¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄ´ºº¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢IR¥µ¥¤¥ÈÍ¥½¨´ë¶È¡Ö¶â¾Þ¡×¡ÊÁ´¾å¾ì´ë¶È¤«¤é¶â¾Þ24¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢7°Ì¡Ë¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢¡ÖGomez ESG¥µ¥¤¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¥½¨´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖGomez IR¥µ¥¤¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gomez.co.jp/ranking/ir/
¢£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖGROUP VISION 2030¡×¤Ç¤á¤¶¤¹¡¢¡Ö´Ä¶·Ð±Ä¡×¤È¡ÖDX¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2021Ç¯¤ËÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖGROUP VISION 2030¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥°¥êー¥ó¤ÎÎÏ¤Ç2030Ç¯¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖWE ARE GREEN¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¡Ö´Ä¶·Ð±Ä¡×¡ÖDX¡×¤òÁ´¼ÒÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶Àè¿Ê´ë¶È¡×¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯Ëö¤Ë¤Ï»ö¶È½êµÚ¤ÓÊÝÍ»ÜÀß*2¤Î100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò´°Î»¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏRE100»öÌ³¶É¤è¤ê¡ÖRE100¡×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¡¢¹ñÆâ»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤òÌÜÉ¸Ç¯ÅÙ¤È¤¹¤ë¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö¹°è½ÂÃ«·÷ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡×¡ÖGX¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡×¡Ö¥°¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤Î½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¯¸Ç¤ÇÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
*2 °ìÉô¤Î¶¦Æ±»ö¶È°Æ·ï¤Ê¤É¤ò½ü¤¯
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÖGROUP VISION 2030¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/group-vision-2030/
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è 2030¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/mgtpolicy/mid-term-plan