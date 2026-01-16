¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤Ê¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤¬ÅÐ¾ì¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×Å·ÄÅßÖÈÓ¡¦¥ー¥Þ¥«¥ìー¡¦¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÊÛÅö¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¤¦¤Á¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡×¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×4¼ïÎà¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤ê2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¤Ë¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÌ¾Å¹´Æ½¤¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à4¼ïÎà¤òÈ¯Çä
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Åß¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅöÁ´4¼ïÎà¡ÊÅ·ÄÅßÖÈÓ¡¦¥ー¥Þ¥«¥ìー¡¦¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÊÛÅö¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ë ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Å¹´Æ½¤¤Î¾¦ÉÊ¤â´Þ¤á¡¢¤¿¤Þ¤´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ªÊÛÅö¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå²¦¾´Æ½¤¤Î¡ÖÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×¤Ï¡¢ÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢MOKUBAZA ´Æ½¤¡Ö¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤Ï ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤ÎÇ»¸ü¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÊÛÅö¡×¤ÏÍñ²«¥½ー¥¹¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Áー¥º¤ä¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤¬ÆÃÄ§¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤ÎÂ³¤¯Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¤Ç¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¡É¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âçºå²¦¾¥³¥á¥ó¥È
£±.º£²ó¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¾Ò²ð
¡¡Ä®Ãæ²Ú¤ÇÀÎ¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ·ÄÅÈÓ¡£Âçºå²¦¾¤ÎÅ·ÄÅÈÓ¤Ï¤¿¤Þ¤´¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤í¡×¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤½¤Î½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
£².´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡2025Ç¯1·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ¡Ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¤¿¤Þ¤´¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¡ª¡£¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Î¤ªÅ¹¤Îñ²¤ÎÌ£¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£MOKUBAZA¥³¥á¥ó¥È
£±.º£²ó¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¾Ò²ð
¡¡ÅöÅ¹¤Î¥Áー¥º¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ë¡¢¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ò½Å¤Í¤¿°ì»®¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¥Áー¥º¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¿Ç¯¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÅ¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
£².´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥º¥ー¥Þ¥«¥ìー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡×¤È¡Ö¥Áー¥º¤Î°ìÂÎ´¶¡×¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥¯¡¢¥Áー¥º¥½ー¥¹¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥ìー¤È¥é¥¤¥¹¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¼¡¤Ë¥Áー¥º¥½ー¥¹¤òº®¤¼¡¢ºÇ¸å¤Ë¥È¥í¥È¥í¤ÎÍñ²«¥½ー¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡ÖMOKUBAZA¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÂçºå²¦¾´Æ½¤¡¡¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡ÛÂçºå²¦¾¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Å·ÄÅßÖÈÓ¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢ßÖÈÓ¤ÈÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛMOKUBAZA´Æ½¤ ¡¡¤È¤í～¤Ã¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¥½ー¥¹¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡ÛMOKUBAZA¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£8¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¥Æー¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬È´·²¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ë¤È¤íー¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ëÍñ²«¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤È¤í～¤ê¥Áー¥º¤ÈÍñ²«¥½ー¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÊÛÅö
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û647±ß¡ÊÀÇ¹þ698±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë ¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»ÝÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Î¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¤È¤í～¤ê¥Áー¥º¡¢Íñ²«¥½ー¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÆù½Á¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÇ»¸ü¥Ç¥ß¥½ー¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤È¤í¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ð¥¿ー¤¬¹á¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤È¤í¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤ÏµíÆý¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¤òÆþ¤ì¤¿¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ 8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
¡¡¡È¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÁÚºÚ¡É¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥êー¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À¡×¤ÎÁ´3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¿©Âî¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û276±ß¡ÊÀÇ¹þ298±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ï¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û297±ß¡ÊÀÇ¹þ320±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û´Å¿Ý¤Ç¤¢¤¨¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ä¶Ì¤Í¤®Æþ¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û304±ß¡ÊÀÇ¹þ328±ß¡Ë
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ë¡¢¥Þ¥«¥í¥ËÆþ¤ê¤Î¶ñºà´¶¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤È³¤Ï·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ 8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍñÎÁÍý¤Î¹¥¤ß¤òÄ´ºº¡ª¿©´¶¤Ï¡ÖÈ¾½Ï¡×¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¡ÖÇ»¸ü¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤²ñ°÷¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿©´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈ¾½ÏÇÉ¡×¡Ê74.7%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡Ö¸Ç¤áÇÉ¡×¡Ê25.3%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿©´¶¤è¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¦¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ»¸üÇÉ¡×¡Ê87.2%¡Ë¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢Ã¸Çñ¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤âÍñËÜÍè¤Î¥³¥¯¤ä»Ý¤ß¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü～12·î11Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î10Âå～60Âå°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤²ñ°÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,500·ï
Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº¥Çー¥¿: Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëID-POS¥Çー¥¿
Ä´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Çー¥¿¥é¥Ü¡¡
https://www.family.co.jp/company/datamarketing/fdl/2026-1-egg-bento.html
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¢£Âçºå²¦¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1969Ç¯9·î¡¢Âçºå¤Îµþ¶¶¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ñ»ÒÀìÌçÅ¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ø¸µÁÄ ¾Æ¤ñ»Ò¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Á´¶¤Î¹â¤¤Ãæ²Ú°ïÉÊ¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¡×¤Ë¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î³¹¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë³èÎÏ¤Î¸»¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î°ì»®¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.osaka-ohsho.com/
¢£MOKUBAZA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2004Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥Ðー¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Ðー¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ー¥Þ¥«¥ìー¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2008Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìー¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
http://www.mokubaza.com/