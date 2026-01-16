¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×·ÑÂ³·èÄê¡ª¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä¡×¡ÖÌ£Á¹½Á¡×¡Ö¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡×¤â½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÀÇ¹þ³Æ£¹£°±ß¡ª1·î22Æü(ÌÚ)～2·î4Æü(¿å)¤ÎÊ¿ÆüÂÐ¾Ý¡ª
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô)ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ ¹ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×¤Î·ÑÂ³¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¿¥ì¤òÅÉ¤êÄ¾²Ð¤ÇßÕ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤ó¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡°ë¤Î¹á¤ê¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ø¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥·¥ã¥ê¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤ÊÊ´¡Ê£²¸Ä¡Ë¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¥³¥³¥¢¡Ê£²¸Ä¡Ë¡Ù¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ÏÀÇ¹þ³Æ90±ß¡£¿©Âî¤ò¤ªÆÀ¤ËºÌ¤ë¡ÖÀ¸³è±þ±ç²Á³Ê¡×¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï¡¡Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë³µÍ×¡Û
¡üÊ¿Æü¸ÂÄê¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)～23Æü(¶â)¡¦1·î26Æü(·î)～1·î28Æü(¿å)¤Î´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤ÊÊ´(2¸Ä)¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¥³¥³¥¢(2¸Ä)¡Ù
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë¡¡
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu-01
¢¨¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï1·î29Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ü¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù
ÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¢¨¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê
¡Ø¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù
ÄÌ¾ï260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
°ë¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¤¢¤ª¤µ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤Ç¤¹¡£
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤ÊÊ´(2¸Ä)¡Ù
ÄÌ¾ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¤¤ÊÊ´¤ÎÉ÷Ì£¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Î°ïÉÊ¡£¥·¥ã¥êÀ¸ÃÏ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¥³¥³¥¢(2¸Ä)¡Ù
ÄÌ¾ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¥¬ー¤òÅ¹Æâ¤ÇÇÛ¹ç¡£¥·¥ã¥êÀ¸ÃÏ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¡üÊ¿Æü(ÆÀ)²Á³Ê¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤´ÃíÊ¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Îã
³Æ 82 ±ß(ÀÇ¹þ³Æ 90 ±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤ÊÊ´¡Ù¤È¡¢Å¹Æâ¤ÇÃúÇ«¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ØÂçÀÚ¤ê¥µー¥â¥ó¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹ç·× 500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼÷»Ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã
Ä¾²ÐßÕ¤ê¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Å¹ÆâÍÈ¤²¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä¤¤ÊÊ´¡Ê2¸Ä¡Ë¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Å¹ÆâÀÚÉÕ¡ØÂçÀÚ¤ê¥µー¥â¥ó¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ù209±ß¡ÊÀÇ¹þ230±ß¡Ë～
¡ÚÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï¡¡Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë³µÍ×¡Û
¡üÊ¿Æü¸ÂÄê¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～1·î30Æü(¶â)¡¦2·î2Æü(·î)～2·î4Æü(¿å)¤Î´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë ¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu-01
¢¨¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï2·î5Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ü¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù
ÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¢¨¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê
¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù
ÄÌ¾ï210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¿Æü(ÆÀ)²Á³Ê¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª ¥ª¥¹¥¹¥á¤´ÃíÊ¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Îã
³Æ 82 ±ß(ÀÇ¹þ³Æ 90 ±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¤È¡¢´¬ÊªÄêÈÖ¡ØÅ´²Ð´¬¡Ù¡¢¼÷»Ê²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø´Å¥¬¥êÅ·À¹¤ê¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹ç·× 500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼÷»Ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã
Ä¾²ÐßÕ¤ê¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡ØÅ´²Ð´¬¤¡Ù190±ß¡ÊÀÇ¹þ210±ß¡Ë～
¡Ø´Å¥¬¥êÅ·À¹¤ê¡Ù100±ß¡ÊÀÇ¹þ110±ß¡Ë
¥ê¥êー¥¹Æâ²èÁüÁÇºà¡§https://x.gd/s7qPq