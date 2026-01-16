3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡ªZÀ¤Âå¤Î¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦¥ê¥¢¥ë¥Èー¥¯·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZ ERA FES 2026¡×¤Ë¡¢ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦º£Âí·òÅÐ¤¬ÅÐÃÅ·èÄê
ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)¤ò¹Ô¤¦¡ØËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÙÂåÉ½¡¦º£Âí·òÅÐ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNeeew Local¤¬¼çºÅ¤¹¤ëZÀ¤Âå¥ê¥¢¥ë¥Èー¥¯·¿¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖZ ERA FES 2026¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zerafes.com/
¡ÖZ ERA FES 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖZ ERA FES¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Ç¡ÖËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Èー¥¯·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Ç´û¤Ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤äµ¯¶È²È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÀ¯¼£¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÊý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖZ ERA FES 2026¡×¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¤Îº£Âí·òÅÐ¤¬ÅÐÃÅ¡ª3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÂ¼ ¿¿Æà»á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOshicocoÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂ¿ÅÄ ²ÆÈÁ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZ ERA FES 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§14¡§00～18¡§50¡Ê19¡§10～ º©¿Æ²ñ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥È¥ó¥Í¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー9³¬¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§
¡¡¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó/¥Ç¥£¥Ùー¥È/¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ
¡¡¡¦´ë¶ÈÅ¸¼¨¥Öー¥¹
¡¡¡¦º©¿Æ²ñ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ò¸ò¤¨¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨º©¿Æ²ñ¤ÏÍÎÁ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://zerafes.com/2026
ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡¦¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ¡×
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë14:30～15:20
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§
³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ ¿¿Æà¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒOshicoco ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¿ÅÄ ²ÆÈÁ
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º£Âí ·òÅÐ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zerafes2026.peatix.com/
ÅÐÃÅ¼Ô·ÐÎò
º£Âí ·òÅÐ¡Ê¤¤¤Þ¤¿¤ ¤±¤ó¤È¡Ë
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼ÒCEO
SNS¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ø¤Î´ë²è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëZÀ¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¶¦´¶¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤ë¡Ö¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)︎¡×¤òÄó¾§¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¨¥â¾ÃÈñ¡Ù(¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¡ØZÀ¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸«¤ë¤À¤±¥Îー¥È¡Ù(ÊõÅç¼Ò)¤Ê¤É¡£¡ÊX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)¡Ë
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥âー¥ÈÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥¦¥ÊºÎÍÑ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤â¼ÂÁ©Ãæ¡£¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Å·ºÍ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)
ZÀ¤Âå¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿´¤òÆ°¤«¤¹´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¶¦´¶¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤ë¡Ö¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊZÀ¤Âå¤Î»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ë²è¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËZÀ¤ÂåÄ´ºº¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖZview lab.(R)¡×
¡ÖÌß¤ÏÌß²°¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ÏZÀ¤Âå¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ÎËÜ²»¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£Web¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ー¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄêÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È
¿ÀÀô¤Ë¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î±£¤ì²È¥Ðー¡Ö8jikai¡Ê¥Ï¥Á¥¸¥«¥¤¡Ë¡×¤ä¡¢Âå´±»³¤Ë¤¢¤ëÏÂÉ÷¤À¤·¥Ùー¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºËãíåÅò¡ÖÅ¾Å¾ËãíåÅò¡×¡¢Ì¾ºî¥²ー¥à¤ò¥¿¥¤¥ÑÎÉ¤¯³Ú¤·¤á¤ëÎáÏÂ¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ(R)¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£Âí ·òÅÐ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®5-5 Navi½ÂÃ«V 3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ZÀ¤Âå¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È
HP¡§https://boku-to-watashi-and.com