¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹ ¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ïー¥¯¥¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¡×¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCRISP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÌî ¹À»Ë¡Ë¤Ï¡¢48Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ïー¥¯¥¹ ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¡×¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡ÖÀçÀî±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀî¡×¤Î2³¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀî¡×¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ä¤ª¿©»ö¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2³¬¤Ë¤ÏÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë²°³°¹¾ì¤â¤¢¤ê¡¢»þ¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¡¦ÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä±Ø¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î»öÁ°ÃíÊ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¿©¤ÎÂÎ¸³¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥µ¥é¥À¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ïー¥¯¥¹ ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹
¡¡¡¦¥ªー¥×¥óÆü¡¡2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¦½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÀçÀîÄ®3-1-17 ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀî 2F
¡¡¡¦µÒÀÊ¡¡¡¡¡¡¡¡24ÀÊ
¡¡¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë 11:00-20:00
¡¡¡¦URL¡¡¡¡¡¡¡¡crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ
¡Ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¥ªー¥×¥óµÇ°¥¯ー¥Ý¥ó¡Û
¡¡Áí³Û2,000±ß¡Ê400±ß¡ß5²óÊ¬¡ËOFF
¡¡¡¦¥³ー¥É¡¡¡¡hellofss
¡¡¡¦ÍøÍÑ´ü¸Â¡¡1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë- 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¦ÍøÍÑ²ó¿ô¡¡´ü´ÖÆâ¤Ë5²óÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¡¡¦ÍøÍÑ¾ò·ï¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÀçÀîÅ¹¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥Ã¥º¥µ¥é¥À¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÍøÍÑÉÔ²Ä
¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ïー¥¯¥¹¡¡crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)
2014Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥é¥À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥ÀÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Åìµþ/¿ÀÆàÀî/Âçºå¤Ë47Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯´Ö160Ëü¿©°Ê¾åÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥À¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£