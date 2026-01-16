¹ñ»º¡Ö¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¡×¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë(³ô)¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¡×¤ò2·îÀ½Â¤Ê¬¤«¤é½ç¼¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬1984Ç¯¤Ë³«È¯¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ïー¤«¤é¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¥Û¥Ã¥×¡Ö¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¡×¤ò100%»ÈÍÑ(Ãí1)¤·¤Æ¤¤¤ë¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£2019Ç¯4·î¤ËÄÌÇ¯ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢ËÜÇ¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎSORACHI 1984¥Ö¥é¥ó¥É(´Ì¡¦Ã®¾¦ÉÊ¹ç·×)¤ÏÁ°Ç¯Èæ2³äÁý¤ÈÁ°Ç¯Ä¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾åÉÙÎÉÌî»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·(Ãí2)¡¢ÅìËÌ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤Î°ìÉô»ÈÍÑ¤â³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥É¥é¥¤¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°À½Ë¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Çþ½Á¤ò²º¤ä¤«¤Ë¼ÑÊ¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ò¥Î¥¤ä¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤¤Í¾±¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¡×¤ÏÎ®ÄÌ´ë¶ÈÍÍ10¼Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤ª¤è¤Ó´ä¼ê¸©ËÌ¥Û¥Ã¥×ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Û¥Ã¥×À¸»º¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Ãí3)
Åö¼Ò¤Ï¡¢140Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÂçÇþ¡¦¥Û¥Ã¥×¤Î¡Ö°é¼ï¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹ñ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¡×100¡ó¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥×¤Ç¥Óー¥ë¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥Ã¥×»º¶È¤ä¥Óー¥ë»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
(Ãí1)ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¥Û¥Ã¥×¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÙÎÉÌî»º¡¦ÅìËÌ»º¤Ï°ìÉô»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£
(Ãí2)25Ç¯À½Â¤ÉÊÈæ
(Ãí3)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018234/
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
1.¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡¡
¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984
2.¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¡¡¡¡¡¡
350ml´Ì¡¦Ã®10L
3.ÉÊÌÜ ¡¡¡¡¡¡
¥Óー¥ë
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬ ¡¡ ¡¡¡¡
5.5¡ó
5.½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ ¡¡¡¡¡¡
350ml´Ì¡§15.4g
6.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è¡¡¡¡ ¡¡¡¡
2026Ç¯2·îÀ½Â¤Ê¬¤è¤ê½ç¼¡¡¦Á´¹ñ
7.»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
350ml´Ì¡§256±ß(ÀÇÈ´)¡¡Ã®¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
8.¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡
¾åÉÙÎÉÌî»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅìËÌ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤Î°ìÉô»ÈÍÑ¤â³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹ñ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¡×¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£(Ãí1,2)
¢£¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¤È¤Ï
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬1984Ç¯¤Ë³«È¯¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ïー¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Û¥Ã¥×¡Ö¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¡×¤ò100%»ÈÍÑ(Ãí1)¤·¤¿¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Î¥¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤Ê¹á¤ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹ñ»º¥½¥é¥Á¥¨ー¥¹100¡ó¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥×¤Ç¥Óー¥ë¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í SORACHI 1984 ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sapporobeer.jp/sorachi1984/
¡Ú¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800