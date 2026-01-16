¸÷¤ÏÂÔ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¡£Î¹¾åµé¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¦¥ªー¥í¥é¥Á¥§¥¤¥¹¤ÎÎ¹¡¢¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¤ò¸ø³«¡ª
²Ð¤ÈÉ¹¤Î¹ñ¤Ç¡¢Ìë¶õ¤ËÉñ¤¦¸÷¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë――¡£À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ëOooh¡Ê¥¦ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³²¼¿¸ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¥ªー¥í¥é¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡Ö¥ªー¥í¥é¥Á¥§¥¤¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¸õ¤ä±À¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ó¤ÇºÇÅ¬¤Ê´ÑÂ¬ÃÏ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¥ªー¥í¥éÁø¶øÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÂÎ¸³¡£Ìë¶õ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¸÷¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÁ¸±¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥ªー¥í¥éÂÎ¸³¡ª¥ªー¥í¥é¥Á¥§¥¤¥¹¤Î¿·µ¬¥×¥é¥ó¤ò¤´¾Ò²ð
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¤ÈÉ¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¹ñ¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÇÌë¶õ¤Î´ñÀ×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥ªー¥í¥é¥Á¥§¥¤¥¹¤ÎÎ¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿Î¹Äø¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥í¥éÍ½Êó¤ä±ÀÎÌ¡¢Å·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Ô¤Àè¤Ï1～2ÆüÁ°¤Ë¿ï»þ¹¹¿·¡£¤½¤Î»þ¤â¤Ã¤È¤â¥ªー¥í¥é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Áø¶øÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤È´üÂÔ¤¬ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¤Î¼çÌò¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー¡£Âì¤äÉ¹²Ï¡¢¹õº½¤Î³¤´ß¡¢ÍÏ´ä¸¶¤Ê¤É¡¢¹ï¡¹¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂçÃÏ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç½ä¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Äê³°¤Î´ó¤êÆ»¤ä¡¢Æ»Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¾®¤µ¤ÊÉ÷·Ê¤â¡¢Î¹¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÉô¡£Î¹¿Í¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¥º¥à¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ï³¹ÌÀ¤«¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤¿¤À¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Î»þ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£É÷¤Î²»¤È°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÂçÃÏ¤Î¾å¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ìë¶õ¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢°Ç¤òÎö¤¯¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ëÎÐ¤Î¸÷¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦½Ö´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸÷¤ò¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¡£¼«Á³¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é°ì´ü°ì²ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ªー¥í¥éÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
◼️¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§¸÷¤òÃµ¤¹ÀÅ¤«¤ÊÎ¹Ï©¡Ã¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥í¥é¥Á¥§¥¤¥¹(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/9500df832dde2c40ae50)
¢¡¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÎ¹¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡ª
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò Othman¤µ¤ó
»ä¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¶È³¦¤ÇÌó10Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤ò½ä¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÎ¹¹Ô¤òÀìÌç¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¥íー¥É¥È¥ê¥Ã¥×¡¢É¹²Ï¤ä²Ð»³¥Ä¥¢ー¡¢¥ªー¥í¥é´Ñ¾Þ¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢Æüµ¢¤ê¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤ÎÎ¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ë½»¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤äÉ÷·Ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎ¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬Î¹¹Ô¶È³¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡£Oooh¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï
Oooh¡Ê¥¦ー¡Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÎ¹¹Ô¤ÎÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¸½ÃÏ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÁêÃÌ¡¦¿½¹þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£±. ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÎ¹
Î¹¤Î¹ÔÄø¤äÂÎ¸³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¤ä´ûÀ®¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃÊÌ¤ÊÌÜÅª¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÎ¹¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£². À¤³¦Ãæ¤Î¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¸½ÃÏ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î´Ñ¸÷»ö¾ð¤äÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡É¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Oooh¤Ë¤ÏAIËÝÌõµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¼«Í³¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£³. ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç´ó¤êÅº¤¦
¸½ÃÏ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£ ¤Ç¤â¡¢Ê¸²½¤â¸ÀÍÕ¤â°ã¤¦Áê¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ Oooh¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÊÖ»ö¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Oooh¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£´. Î¹Àè¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò
Î¹¹ÔÃæ¤â¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¥È¥é¥Ö¥ë¤äÍ½ÄêÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤ÎOooh¥µ¥Ýー¥È¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤âËüÁ´¡£ ¤À¤«¤é¡¢Î¹¹ÔÃæ¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£