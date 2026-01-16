°¦ÃÎ¤Î½ÕÆü°æÀ½²Û¤¬¶üÏ©¤Î´Ø·¸¿Í¸ý³ÈÂç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤ò2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÕÆü°æÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÕÆü°æÂç²ð¡Ë¤Ï¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤ÎÂè2²ó¤ò¡¢2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ïµù¶È½¾»ö¼Ô¤«¤é¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²ñ¼Ò¡¢¼òÂ¤¥áー¥«ー¡¢°û¿©¡¢Î®ÄÌ¡¢¹Ò¶õ¡¢¹ÔÀ¯¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¡¢¶üÏ©»ÔÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë³Æ³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¶È¼ï¡¦Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¡¢À®¸ùÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ²»¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ä»öÁ°Éü¶½¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¤¤È¼ò in Æ»Åì ～³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡£¼ò¤ËÌ´¤ß¤ë¡£～¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æ»ÅìºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¦¶üÏ©»Ô(¿Í¸ýÌó15Ëü¿Í)¡£Ë¤«¤Ê¿å»º»ñ¸»¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼òÂ¤¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³――¡£¤³¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢°¦ÃÎ¤Î²Û»Ò¥áー¥«ー½ÕÆü°æÀ½²Û¤¬¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤ò¡¢¶Ë´¨¤Î¶üÏ©¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥ËÌ³¤Æ»½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö³¤¤È¼ò¡×¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¤ÎËÜ²»¤Ç¥Èー¥¯
Âè1²ó¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¹âÃÎ¤Ç³«ºÅ¡£Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë150Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶üÏ©³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÎ¤«¤éÍ§±Ê¸øÀ¸¤µ¤ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¹õÄ¬Ä®´ÌµÍÀ½ºî½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤ÈÃ«¸ý¤Á¤µ¤µ¤ó¡Ê¹âÃÎÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÈÃÏ°è¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ìû²÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë――¡£½ÕÆü°æÀ½²Û¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý³ÈÂç¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¥2025Ç¯5·î¹âÃÎ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿
Âè1²ó¡Ö³¤¤È¼ò in ¹âÃÎ¡×»²¹Íµ»ö
¡Ö³¤¤È¼ò in ¹âÃÎ¡×ÂÎ¸³µ¡¡Á°ÊÔ(https://note.com/snack_kasugai/n/nc5e2ca0e9a17)¡¡¸åÊÔ(https://note.com/snack_kasugai/n/ncbe038b63f0b)
2025Ç¯6·î10Æü¡¡Ä«Æü¿·Ê¹(https://x.gd/gXzl0)
2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ï¡¢¶üÏ©»ÔÆâ³°¤«¤éµù»Õ¡¢¼òÂ¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢°û¿©¡¢Î®ÄÌ¡¢¹Ò¶õ¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤É¡¢20Ì¾¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬ÅÐÃÅ¡£·è¤á¤é¤ì¤¿ÂæËÜ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¤Î¡¢¸ø³«ºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¼òÂ¤¤¬¤Ä¤¯¤ë¤ª¼ò¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ø¤Ø¤§～¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸«¤ä¡Ø¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤¤¤¦¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢¡³«ºÅÆü»þ¡§2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) 12:30 - 18:30
¢¡¾ì½ê¡§¶üÏ©¥í¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó(¶üÏ©»Ô¹õ¶âÄ®14-9-2)
¢¡»²²ÃÊýË¡¡§Peatix¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä(»öÁ°·èºÑ)
https://umitosake2026-kushiro.peatix.com/
°ìÈÌ¡Ê¹õÄ¬Ä®¥°¥ë¥á¤´ÈÓ´ÌµÍ1¸Ä¡¢¤ª²Û»Ò¤ª¤ß¤ä¤²¡¢»î°ûÉÕ¡Ë\3,000
³ØÀ¸¡ÊÅöÆü³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¡¿¹õÄ¬Ä®¥°¥ë¥á¤´ÈÓ´ÌµÍ1¸Ä¡¢¤ª²Û»Ò¤ª¤ß¤ä¤²¡¢»î°ûÉÕ¡Ë\1,500
¢¡¼çºÅ¡§½ÕÆü°æÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡¸å±ç¡§¶üÏ©»Ô¡¦¶üÏ©Ä®
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó4Éô¹½À®
¢¡¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
12:30-12:45[15Ê¬] ¼çºÅ¼Ô°§»¢
12:50-13:20[30Ê¬] ¥²¥¹¥È¥Èー¥¯(¹âÃÎ¹õÄ¬Ä®¤«¤é)
13:25-14:25[60Ê¬]¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡Ú³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡Û
15:00-16:00[60Ê¬]¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡ÚÃç´Ö¤ò¹¤²¤ë¡Û
16:05-17:05[60Ê¬] ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³.¡Ú¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Û
17:10-18:10[60Ê¬] ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£´.¡Ú¼ò¤ËÌ´¤ß¤ë¡Û
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¼Ô
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡Ú³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡Û
ã·Æ£ ¹¨¤µ¤ó¡ÃHiroshi SAITO
´Ý¹¬¤µ¤¤¤È¤¦¿å»º(https://marukou-saitosuisan.com/) ÂåÉ½
ÉÍÃæ¡¿¥¦¥Ë
ÌÓÍø Å¯Ìé¤µ¤ó¡ÃTetsuya MOURI
ÌÓÍøµù¶È ÂåÉ½
¸ü´ß¡¿²´éÚ¡¦¤Ä¤Ö³
¾®¾¾ ÌÐ¤µ¤ó¡ÃShigeru KOMATSU
¶üÏ©Ä®(https://kushirocho.jp/) Ä®Ä¹
Í§±Ê ¸øÀ¸¤µ¤ó¡ÃKimio TOMONAGA
³ô¼°²ñ¼Ò¹õÄ¬Ä®´ÌµÍÀ½ºî½ê(https://kuroshiocan.co.jp/) ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
¸¶ ÃÒÉ§¡ÃTomohiko HARA
½ÕÆü°æÀ½²ÛÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ª¤«¤·¤Ê¼Â¸³¼¼¡¡¼¼Ä¹
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡ÚÃç´Ö¤ò¹¤²¤ë¡Û
ÌÚÂ¼ ¶×³¨¤µ¤ó¡ÃKotoe KIMURA
³ô¼°²ñ¼ÒHokkaido Design Code(https://www.hkd-dc.com/) ÂåÉ½
Å·Æâ ÉðÈÏ¤µ¤ó¡ÃTakenori AMANAI
¶üÏ©»Ô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¼¼(https://kushiro-branding.com/) ¼¼Ä¹
Ì¾ÄÍ ¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡ÃChihiro NAZUKA
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥É¥Ã¥ÈÆ»Åì(https://dotdoto.com/) Íý»ö¡¿¥¯¥¹¤íÉûÂåÉ½
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
²¬ß· ÆØ»Ò¤µ¤ó¡ÃAtsuko OKAZAWA
ËÌÂçÄÌ¤òÊâ¤³¤¦²ñ(https://news-kushiro.co.jp/haport/2024-10/40.pdf) ÂåÉ½
Ã«¸ý ¤Á¤µ¤µ¤ó¡ÃChisa TANIGUCHI
¹âÃÎÂç³Ø ÆÃÇ¤½õ¶µ
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³.¡Ú¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Û
»³ËÜ ²í¹¯¤µ¤ó¡ÃMasamichi YAMAMOTO
³ô¼°²ñ¼ÒÍëº´Æ£¾¦Å¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖÍë¤µ¤È¤¦(https://www.instagram.com/kaminari946/)¡×
ÎÓ Ä¾¹§¤µ¤ó¡ÃNaotaka HAYASHI
³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹(https://www.daimaru-matsuzakaya.com/) ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
ÀÐ´Ý Ã£Ïº¤µ¤ó¡ÃTatsuro ISHIMARU
¶¾Çþ½è ¾ë»³Åì²È(https://www.shiroyama-azumaya.com/) Å¹¼ç
µÈ ±Ñ¼ù¤µ¤ó¡ÃHideki YOSHI
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º(https://www.fujidream.co.jp/) ±Ä¶È´ë²èÉôÄ¹
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
´ßÅÄ ÂÙÂ§¤µ¤ó¡ÃYasunori KISHIDA
¶üÏ©¸øÎ©Âç³Ø(https://www.kushiro-pu.ac.jp/) ½Ú¶µ¼ø
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£´.¡Ú¼ò¤ËÌ´¸«¤ë¡Û
ÎÂÀ¥ °ì¿¿¤µ¤ó¡ÃKazuma YANASE
Ê¡»Ê¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.fukutsukasa.jp/) À½Â¤ÉôÄ¹
¿¢ÃÝ Âç³¤¤µ¤ó¡ÃHiromi UETAKE
³ô¼°²ñ¼ÒKnot (https://brasserieknot.jp/)ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÄáµïÂ¼/¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
ÌÚÎ¶ ÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¡ÃNatsuko KIRYU
¶þ¼ÐÏ©¥«¥ë¥Ç¥é¥ï¥¤¥Ê¥êー(https://teshikagafarm.com/kcwinery/) ¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô
¼ÆÅÄ µ®Èþ¤µ¤ó¡ÃTakami SHIBATA
huitriere/¥æ¥¤¥È¥ê¥¨ー¥ë(https://huitriere.com/) Founder & CEO
¸ü´ß¡¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
À¶¿å ¤¿¤Ä¤ä¤µ¤ó¡ÃTatsuya SHIMIZU
¥¢¥¨¥ó¥À¥é¥×¹çÆ±²ñ¼Ò(https://awendarap.com/) ÂåÉ½
Q¡õA¥³ー¥Êー
Q. ¤Ê¤¼°¦ÃÎ¤Î¥áー¥«ー¤¬¹âÃÎ¤ä¶üÏ©¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤È¼ò¡×¤òºÅ¤¹¤Î¤«¡©
A. ¿Í¤È¿Í¤¬Ìû²÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¡¢½ÕÆü°æÀ½²Û¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤À¤«¤é¡£
½ÕÆü°æÀ½²Û¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È¡¦½ÕÆü°æ¤ÎÀ«¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»Ò¤Ï¤«¤¹¤¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÄÍø´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÂçÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´º¤¨¤Æ¤½¤ÎµÕ¤òÄ¥¤ê¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤¬ÆÃ¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëÃÏ°è¤ÇÍ¥ÀèÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¡£²æ¡¹¤¬¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹¤¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤ò¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤ä°Û¶È¼ïÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢°Û¤Ê¤ëÃÏÊýÆ±»Î¤Î´Ø·¸¿Í¸ý¤Å¤¯¤ê¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÆü°æÀ½²Û¤ÎÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã(¡Ö³¤¤È¼ò¡×°Ê³°)
£±.¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤¹¤¬¤¤(https://www.kasugai.co.jp/campaign/snack_kasugai/)¡×
2018～2025Ç¯¤ÇÁ´37²ó³«ºÅ¡£Æ¦²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤âÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¤«¤¹¤¬¤¤¥¿¥¤¥à¡×¤¬¿Íµ¤¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤¹¤¬¤¤ÀçÂæÅ¹¡×¤ò¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤·¡¢·ÑÂ³³«ºÅÃæ¡£¡Ö³¤¤È¼ò¡×¡Ö¹âÂ¢»û¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÊ¨¤¯Í¯¤¯¥µ¥ß¥Ã¥È(¸å½Ò)¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è&¿ÍÆÃ²½·¿¤Î³ÈÂçÈÇ¡£
£².ÄÌÇ¯¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ(https://www.kasugai.co.jp/aichi_summerschool/)¡×
2026Ç¯¤Ç³«ºÅ4Ç¯ÌÜ¡£2025Ç¯7～8·î¤Ë¤Ï46¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¡¦Âç¿Í¸þ¤±¤Î27¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ÁÏ¡£1,000Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼ÔËþÂÅÙ¤Ï9.1ÅÀ(10ÅÀËþÅÀ)¡£2026Ç¯¤Ï¡Ö¿ÍºàÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¶¦ÁÏ´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
£³.¸¦½¤»ö¶È¡¦±çÇÀ¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¼Â¸³ÇÀ¾ì(https://www.kasugai.co.jp/farm/)¡×
·î¤Ë1ÅÙ¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÇÀ¾ì¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÇÀºî¶È¡¢¸á¸å¤Ï¸ÅÌ±²È¤ÇºÂ³Ø¸¦½¤¡£±çÇÀ¤ÎÂÐ²Á¤Ï¸á¸å¤Î¸¦½¤¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½&ÌµÎÁ¡£·ÑÂ³4Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´40²ó³«ºÅ¡¢±ä¤Ù»²²Ã¼Ô¿ôÌó800¿Í¡£´ë¶È¸¦½¤¤È¤·¤Æ·ÑÂ³»²²Ã¤¹¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤âÁý²ÃÃæ¡£
£´.¤ª²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤ò³èÀ²½¡ÖÃÄÃÏÌ£¥é¥à¥Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.kasugai.co.jp/danchi_aji_pj/)¡×
¹âÎð²½¡¦¶õ¼¼¤ËÇº¤àÆüËÜ»°Âç¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Î1¤Ä°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î¹âÂ¢»û¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢URÅÔ»Ôµ¡¹½¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¤ª²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¤Þ¤Á¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£»×¤¤½Ð¤ò¸ÄÊñÁõ¤Ë°õ»ú¤·¤¿¥é¥à¥Í¤òÀ½Â¤¤·¡¢´óÉÕ¶â¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë»ÈÍÑ(´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³ÛÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ)¡£ÃÏ°è¤Î³èÆ°¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡Ö¹âÂ¢»û¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÊ¨¤¯Í¯¤¯¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò1Ç¯¤Ç3²ó³«ºÅ(2²ó¼Â»ÜºÑ¤ß¡¢3²óÌÜ¤Ï3·îÍ½Äê)¡£
¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ï½ÕÆü°æÀ½²Û¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¡¦°¦Ãå¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÆü°æÀ½²Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1928Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥°¥ß¡¢¥é¥à¥Í¡¢¤³¤ó¤Ú¤¤¤È¤¦¡¢Æ¦²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë²Û»Ò¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Î¤É¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ø¥¥·¥ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥ë¥¯¤Î¹ñ¡Ù¡¢¡Ø¹õ¤¢¤á¡Ù¡¢¡Ø¤Ä¤Ö¥°¥ß¡Ù¡¢¡Ø¥°¥êー¥óÆ¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê¡×¡£
¡ãÇ§¾Ú¼èÆÀ¡ä
¹ñºÝµ¬³Ê¤Î¿©ÉÊ°ÂÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFSSC22000¡×
ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖISO9001¡×
¸ø¼°HP¡§https://www.kasugai.co.jp/