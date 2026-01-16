¡ÖÈëÊ¸¡×¤¬AI¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Microsoft Outlook¤äTeams¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ»ß
¡ÖÈëÊ¸¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÂÐ±þÈÏ°Ï³ÈÂç¥¤¥áー¥¸¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¶¦Í»þ¤Î·Ù¹ð¥¤¥áー¥¸
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÅÄ ±Ñ»Ì¡¿°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢AI¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Microsoft 365´Ä¶¤ÎOutlook¤Ë¤è¤ë¥áー¥ë¸íÁ÷¿®¤äTeams¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ø¤Î¸íÅê¹Æ¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¡ÖÈëÊ¸ Device Control¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò1·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÈëÊ¸¡×¤Ï½¾Íè¡¢PC¤äUSB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¡¢ÊªÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¤òÍÞ»ß¤·¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¤ÎDX¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÈëÊ¸¡×¤ËAI¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ø¤ÈÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥áー¥ëÁ÷¿®»þ¤Ë¡¢AI¤¬ËÜÊ¸¤Î°¸Ì¾¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î°¸Ì¾¡¢°¸Àè¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¼«Æ°È½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¸íÁ÷¿®¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤·¡¢ºÆ³ÎÇ§¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Teams¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò³°´Ø·¸¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢º£¸å¤â¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤È°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖDX by AX toward SX¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢AI¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿DX¤ò¥Ùー¥¹¤ËÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈëÊ¸ Device Control¡×ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÆÃÄ¹
£±¡¥Microsoft Outlook¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤¬¥áー¥ë¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ»ß
Outlook¤Ç¤Î¥áー¥ëÁ÷¿®»þ¤Ë¡¢ËÜÊ¸¤Î°¸Ì¾¡¢¸«ÀÑ½ñ¤Ê¤É¤ÎÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î°¸Ì¾¡¢°¸Àè¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òAI¤¬¼«Æ°È½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¸íÁ÷¿®¤Î²ÄÇ½À¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤·¤ÆºÆ³ÎÇ§¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¸íÁ÷¿®¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ»ß¤·¤Þ¤¹¡£Á÷¿®¼ÔÂ¦¤Ç¸íÁ÷¿®¤Ø¤ÎÂÐ½è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾åÄ¹¤Ë¤è¤ë¥áー¥ëÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È½ÄêÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¼Ò³°¸þ¤±¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ëÉÕ¤¤Î¥áー¥ë¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ËÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£²¡¥Microsoft Teams¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò³°¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í»þ¤Ë·Ù¹ð¤òÉ½¼¨
¼Ò³°´Ø·¸¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëTeams¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Áー¥à¤Ë¥æー¥¶ー¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ìÃ¶ºï½ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·Ù¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£·Ù¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤ÏÅê¹Æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò°ìÍ÷¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ËºÆ³ÎÇ§¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò³°´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó´ÉÍý´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äUSB¥á¥â¥ê¤Ê¤É½¾Íè¤ÎÊªÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤Ç¤Î¥áー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤Î¼ø¼õ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¸íÁ÷¿®¤ä°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¾ðÊóÎ®½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤Microsoft 365¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¾¶È°÷¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤¬¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤Î´ë¶È¤Ø¡ÖÈëÊ¸¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÊªÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÈëÊ¸¡×¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢Microsoft 365´Ä¶¤Ç¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡³«»ÏÆü
1·î16Æü¡¡
¢¨ ¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ÈÇ(ÈëÊ¸Device Control)¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ÈÇ¡ÖÈëÊ¸ Endpoint Protection Service¡×¤Î°ìÉôµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·îËö¤è¤êÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¾ðÊóÏ³±ÌËÉ»ß¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖÈëÊ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë(Ìµ½þ)¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈëÊ¸¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hitachi-solutions.co.jp/hibun/sp/
¢£¥»¥ß¥Êー°ÆÆâ
¡¡À¸À®AI»þÂå¡ªMicrosoft 365ÍøÍÑ»þ¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÅ°Äì²òË¶
¡¡¡¡～²á¾ê¶¦Í¤òËÉ¤®ÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～14:50
²ñ¾ì¡§WEB¥»¥ß¥Êー
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
URL¡§https://go.hitachi-solutions.co.jp/semi_260205?SeminarAutoId=701RA00001et7NtYAI
ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨ÁÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Î³ÆµòÅÀ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬°ÂÁ´¤Ë¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎAX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢IT¿ÍºâÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖDX by AX toward SX¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¤Î½¾¶È°÷Á´°÷¤¬AI¤äÀ¸À®AI¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥È¥é¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤âÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»öÎã¤òÊç½¸¤¹¤ëÁ´¼Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/
¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
