BizRobo!¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ÃÎÆ»¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥×¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ³ÙÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥ªー¥×¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢RPA¥Äー¥ë¡ÖBizRobo!¡×¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ーÄó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¡¡BizRobo!¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÊÎã¡§v10.7¢ªv11.5¡Ë¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢13¹àÌÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Êºî¶È¤¬É¬Í×¤Ê¹àÌÜ¡Ë¢¨1¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¥æー¥¶ー¤¬1¹àÌÜ¤º¤ÄÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ³ÎÇ§¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿ô¤¬ËÄÂç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ーÂ¦¤ÎÂÎÀ©¡¦´Ä¶¤Ë¤è¤êÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬±ß³ê¤ËºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¾ÜºÙ¡§https://knowledge.bizrobo.com/s/article/25000003313
¢£¿·¥Äー¥ë¤Î³µÍ×
¡¡º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡×¤Ï¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ÎÃæ¤Ç´ûÂ¸¤ÎBasic¥¨¥ó¥¸¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½¤Àµ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë4¹àÌÜ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÇÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¹¹¿·ºî¶È¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Âå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿ÂÐ¾Ý¹àÌÜ
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤ÊÃí°Õ»ö¹à¢¨2¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëMC¡ÊManagement Console¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢Kapplets¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤ÎÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Åù¤Î¾ðÊó¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ë°ìÍ÷É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹àÌÜ¤´¤È¤Ë³ÎÇ§»ö¹à¤Î¾ÜºÙ¤â¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤Ç¾ðÊó¤ò¼êºî¶È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¡¿¥¢¥Ã¥×¥íー¥É²èÌÌ¡¡¡¡¡¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¡¿¼Â¹Ô·ë²Ì
¢¨2¡§No.4¡¢No.13¤ò½ü¤¯Á´¹àÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý
¢£¿·¥Äー¥ë³èÍÑ¤Î¸ú²Ì
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ500ÂÎÄøÅÙ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ê4¹àÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤¬41.7»þ´Ö¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È1ÂÎ¤¢¤¿¤ê5Ê¬¤Ç·×»»¡Ë¢ªÌó90ÉÃ¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ëºî¶È¤ò99¡óÄøÅÙºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ÎÄó¶¡ÊýË¡
¡¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Äー¥ë¡¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Ï¡¢BizRobo!¥æー¥¶ーÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡ÖMy BizRobo!¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµ½þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ëDL¡¢ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó¤ÏRPA¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸À®AI¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RPA¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³×¿·¤ò¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤À½ÉÊ¿Ê²½¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBizRobo!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBizRobo!¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò³×¿·¤¹¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¤¥Ðー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¡ÖIT¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤ò¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤«¤é²òÊü¤·¡¢´ë¶È¤ò»Ï¤á¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤ä³Æ¼ï¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢³°Éô¥Äー¥ë¡¢¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ÈºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://rpa-technologies.com/products/(https://rpa-technologies.com/products/first/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_content=-&utm_term=-) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
― ¼çÍ×À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×―
¡¦BizRobo! Basic ¡§https://rpa-technologies.com/bizrobobasic/(https://rpa-technologies.com/bizrobobasic/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_content=-&utm_term=-)
¡¦BizRobo! Lite ¡§https://rpa-technologies.com/lite/(https://rpa-technologies.com/lite/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_content=-&utm_term=-)
¡¦BizRobo! mini ¡§https://rpa-technologies.com/bizrobomini/(https://rpa-technologies.com/bizrobomini/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_content=-&utm_term=-)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://open.co.jp/(https://open.co.jp/)¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶ 3-3-1 KDX À¾¿·¶¶¥Ó¥ë 3 ³¬
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯7·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æ ³ÙÇ·
¡¦»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§3,000Ëü±ß
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥¹¥Þー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊRPA¡¢AI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð»ö¶È