ÂÎ¸³·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤­¤¤¤âÅÅ¼Ö¡×¡¢3¼ïÎà¤Î¥Þ¥°¥Þ¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª

120万枚の桜の花びらに埋もれる「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」や、車内でいちご狩りを楽しむ「いちごさんバス」など、数多くの体験型イベントを手がけるクリエイター「アフロマンス」率いるクリエイティブカンパニー「Afro&Co.(東京都渋谷区、代表:山崎晃弘)」は、鹿児島市(市長:下鶴隆央)と共に、ほくほくの焼き芋を食べながら鹿児島市内を巡る体験型路面電車「マグマやきいも電車」を企画し、2026年2月に開催します。そしてこのたび、コラボ企画として、3種類の「マグマコラボ電車」の運行が決定しました。3種類の「マグマコラボ電車」は、クラフトビールの飲み比べが楽しめる「マグマクラフトビール電車」、限定スイーツを味わえる「マグマバレンタイン電車」、そして市電に揺られながら〈甘やかし美活〉を楽しむ「マグマ美活電車」となります。
¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://magmayakiimotram.com(https://magmayakiimotram.com)
¥Þ¥°¥Þ¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¼Â»Ü³µÍ×
¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¤È¶¦¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÅß¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Þ¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¡×¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3ÊØ¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥°¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÅÅ¼Ö¡Ê¥³¥é¥ÜÀè¡§¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー ¤Õ¤«¤Þ¤ë¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ»á¡Ë
¡¡±¿¹ÔÆü¡§2·î13Æü(¶â)18:00/19:45
¡¦¥Þ¥°¥Þ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÅ¼Ö¡Ê¥³¥é¥ÜÀè¡§¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー junko»á¡Ë
¡¡±¿¹ÔÆü¡§2·î14Æü(ÅÚ)11:00 / 18:00
¡¦¥Þ¥°¥ÞÈþ³èÅÅ¼Ö¡Ê¥³¥é¥ÜÀè¡§WITH SENSES¡Ë
¡¡±¿¹ÔÆü¡§2·î15Æü(Æü)13:00 / 17:00
3¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ò²óÍ·¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡Ö¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸÷¤êµ±¤¯LEDÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Æâ´Ñ¤âÀÖ¤È⻘¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Áö¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¤Ï¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¸òÄÌ¶É¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤«¤éÅ·Ê¸´Û¡¢»ÔÌò½êÁ°¤È¼¯»ùÅç¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ò1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ¤ë¥ëー¥È¤òÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÅÅ¼Ö ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þ¥°¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÅÅ¼Ö
±¿¹Ô¶è´Ö¡§⿅»ùÅç»ÔÆâ¡¢¸òÄÌ¶É～⿅»ùÅç±ØÁ°¡Ê±ýÉü¡Ë
±¿¹ÔÆü¡§ 2026Ç¯2·î13Æü(¶â)
È¯¼Ö»þ¹ï¡§18:00 / 19:45 ¸òÄÌ¶ÉÈ¯
ÂÐ¾Ý¡§20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§4000±ß¢¨»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï¾è¼Ö¤È¼ÖÆâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²ó20Ì¾¤Þ¤Ç
¿½¹þÊýË¡¡§¤´´õË¾¤Î»²²ÃÆü»þ¤ÈÉ¬Í×»ö¹à¤ò¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2·î6Æü(¶â)¤òÌÜ°Â¤ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¼¯»ùÅç»Ô
´ë²è¡§¥¢¥Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ / Afro&Co.¡¡¡¡´Æ½¤¡§¤Õ¤«¤Þ¤ë¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ
¸ø¼°HP¡§https://magmayakiimotram.com/craftbeer
Äó¶¡ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥°¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤«¤Þ¤ë¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ»á¤¬Áª¤ó¤À¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Õ¤«¤Þ¤ë¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥³¥é¥ÜÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Õ¤«¤Þ¤ë¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¡£2023Ç¯¤ËÅìµþ¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ë°Ü½»¡£2024Ç¯¡Ö360Æü¼ò°û¤à½÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¤á¤°¤ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÎ©¡£¡Ö¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ¡ß¥¢¥é¥µー¼ò°û¤ß½÷¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥é¥µーÃË½÷¤ËÂç¿Íµ¤¡£Åê¹Æ³«»Ï¤«¤é1Ç¯È¾¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ïー7Ëü¿Í¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー10Ëü¿Í¡£¸½ºß¤Ï·î´Ö¥êー¥Á¿ô1,000Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¶å½£ÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
https://www.instagram.com/botchimeshi_fukamaru/
¥Þ¥°¥Þ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÅ¼Ö ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þ¥°¥Þ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÅ¼Ö
±¿¹Ô¶è´Ö¡§⿅»ùÅç»ÔÆâ¡¢¸òÄÌ¶É～⿅»ùÅç±ØÁ°¡Ê±ýÉü¡Ë
±¿¹ÔÆü¡§ 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
È¯¼Ö»þ¹ï¡§11:00 / 18:00 ¸òÄÌ¶ÉÈ¯
ÂÐ¾Ý¡§3ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ê°ÂÁ´´ÉÍý¾å¡¢»²²ÃÇ¯Îð¤Ï3ºÐ°Ê¾å¡Ë
»²²ÃÈñ¡§3500±ß¢¨»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï¾è¼Ö¤È¼ÖÆâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¡¦°û¤ßÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§³ÆÊØ20Ì¾¤Þ¤Ç
¿½¹þÊýË¡¡§¤´´õË¾¤Î»²²ÃÆü»þ¤ÈÉ¬Í×»ö¹à¤ò¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2·î6Æü(¶â)¤òÌÜ°Â¤ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¼¯»ùÅç»Ô
´ë²è¡§¥¢¥Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ / Afro&Co.¡¡¡¡´Æ½¤¡§junko
¸ø¼°HP¡§https://magmayakiimotram.com/valentine(https://magmayakiimotram.com/valentinehttps://magmayakiimotram.com/valentinehttps://magmayakiimotram.com/valentinehttps://magmayakiimotram.com/valentine)
Äó¶¡ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥°¥Þ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢TromboneCoffee¡¢µÈÅÄ¤«¤Õ¤§¡¢¤Þ¤ó¤×¤¯¥¯¥Ã¥ーtomorrow¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Þ¥°¥Þ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÅ¼Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËTabby Coffee¤Î¥³ー¥Òー¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
junko
Instagram¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Ë¤Æ¼¯»ùÅç¤Î¥°¥ë¥á¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë9ºÐÌ¼¤È7ºÐÂ©»Ò¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼çÉØ¡£ SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô7.6Ëü¿Í¡ª Æî¶å½£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤ä¡¢¼¯»ùÅç¤Î°û¿©Å¹¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂ¿¿ô¡£ ¤¿¤Þ¤Ë¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥«¥´¥·¥Þ¥¬¥¸¥ó¥é¥¤¥¿ー¡¢¤«¤´¤·¤Þ¤°¤ë¤êÆÃÇÉ°÷¡¢KFG¥¢¥×¥ê¡ÚHugmeg¡Û¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤âÍÍ¡¹¡£
https://www.instagram.com/junko_g5_kagoshima/
¥Þ¥°¥ÞÈþ³èÅÅ¼Ö ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þ¥°¥ÞÈþ³èÅÅ¼Ö
±¿¹Ô¶è´Ö¡§⿅»ùÅç»ÔÆâ¡¢¸òÄÌ¶É～⿅»ùÅç±ØÁ°¡Ê±ýÉü¡Ë
±¿¹ÔÆü¡§ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
È¯¼Ö»þ¹ï¡§13:00 / 17:00¸òÄÌ¶ÉÈ¯
ÂÐ¾Ý¡§20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§5000±ß¢¨»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï¾è¼Ö¤È¼ÖÆâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¡¦°û¤ßÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§³ÆÊØ20Ì¾¤Þ¤Ç
¿½¹þÊýË¡¡§¤´´õË¾¤Î»²²ÃÆü»þ¤ÈÉ¬Í×»ö¹à¤ò¸ø¼°HP¤ËµºÜ¤Î¡Ö¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡×¤«¤éÁ÷ÉÕ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2·î6Æü(¶â)¤òÌÜ°Â¤ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§WITH SENSES
¶¨ÎÏ¡§¼¯»ùÅç»Ô¡¢¥¢¥Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ / Afro&Co.
¸ø¼°HP¡§https://magmayakiimotram.com/bikatsu
Äó¶¡¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÈþ³èÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±. ¸ÆµÛÂÎ¸³¡Ã¥ê¥º¥àÈþ³è
Äó¶¡¡§TOTONOU¡Ü¡¿À°¤¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー MAKIKO
Æü¾ï¤ÇÀõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸ÆµÛ¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ø¡£»ÔÅÅ¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¸ÆµÛ¤Î¥ê¥º¥à¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤é¤º¤ËÀ°¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ÆµÛÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
£². ¿©ÂÎ¸³¡Ã¤ª¤¤¤·¤¤Èþ³è
Äó¶¡¡§¥Õ¥ëー¥Ä¥Ó¥¹¥È¥í APERO
¼¯»ùÅç¤Î½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À¤È¥Õ¥ëー¥ÄÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡£
Ì£¡¦¹á¤ê¡¦¿§¡¦¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²æËý¤Î¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
£³. ¹õ¿ÝÂÎ¸³¡ÃÈ¯¹ÚÈþ³è
Äó¶¡¡§½Åµ×ËÜÊÞ¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò ½Åµ×À¹°ì¿Ý¾úÂ¤¾ì¡Ë
¼¯»ùÅç¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÔäÂ¤¤ê¹õ¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿¹õ¿Ý¤Î°û¤ßÈæ¤ÙÂÎ¸³¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¹õ¿Ý¡¢¤ê¤ó¤´¹õ¿Ý¡¢¥«¥«¥ª¿Ý¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ÷Ì£¤ä±ü¹Ô¤¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢È¯¹ÚÈþ³è¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WITH SENSES ÂåÉ½¡¡¾®ÄÔ¿¿µ®»Ò¡ÊÀ°¤¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー MAKIKO¡Ë
°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¼«Á³¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤Ï¡¢¾è¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥°¥ÞÈþ³èÅÅ¼Ö¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¡×¤ÏÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢4¼ï¤Î¾Æ¤°ò¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ò²óÍ·¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÂÎ¸³·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡Ö¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ ¤Ë¤·¤¿¸÷¤êµ±¤¯LEDÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Æâ´Ñ¤âÀÖ¤È⻘¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Áö¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¶É¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤«¤éÅ·Ê¸´Û¡¢»ÔÌò½êÁ°¤È¼¯»ùÅç¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤òÄÌ¤ë¥ëー¥È¤ÇÁö¹Ô¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»ÔÆâ²óÍ·¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://magmayakiimotram.com
¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¯¤ï¤¯ ¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Þ¤Á¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿⿅»ùÅç»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡£ºùÅç¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡È¥Þ¥°¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤ä¿Í¤¬»ý¤Ä¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òºùÅç¤Î·Á¤ÇÉ½¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡Ö¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢⿅»ùÅç»ÔÌ±¤ò⾚¤¤⽷¡¢»Ô³°¤Î¿Í¡¹¤ò⻘¤¤⽷¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kouhousenryaku/citypromo/logo/logo.html
¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Ð»³¤ÎÍÅÀº¥Þ¥°¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¡ÖºùÅç¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Þ¥·¥Æ¥£PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÂÎ¤Ë¾øµ¤¤Î½Ð¤ëºùÅç¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¬¤Ç¡¢¡ÉºùÅç¡É¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¤ä²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë⿅»ùÅç»ÔÌ±¤Îµ¤¼Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è´Æ½¤
¥¢¥Õ¥í¥Þ¥ó¥¹
ËÜÌ¾ Ãæ´ÖÍý°ìÏº¡£1985Ç¯3·î7Æü¡¢¼¯»ùÅçÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÂç³Ø·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢DJ¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖAfro&Co.¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ë¢¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖË¢¥Ñ¡×¤ä¡¢120ËüËç¤Î²Ö¤Ó¤é¤ËËä¤â¤ì¤ë¥Á ¥ë¥¢¥¦¥È¥Ðー¡ÖSAKURA CHILL BAR by º´²ì¡×¡¢¸÷¤êµ±¤¯Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤ä¤¤¤¤â¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ä¤¤¤¤âÅÅ¼Ö¡×¤Ê¤É¡¢ ÏÃÂêÀË¤«¤Ê´ë²è¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¾ì½ê¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
https://afromance.jp