¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡¡°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNearMe¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¸¶¹¬°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§¥Ë¥¢¥ßー¡Ë¤Ï¡¢À¾Éð¥°¥ëー¥×¤¬½êÍ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔÃæ¸æÎÁ¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§°Ë²ìÍµ¼£¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Æó¼¡¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¡¡ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹¥ー¥äー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬Ë¬¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÌó2.8ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥ー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¶õ¹Á¤ä±Ø¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤ò·ë¤ÖÆó¼¡¸òÄÌ¤ÎÉÔÂ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°¤ÎÉÔÊØ¤µ¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤òÀ©¸Â¤·¡¢ÂÚºßÃæ¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ»Àß¤¹¤ëÉÙÎÉÌî¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢Alterra Mountain Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥³¥í¥é¥É½£¥Ç¥ó¥Ðー¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¦ÄÌ¥·ー¥º¥ó¥Ñ¥¹¡ÖIkon Pass¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¡§2025 Ç¯Åßµ¨¤è¤ê¡Ë¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¡¡º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âç·¿¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ä¥¹¥ーÍÑ¶ñ¤ò·È¤¨¤¿°ÜÆ°¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¥°¥ëー¥×¤Ê¤ÉÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤Î°ÜÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢½¾Íè¤Î¾®·¿¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê°ÜÆ°¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥¢¥ßー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»öÁ°Í½Ìó¡¦ÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÜÆ°ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶õ¹Á¤È¥Û¥Æ¥ë´Ö¤ò¥É¥¢¥Äー¥É¥¢¤Ç·ë¤ÖÂß¤·ÀÚ¤ê·¿Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¹¥ー¾ì¤ò·ë¤ÖÄê´üÊØ¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¥·¥ã¥È¥ë¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î±¿¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÈ¼¤¦°ÜÆ°¤äÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÜÆ°ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¼¡¸òÄÌ¤Î¿·¤¿¤Ê¤¢¤êÊý¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥¢¥ßー¤ÈÀ¾Éð¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¥·¥§¥¢¾è¤ê¤ä´Ñ¸÷¥·¥ã¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î²£Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´Ñ¸÷¤ÎÂ¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÉÙÎÉÌî»Ô¡ÖÉÙÎÉÌî»Ô¤Î´Ñ¸÷Æþ¹þµÒ¿ôÅù¤Î¿ä°Ü¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¡×
±¿¹Ô³µÍ×
¡Ú¶õ¹ÁÁ÷·ÞÂß¤·ÀÚ¤ê¥¿¥¯¥·ー¥µー¥Ó¥¹¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/223_1_75d19c8fdeb66d72bef93ad7c6613cc6.jpg?v=202601161152 ]
¢¨2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚËÌ³¤Æ»¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¥·¥ã¥È¥ë¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/223_2_76fead117a4594d7c3dccb2797880644.jpg?v=202601161152 ]
¢¨2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡°Ë²ìÍµ¼£»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÉÙÎÉÌîÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î½ÉÇñµÒ¤Î¿Ä¹¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤Î2¼¡¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¡¢¥ê¥¾ー¥È´¶¤ò·ë¤Ö3¼¡¸òÄÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ï±×¡¹¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÇÍøÊØÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎNearMeÍÍ¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤ÎÍøÊØÀ¤È¥ê¥¾ー¥È´¶¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤ëÂÚºß²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸òÄÌ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÙÎÉÌî¤òÁª¤Ö°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¦²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÎÉÌî¤òÍèË¬¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥ê¥¾ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNearMe¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¸¶¹¬°ìÏº¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢ÉÙÎÉÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Æó¼¡¸òÄÌ¤Î¼õ¤±»®¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥ー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿²ÙÊª¤òÈ¼¤¦°ÜÆ°¤ä¥°¥ëー¥×°ÜÆ°¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢À¾Éð¥°¥ëー¥×ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö´Ñ¸÷¤ÎÂ¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÉÙÎÉÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬»ýÂ³Åª¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNearMe¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNearMe¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢½ÐÈ¯ÃÏ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¥É¥¢¥Äー¥É¥¢¤Ç·ë¤Ö¥¿¥¯¥·ー¤Î¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶õ¹Á¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ò·ë¤Ö¶õ¹ÁÁ÷·Þ·¿¤Î¡Ø¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥ã¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¡¢ Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×Í½Ìó¿Í¿ô125Ëü¿Í¢¨1¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Á´¹ñ16¤Î¶õ¹Á¢¨2¡Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¡¢°°Àî¶õ¹Á¡¢ÂÓ¹¶õ¹Á¡¢ÀÄ¿¹¶õ¹Á¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¡¢ÆîµªÇòÉÍ¶õ¹Á¡¢ÆÁÅç¶õ¹Á¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¡Ë¤È¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÐÈ¯ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤´¼«Âð¤«¤é¶õ¹Á¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¹Á¤«¤éºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂßÀÚÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÀéÍÕ¸©Á´°è¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÈÅìµþÅÔ23¶èÆâ¤ò·ë¤Ö¥´¥ë¥Õ¥·¥ã¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°ÜÆ°¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤ß¤À¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¡¢´Ñ¸÷Æó¼¡¸òÄÌ¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎAI¥Ç¥Þ¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤¬ÆÈ¼«¤ËÊú¤¨¤ë°ÜÆ°²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯9·î»þÅÀ¡£
¢¨2 °°Àî¶õ¹Á¡¢ÂÓ¹¶õ¹Á¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÏÂßÀÚÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ß¡£
¢£¥¢¥×¥ê¡ÖNearMe¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/223_3_327d49f4bc664d13df34716c01da8529.jpg?v=202601161152 ]
¢¨¡Ö¥·¥§¥¢¾è¤ê¡×ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤ËÀßÄê¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¡£°ìÊý¤ÇB¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤ËÁê¾è¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç£´Ì¾¤Þ¤Ç¾è¼Ö²ÄÇ½¡Ë¡£Áê¾è¤ê¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤ÏÈ¾¡¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁ¶â¤Ï¾è¼Öµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ°ÄÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ë¥¢¥ßー¤ÎÆÈ¼«AI¤¬Ê£¿ô¤Î¾è¹ßÃÏÅÀ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNearMe
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®9-4 THE E.A.S.T.ÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¸¶¹¬°ìÏº
ÀßÎ© ¡¡¡§2017Ç¯7·î18Æü
URL ¡§https://nearme.jp/
°ÜÆ°¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤·¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎMaaSÎÎ°è¤«¤é»ö¶È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
2019Ç¯8·î¤è¤ê¶õ¹ÁÁ÷·Þ·¿¤Î¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥ã¥È¥ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÆÈ¼«AI¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¿Í¿ô¤«¤ÄÃ¯¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¤«ÄÉÀ×¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³¹Ãæ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¾è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÃÏ°è¸òÄÌDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Áê¾è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¾ÚÄ´ºº¶ÈÌ³¡×¤ä¡¢¡ÖÃÏ°è¸òÄÌDX:MaaS2.0¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁê¾è¤ê¥¿¥¯¥·ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¾è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥¢¥ßー¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTechnology Fast 50 2024 Japan¡×¤Ç333.8%¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡ËÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Æ17°Ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡£