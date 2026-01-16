¡Ú¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥³¥é¥Ü ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÂè4ÃÆ ÈÎÇä·èÄê¡ª¡ÖAmour Rouge Afternoon Tea¡×¡Ê¥¢¥àー¥ë ¥ëー¥¸¥å ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ë
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2F¡ÖCafe¡õBar CROSS POINT¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Öaco¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÂè4ÃÆ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡Öaco¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÄó¶¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºþ¿·¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é°ì¿·¤·¤¿¥¿¥ïー·¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Î©ÂÎÅª¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¡Öaco¡×¤µ¤ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÁ´8¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁØ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ä¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥àー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¡×¤ä¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Î¥ªー¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¹ç´Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ÅÌ£¤È±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¡ÖÈ¬½÷ËõÃã¥é¥Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
¹ÈÃã¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì£³Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤äµÇ°Æü¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¡Û
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§ / ¥«¥Ì¥ì / ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥àー¥¹ / ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¥Ù¥êー¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì
¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É / ¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥«¥í¥ó / ´Ý¤´¤Èçõ¤È¥íー¥ë¥±ー¥ / ¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥êー¥á¥Ë¥åー¡Û
¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Î¥ªー¥×¥ó¥µ¥ó¥É / ¥ßー¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡Û
¥³ー¥Òー / ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ / È¬½÷ËõÃã¥é¥Æ / ¹ÈÃã¡Ê4¼ï¡Ë/ ¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー / ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï2¼ïÎà¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¥á¥Ë¥åー¤Ï¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤ÇÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖAmour Rouge Afternoon Tea¡×
¢£ Æü Äø¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä
¢£ »þ ´Ö¡§14:30～19:00¡¡¤´ÍøÍÑ¤Î2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÀ©¡¡¤ªÀÊ¤Ï2»þ´ÖÀ©
¢£ ¾ì ½ê¡§ 2F / Cafe & Bar¡ÖCROSS POINT¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×
¢£ ÎÁ ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤Ä 4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó²Ý¡Ê10:00-19:00¡Ë¡¡TEL 092-461-2101
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó https://www.tablecheck.com/shops/cross-poin/reserve
¡Úaco¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö50·ï°Ê¾å¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÀìÌç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡£ Ê¡²¬¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÊ¸²½¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ä¡¢½Ü¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²Ä°¦¤¤¥«¥Õ¥§¤ä¿ä¤·³è¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/acococo120/
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
JRÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Ç5Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ²¼Å´ÇîÂ¿±Ø¤ËÄ¾·ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëµÒ¼¼¤ä½ÉÇñ¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ð¤·Ëº¤ì¤µ¤»¡¢Î¹¤Î³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Cafe & Bar CROSS POINT
JRÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡£¿Íµ¤¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤ò¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¾®ÀÐ¸¶¾Æ¤¤Î´ï¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤Ä¤«Æ²¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î¤ê¤³¤Î¶Ì»Ò¤Ê¤ÉÊ¡²¬¤Î¿©ºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÈÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡É¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¹ñÆâ17¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô4,617¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÎÆÈ¼«¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ25¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô8,119¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ëÁí½¾¶È°÷¿ô¤Ï3,428Ì¾¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥Æ¥ë·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ëhttps://www.oriental-hotels.com/hotellist/