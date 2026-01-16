½é¤Î¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¹çÆ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¤³¤ì¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÁÏÂ¤À～3¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×～
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡¿³ØÄ¹¡§³ò»³Í´ÏÂ °Ê²¼¡¢ËÜ³Ø¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¡¦µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡Ë¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹çÆ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¡©
ÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤À¶µ°é¤ò¥êー¥É¤·Â¿¤¯¤Î½¤Î»À¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊTCL¡Ë¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ²ÁÃÍÁÏÂ¤¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊVCP¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÊ¸³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÁÏÂ¤À¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¿µþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡ÊKCA¡Ë¤Î3¤Ä¤ÎÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊâ¤ß¤È»×ÁÛ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¤Î»À¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¤Ó¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤Å¤¤ò¶¦Í¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¼«¿È¤Î»Å»ö¤Îºß¤êÊý¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î»ëºÂ¤äº£¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/83551/table/199_1_f06462a0fbd7c7ee1a56240cefd38fa9.jpg?v=202601161152 ]
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊPeatix¡Ë :
https://vcp-tcl-kca-0205.peatix.com/
*Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
*ÇÛ¿®»ëÄ°URL¤Ï¸åÆüPeatix¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ª¤è¤Ó¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*²ñ¾ì»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º©¿Æ²ñ»²²ÃÈñ¤È¤·¤Æ1,000±ßÄ§¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
1. ³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð¡Ê18:30-19:15¡Ë
2. ³Æ¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»À¸¤Ë¤è¤ë¼õ¹ÖÂÎ¸³¾Ò²ð¡Ê19:15-19:35¡Ë
3. VCP¡ßTCL¡ßKCA¡¡Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø³«¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê19:40-20:20¡Ë
4. ¼Áµ¿±þÅú¡Ê20:20-20:30¡Ë
5. º©¿Æ²ñ¡Ê20:30-21:30¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¾Ò²ð
»³Æâ Íµ¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á ¤æ¤¿¤«¡Ë
µþÅÔÂç³Ø ·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡ ¶µ¼ø
µþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å ¼çºË
·Ð±Ä³Ø¼Ô¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¸²½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢ー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÍÊ¸³Ø¤Î·Ð±Ä³Ø¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2010Ç¯¥µー¥Ó¥¹²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥àÁÏÀß»þ¤ËµþÅÔÂç³Ø·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡¤ËÃåÇ¤¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹²Ê³Ø¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸¦µæ¡£2012Ç¯¤ËµþÅÔÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£2021Ç¯ÅÙ¤è¤êµþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¡¢µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¤È°ì½ï¤ËµþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÆ®Áè¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹-¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¡¢¡ØµþÂçÊÑ¿Í¹ÖºÂ: ¾ï¼±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤ÎÂ¾¡¢·Ð±Ä³Ø¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤ÇÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØÇÔ¼Ô¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ù¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥óÏ¢ºÜ¡ØÊ¸²½¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
web¥µ¥¤¥È :
https://yamauchi.net
±Ê°æ °ì»Ë¡Ê¤Ê¤¬¤¤ ¤«¤º¤Õ¤ß¡Ë
Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø Åý¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê ¶µ¼ø
HAKUHODO DESIGN ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤Ç¤ÏÅý¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï Tama Art University Creative Leadership Program¡ÊTCL¡Ë¤ò¹½ÁÛ¡¦¼çºË¤·¡¢ÁÏÂ¤Åª¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¦°ì¶¶Âç³Ø¡¦Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÁÏÂ¤À¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTechnology Creatives Program¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ¤ÏÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢2003Ç¯¤Ë HAKUHODO DESIGN ¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤Î·Ð±Ä²þ³×»Ù±ç¡¢»ö¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅìµþÅÔ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTokyo Tokyo¡×¤ä¥Ø¥ë¥×¥Þー¥¯¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤È»Å»ö¤ÎÁÐÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ·ÁÀ®¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤«¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî ÆØ»Î¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï ¤¢¤Ä¤·¡Ë
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø Â¤·Á¹½ÁÛ³ØÉô ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¼çÇ¤¶µ¼ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥»¥ó¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø²ÁÃÍÁÏÂ¤¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊVCP¡Ë´Æ½¤
¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÈÂç³Ø¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¡¢¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤Ë·È¤ï¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¶µ°é¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ¿Í¡Ê¼ÂÌ³²È¡Ë¤ä·Ð±ÄÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£°ìÊý¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤äÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ÁÏÂ¤À¿Íºà¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¿IPA¡ÖDX¿ä¿Ê¥¹¥¥ëÉ¸½à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¦¼ï¤Î¥¹¥¥ëÄêµÁ¤òÃ´¤¦¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¼çºº¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¿Íºà¡¦¥¹¥¥ëÀ¯ºöÀß·×¤Ë¤â´ØÍ¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¿Í´ÖÃæ¿´Àß·×¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊHCD-Net¡ËÉûÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÂç³Ø¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾Ò²ð
¡üµþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡ÊKCA¡Ë¡¿ µþÅÔÂç³Ø¡¦µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¡¦µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø
µþÅÔÂç³Ø¡¢µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¡¢µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖµþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡×(µþÅÔÂç³ØÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à)¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¿ÍÊ¸³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊýË¡ÏÀ¤ò½¤ÆÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¼õÂ÷´ü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
web¥µ¥¤¥È :
https://assemblage.kyoto
¡üTama Art University Creative Leadership Program¡ÊTCL¡Ë¡¿ Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø
Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖTama Art University Creative Leadership Program¡ÊTCL¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢ー¥È¤Î»×¹Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤¦¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò±Û¤¨¤Æ¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÐÏÃ¤È¥ïー¥¯¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤äÍÉ¤é¤®¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£ÁÏÂ¤À¤ò¡Ö¸Ä¤ÎÉ½¸½¡×¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢ÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤È¤·¤ÆÊÔ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Î³«¹Ö°Ê¹ß¡¢Ìó500Ì¾¤Î½¤Î»À¸¤¬TCL¤òÁãÎ©¤Á¡¢´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤äÁÈ¿¥ÊÑ³×¡¢ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ç¤½¤Î»×¹Í¤È»ÑÀª¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
web¥µ¥¤¥È :
https://tcl.tamabi.ac.jp
¡üValue Creation Program¡ÊVCP¡Ë¡¿ ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊValue Creation Program¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ä¥¢ー¥È»×¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î»×¹ÍË¡¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢ËÜ³Ø¤¬90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¤·Á¶µ°é¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢Åý¹ç¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÝÂê¤ò¼«¤éÂª¤¨¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ëÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤ä»×¹ÍÎÏ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ÖÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡ÖVCP School¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VCP¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼êË¡¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¡¢·Ð±ÄÁØ¸þ¤±¤Î¡ÖVCP for Leadership¡×¤ä¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Î·Ð±Ä¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖVCP for TOKYO Tourism¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¤Î»À¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤âÂ¿¤¤¡£
web¥µ¥¤¥È :
https://vcp.musabi.ac.jp/
¡ü¡Ú¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÆÃÄê°ìÈÌ¶µ°é·±Îý¹ÖºÂ»ØÄê¡ÛÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖµþÅÔ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡ÊKCA¡Ë¡×¡ÖTama Art University Creative Leadership Program¡ÊTCL¡Ë¡×¡ÖValue Creation Program¡ÊVCP¡Ë¡×¤Ï¡¢³Ø¹»¶µ°éË¡Âè105 ¾òµÚ¤Ó³Ø¹»¶µ°éË¡»Ü¹Ôµ¬Â§Âè164¾ò¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤ë¡ÖÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤¹¡£
web¥µ¥¤¥È :
https://manapass.mext.go.jp/glossary/
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯»ö¶È¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥ïー¥É
2029Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢1929Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÄë¹ñÈþ½Ñ³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢¡Ö¶µÍÜ¤òÍ¤¹¤ëÈþ½Ñ²ÈÍÜÀ®¡×¡Ö¿¿¤Ë¿Í´ÖÅª¼«Í³¤ËÃ£¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ½Ñ¶µ°é¡×¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤¶µÍÜ¤È¿Í´ÖÀ¤òÍ¤¹¤ëÂ¤·Á³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤òÍÜÀ®¤·¡¢Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤È¯Å¸¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¤·Á³ØÉô¤ÈÂ¤·Á¹½ÁÛ³ØÉô¤Î2³ØÉô¤Ë¡¢³¨²è¡¢Ä¦¹ï¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·úÃÛ¡¢±ÇÁü¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢Èþ½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë12³Ø²Ê¤òÍ¤·¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¤ÏÂ¤·Á¸¦µæ²Ê¡¢Â¤·Á¹½ÁÛ¸¦µæ²Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿70Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Øweb¥µ¥¤¥È :
https://www.musabi.ac.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡¡»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹»öÌ³¼¼
ichigaya_campus@musabi.ac.jp
03-5206-5311