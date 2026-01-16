¸·Áª¤µ¤ì¤¿90¼ïÎà¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¼«Á³È¯¹Ú¡£¤¹¤Ã¤¤ê½¬´·¤ò°é¤Æ¤ë¡¢È¯¹Ú¤Î¥Á¥«¥é¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ê¥¹ ¥Ç¥¤¥êー ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Õ¥£¥È ¥¯¥ì¥ó¥º¡×2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¿·È¯Çä
¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÅ¸³«¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ½÷À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSIMPLISSE /¥·¥ó¥×¥ê¥¹¡×¡ÊMNC New York³ô¼°²ñ¼Ò ½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜÌ¤Æà»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿90¼ï¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¼«Á³È°¹Ú¤µ¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ê¥¹ ¥Ç¥¤¥êー ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Õ¥£¥È ¥¯¥ì¥ó¥º¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2009Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿SIMPLISSE/¥·¥ó¥×¥ê¥¹¤Ï¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯¤È¥¥ì¥¤¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëÆâÂ¦¤«¤é¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¡×¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿È©¤ä¥«¥é¥À¤ò°é¤à³°Â¦¤«¤é¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¡¢¥¿¥Öー»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¤ÎÇº¤ß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡Ö¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¡£
¿´¡¦ÂÎ¡¦È©¡¦À¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÉÔÂ¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¡¹ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥±¥¢¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½Âå¿Í¤¬¡¢¿ÈÂÎËÜÍè¤¬»ý¤Ä¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°¤¦ÎÏ¡×¤òÆâÂ¦¤«¤é¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢·ò¤ä¤«¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ö°é¤à¡×¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£²ó¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÃÎ·Ã¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡£
1Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¾ú¤µ¤ì¤¿È¯¹Ú¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËèÆü¤ò·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³èÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë»þ´Ö¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡¢¤³¤Î1ÇÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ò°é¤à¡£ ËèÆü¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¡¢È¯¹Ú¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ò°é¤à¡£
ËèÆü¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¡¢È¯¹Ú¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
Ë»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¿©»ö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿©Íß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤Ä«¤â¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥ê¥º¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
¿¢Êª¤ÎÎÏ¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°ú¤½Ð¤·¤¿È¯¹Ú¤Î·Ã¤ß¡£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Å·ÊÝ¸µÇ¯ÁÏ¶È¤Î ¡ÖÂ¢ÉÕ¹ÚÊì¶Ý¡× ¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®È¯¹Ú
¡Ö¥Ç¥¤¥êー ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Õ¥£¥È ¥¯¥ì¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èé¤ä¼ï¤â¥«¥Ã¥È¤»¤º¤Ë´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¡£
Å·ÊÝ¸µÇ¯ÁÏ¶È¤Î¼òÂ¢¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Â¢ÉÕ¹ÚÊì¶Ý¤ò»È¤¤¡¢1Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¹Ú¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÅüÎà¡È
¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Õ¥£¥È ¥¯¥ì¥ó¥º¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅüÎà(ÁÆÅü¡¦²Ã¹©¹õÅü)¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹È¯¹Ú¤Î¥«¥®¡£¸¶ºàÎÁ¤ËÅü¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿»Æ©°µ¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÙË¦Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿À®Ê¬¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åü¤Ï¹ÚÊì¤äÆý»À¶Ý¤Ê¤É¡¢È¯¹Ú¤ò¹Ô¤¦ÈùÀ¸Êª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ÇÈ¯¹Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÊØÄÌ¤äÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤â
¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û<ÀÝ¼èÎÌ,ÀÝ¼èÊýË¡¤ª¤è¤ÓÀÝ¼è´ü´Ö>1Æü2²ó¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê30ml¤òÄ«¿©¤´¤ÈÍ¼¿©¸å¤ËÀÝ¼è¡£ÀÝ¼è´ü´Ö¤Ï8½µ´Ö¡£
<Èï¸³¼Ô>20~49ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À15Ì¾
¢¨¿¢ÊªÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÊØÄÌ¤ª¤è¤ÓÈ©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Î¸¡¾Úß·ÅÄ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¢¨ËÜ¥Çー¥¿¤ÏÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿»î¸³·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊØÄÌ²ó¿ô¤ä¡¢È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤¬¡£
·ò¤ä¤«¤ÊÄ²Æâ´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²Á´°÷¤Î½¬´·¤Ë
ËèÆü¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¤®¤å¤Ã¤È¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥¢¥ß¥Î»À¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ê¤É¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î·Ã¤ß¤ò´Þ¤àÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤â°û¤á¤ë¤«¤é¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Î½¬´·¤Ë¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤¹¤Ã¤¤ê½¬´·¤ò°é¤Æ¤ë¡¢È¯¹Ú¤Î¥Á¥«¥é¡£
¥·¥ó¥×¥ê¥¹ ¥Ç¥¤¥êー ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Õ¥£¥È ¥¯¥ì¥ó¥º<¿¢ÊªÀÈ¯¹Ú°ûÎÁ> 500ml ÀÇ¹þ8,640±ß
±ÉÍÜÊäµë ÃÖ¤´¹¤¨ ¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¸·Áª¤µ¤ì¤¿90¼ï¤Î¹ñ»º¤ÎÌîºÚ¡¦²ÌÊª¡¦¹òÊª¡¦³¤Áô¡¦ÌîÁð¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢¹ÚÊì¤ä¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç½ÏÀ®È¯¹Ú¤µ¤»¤¿¿¢ÊªÀ¤ÎÈ¯¹Ú°ûÎÁ¡£
100%¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»þ¤Î±ÉÍÜ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¡£
¡ã¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¡ä
1Æü40ml¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¸¶±Õ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿å¤äÃº»À¿å¤Ê¤É¤Ç´õ¼á¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MNC New York³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ1ÈÖ7¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ËÜÌ¤Æà»Ò
¼èÄùÌòCOO¡§¹â¶¶¤¯¤ß
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§https://www.simplisse.jp/
ÅÅÏÃ¡§03-3473-3939