BYSN¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª¡ÖBYSN TODA ROASTERY¡×³«ÀßµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¾ã³²¼Ô½¢¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¼Ò²ñ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Â¼¸¼£)¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Ë¥íー¥¹¥¿¥êー·¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹BYSN¡Ê¥Ð¥¤¥»¥ó¡¢°Ê²¼¡ÖBYSN¡×¡Ë¤Î11µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖBYSN TODA ROASTERY¡×¤ò2·î2Æü¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢BYSN TODA ROASTERY¤Î³«Àß¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µá¿¦Ãæ¤Î¾ã³²¼Ô¡¦½¢Ï«»Ù±ç°÷¸þ¤±¤ËBYSN¤Î»ÜÀß¸«³Ø¤ä¶ÈÌ³ÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ëÌµÎÁ¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
BYSN¤È¤Ï¡©
BYSNÀìÍÑ¤Î¥×¥í»ÅÍÍßäÀùµ¡¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³ー¥ÒーÆ¦¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤«¤é´ë¶È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢BYSN¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
>BYSN¤Î»ÅÁÈ¤ß¿Þ
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§BYSN TODA ROASTERY
³«ÀßÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
½êºß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©335-0021 ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¿·Á¾915¡Êmap(https://maps.app.goo.gl/yTm8Dyj6yDdPgYQz8)¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§JRºëµþÀþ ¸ÍÅÄ±Ø ÅÌÊâ6Ê¬
½¢¶ÈÍ½Äê¿Í¿ô¡¡¡¡¡§¾ã³²¼ÔÌó80Ì¾¡¡¡¿´ÉÍý¼ÔÌó30Ì¾¡¡·×Ìó110Ì¾
µá¿¦Ãæ¤Î¾ã³²¼Ô¡¦½¢Ï«»Ù±ç°÷¸þ¤± ÌµÎÁ¸«³Ø²ñ¡¡³µÍ×
¢§Æü»þ
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
Âè°ìÉô¡§10:00～12:00¡Ê¼õÉÕ¡§9:45¡Ë
ÂèÆóÉô¡§13:00～15:00¡Ê¼õÉÕ¡§12:45¡Ë
¢¨15:30～17:00¤Þ¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¸«³Ø¤Î¤ß¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¸«³Ø²ñ ¥×¥í¥°¥é¥à
1¡ÄBYSN ¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ²ñ
BYSN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê³µÍ×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
2¡Ä¤ª»Å»öÂÎ¸³²ñ
¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ô¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤ä¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°À½ºî¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ª»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
3¡Ä¥íー¥¹¥¿¥êー¸«³Ø²ñ
¼ÂºÝ¤Î½¢¶È¾ì½ê¤äµÙ·Æ¼¼¡¢ÌÌÃÌ¼¼¤Ê¤É¤ò¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
4¡ÄÆ¯¤ÊýÁêÃÌ¥³ー¥Êー
¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØBYSN¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢§¤ª¿½¹þ¤ß
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://info1.start-line.jp/l/120382/2022-06-28/8x7r8y
¾åµ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê
¡¦»²²Ã´õË¾¥¨¥ê¥¢¢Í¡ãBYSN¡äºë¶Ì¥¨¥ê¥¢
¡¦ÆüÄø¢Í1/28 BYSN¡÷¸ÍÅÄ¥íー¥¹¥¿¥ê―¡Ú¿·µ¬µòÅÀ¸«³Ø²ñ¡Û
¤Ë¤Æ¡¢´õË¾»þ´ÖÂÓ¤Ø¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó
ABA¡Ê±þÍÑ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¡Ë¤äCBS¡ÊÊ¸Ì®Åª¹ÔÆ°²Ê³Ø¡Ë¡¢Âè»°À¤Âå¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤ÇÀìÌçÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¾ì¡×¤Å¤¯¤ê¤«¤éÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡¢¿Í¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ë¡£¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2009Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ã³²¼Ô¤Î¡ÖºÎÍÑ¡×¤È¡ÖÄêÃå¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¤¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖINCLU¡×¤ò±¿±Ä¡£¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢²°ÆâÇÀ±à·¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖIBUKI¡×¡¢¥íー¥¹¥¿¥êー·¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹ ¡ÖBYSN¡×¡¢´ë¶È/¾ã³²Åö»ö¼Ô¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸¦½¤¡¢ºßÂð¸ÛÍÑ»Ù±ç¡¢¾ã³²¼ÔºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£