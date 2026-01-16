ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡ÙÏ¢ºÜ50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò Åì±É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢Ì¾ºî¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÇß¤ÎÃ«¡×¤Ëºé¤¯Çß¤Î¾ð·Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë1976ÅÀ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯½ä¤êÂ³¤±¤ë¡È·î¤Î»þ¡É¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥ºµ¡¹½¤òÅëºÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢Çß¤Î²Ö²ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÁõ¾þÍÑ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò7ÀÐ¤¢¤·¤é¤¤¡¢Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°Õ¾¢¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§
https://fultonjapan.com/pages/glassmask50thwatchproject
½ä¤êÂ³¤±¤ë·î¤Î»þ¤òÉ½¤¹¡Ö¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥ºµ¡¹½¡×
·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤òÊ¸»úÈ×¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥ºµ¡¹½¤òÅëºÜ¡£
Ìó29.5Æü¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë·î¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»þ¤Î½ä¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ¡¹½¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çß¤ÎÃ«¤Ëºé¤¯Çß¤Î¾ð·Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É7ÀÐ
Çß¤Î²Ö²ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Áõ¾þÍÑ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò7ÀÐÇÛÃÖ¤·¡¢Ê¸»úÈ×¤Ë¾åÉÊ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÃ¿Ë¤ÏÇß¤Î²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë
ÉÃ¿Ë¤ÏÇß¤Î²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¾Ý¤ê¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ±¤¤¬¡¢Ê¸»úÈ×¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀáÌÜ¤Î»þ¤Ë²Ö¤Ó¤é¤òÅº¤¨¤Æ
Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢Ê¸»úÈ×¤Î5»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢Çß¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¶âÂ°Áõ¾þ¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¤Ë´ó¤»¤ÆÈþÆâ¤¹¤º¤¨ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»þ·×¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÈÅ·½÷¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤ÎÌ´¤È¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³§ÍÍ¤Î»þ´Ö¤¬´î¤Ó¤ÈÍ¦µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾Ëö±Ê¤¯¤´°¦¸Ü¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÆâ¤¹¤º¤¨ÀèÀ¸
Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥á¥À¥ë
¥¦¥©¥Ã¥Á¥±ー¥¹
ÈþÆâ¤¹¤º¤¨ÀèÀ¸ ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥«ー¥É
¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É
¢£ ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡ÙÏ¢ºÜ50¼þÇ¯µÇ° ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¦¥©¥Ã¥Á ËÌÅç¥Þ¥ä¥â¥Ç¥ë
https://fultonjapan.com/products/glassmask_mayaproduct
¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡ÙÏ¢ºÜ50¼þÇ¯µÇ° ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¦¥©¥Ã¥Á É±Àî°¡µÝ¥â¥Ç¥ë
https://fultonjapan.com/products/glassmask_ayumiproduct
²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê¿ô¡§³Æ1976ÅÀ
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä30.5mm ¡ß ²£30.5mm ¡ß ¸ü¤ß8mm¡¢½ÅÎÌ 78g
ºà¼Á¡¦»ÅÍÍ¡§ËÜÂÎ/¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥Ù¥ë¥È/¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢É÷ËÉ/¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢ËÉ¿å/Æü¾ïÀ¸³èËÉ¿å¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§MIYOTA 6P20¡ÊÆüËÜÀ½¡¿·îº¹¡Þ25ÉÃ¡Ë¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡§Ãæ¹ñ
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤´»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²èÁü¤È¼ÂÊª¤Î¿§Ì£¤Ï±ÜÍ÷´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)Suzue Miuchi
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Åì±É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èËÏÅÄ3-37-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ °ì
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ60Ç¯(1985Ç¯)1·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§50,000Àé±ß
URL¡§https://www.e-toei.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä
