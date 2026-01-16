ÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶È¼Ô¡Ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¡Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ～ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ～
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³«È¯»ö¶È¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥³¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÌÚ²¼¸øµ®¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤ØÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶ÈÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶È¼Ô¡Ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¡Ë¤ÎÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢Non-FITÅÅ¸»¡¦FIPÅÅ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏµå´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ëÅÅµ¤¤äÈó²½ÀÐ²ÁÃÍ¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Á÷ÇÛÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ëÁ÷ÇÛÅÅÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆNon-FITÅÅ¸»¡¦FIPÅÅ¸»¤ò·ÏÅýÏ¢·Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢È¯ÅÅ·×²è¤ÈÈ¯ÅÅ¼ÂÀÓ¤ò30Ê¬Ã±°Ì¤Ç°ìÃ×¤µ¤»¤ë¡Ö·×²èÃÍÆ±»þÆ±ÎÌ¤ÎÃ£À®¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢È¯ÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÍ½Â¬µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½êÍ³Íè¤ÎÅÅ¸»¤ò½¸Ìó¤·¡¢È¯ÅÅÍ½Â¬´ÉÍý¤ÎÂå¹Ô¤ä¡¢Í½Â¬º¹Ê¬¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÉéÃ´¡¦À¶»»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤äÈó²½ÀÐ²ÁÃÍ¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPAÅù¤Î¥¹¥ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ¥¨¥Í¥¢¥°¥ê¥²ー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«
¢£ºÆ¥¨¥Í¥¢¥°¥ê¥²ー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡¡¥¨¥³¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎÈ¯ÅÅÎÌÍ½Â¬¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹°èµ¡´Ø¤Ø¤Î³Æ¼ï·×²èÄó½Ð¶ÈÌ³¤ä¡¢Á÷ÇÛÅÅ»ö¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÁ¶â¤ÎÀº»»¡¢¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶ÈÌ³¤ÎÃç²ð¤Ê¤É¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Æ¼ï¶ÈÌ³¤ò°ì³çÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.eco-st.co.jp/renewable-aggregate-service/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý¡§½ÐÎÏµ¬ÌÏ¤¬£±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¹ç»»¤Ç£±MW¡ÊAC¡Ë°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌ¹â°µ¡¦¹â°µ¡¦Äã°µ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ËÌÎ¦¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥¨¥³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢È¯ÅÅ½êÍÑÃÏ¤Î¼ý½¸¡¦³«È¯¤«¤éEPC¡ÊÀß·×¡¦Ä´Ã£¡¦·úÀß¡Ë¡¦O&M¡Ê±¿±Ä¡¦ÊÝ¼é¡Ë¡¦ÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀºåÌ¤ÊÈ¯ÅÅÍ½Â¬¤â´Þ¤á¤¿ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏÄ´Ã£¤Î¥Èー¥¿¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢FIT¤Ë°Í¤é¤Ê¤¤Äã°µ¡¦Ê¬»¶·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¥Ð¥ë¥¯¥¹¥ー¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥³¥¹¥¿¥¤¥ë
Mission¡§
¿Í¤ÈÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥¨¥³ÅÅÎÏ
Vision¡§
Ê¬»¶·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÃ£À®
Value¡§
¡¦ ¿Í¤ÈÃÏ°è¤È´Ä¶¤ò»×¤¤¤ä¤ë
¡¦ ¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¡¦ÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¡¦¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤ËÌ©¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¦ ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ë
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2004Ç¯10·î5Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÌÚ²¼ ¸øµ®
»ñËÜ¶â¡¡¡§1,541É´Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»½¤Ä®1ÃúÌÜ4ÈÖ6¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³«È¯»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³«È¯»ö¶È¡¢ÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È
³«È¯¼ÂÀÓ¡§20,546·ï¡¦1,359.5MW¡Ê2025Ç¯12·îËöÆü»þÅÀ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³«È¯»Ü¹©¼ÂÀÓ¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://www.eco-st.co.jp/