³ÚÅ·¤ÈÅìÉð¥¹¥È¥¢¡¢¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖÅìÉð¥¹¥È¥¢¡×¤Î¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¹ç°Õ
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÅìÉð¥¹¥È¥¢¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìÉð¥¹¥È¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤¹¤ë·ÀÌó¤ò¡¢ËÜÆüÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯½Õº¢¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖÅìÉð¥¹¥È¥¢¡×¤¬¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³ÚÅ·¤Î½ÐÅ¹·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÃíÊ¸´ÉÍý¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½Äó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¸µÒ¡¦ÈÎÂ¥³èÆ°¤ä¡¢ÇÛÁ÷¤ËÈ¼¤¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢·èºÑ»þ¤Ë³ÚÅ·ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿½»½ê¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÃù¤á¤¿¤ê»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÉð¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¶áÇ¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢2021Ç¯3·î¤è¤ê³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥¢¥×¥ê·èºÑ¡Ë¡×¤òÁ´Å¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈÎÂ¥»Üºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤µ¤é¤ËÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÈÅìÉð¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö³ÚÅ·Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ØÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥¹ー¥Ñー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
