¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¥Çー¥¿¤ËAI¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ£°ì¤Î´ë¶È Cloudera(https://jp.cloudera.com/) ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ »³²ìÍµÆó¡Ë¤Ï¡¢NRF¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¾®Çä¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥Æー¥Þ¤òÇØ·Ê¤Ë¾®Çä´ë¶È¤¬¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡É¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç2026Ç¯1·î11Æü～13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®Çä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖNRF¡ÊRetail¡Çs Big Show¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¾®Çä¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤¬¼çÍ×¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe Next Now¡×¤Ï¡¢¾®Çä´ë¶È¤¬¾Íè¹½ÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GMO¥ê¥µー¥Á¡õAI¤ÎÄ´ºº(https://gmo-research.ai/en/resources/studies/2025-study-gen-AI-jp)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÍøÍÑ¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²óÅú¼Ô¤Î72.4¡ó¤¬À¸À®AI¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢42.5¡ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤ä¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È½¾¶È°÷¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¾®Çä¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¡¦»î¹Ô¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾®Çä¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÆ³Æþ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢NRF¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¾®Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMUSE¤¬ÃªÊä½¼»Ù±ç¤ä¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹·¿¤Î¾®Çä¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ä¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë´ÉÍý¤ä·èºÑ¡¢ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¾®Çä¶È¤Ç¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥Çー¥¿¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä²Æ¤Î¥»ー¥ë´ü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥Þ¥ó¥Çー¤È¤¤¤Ã¤¿ÈËË»´ü¤Ë¤Ï¡¢¼è°úÎÌ¤È¥Çー¥¿ÎÌ¤¬°ìµ¤¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¾®Çä´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¡ÖMicrosoft Digital Defense Report 2025(https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/cybersecurity/microsoft-digital-defense-report-2025/)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç7ÈÖÌÜ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ù¥¤2025(https://kpmg.com/jp/ja/home/media/press-releases/2025/04/kc-cybersecurity-survey.html)¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈï³²³Û¤¬1,000Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Ï44¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Èï³²¤Î¹â³Û²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤âµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾®Çä´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê½ÓÉÒÀ¤È¥Çー¥¿³èÍÑÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Cloudera¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Çä´ë¶È¤¬¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ò·ï£±. ¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£
¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈËË»´ü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à°ÂÄêÀ¤Ï¡¢Çä¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¼è°úÎÌ¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÁý¤¹¤ë¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ò¤É¤¦Àß·×¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾®Çä´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¾®Çä´ë¶È¤¬Ç¯Ëö¾¦Àï¤Ê¤É¤Î¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¼ç¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¾ã³²ÂÑÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦Å¹ÊÞ¤ÎÁÐÊý¤ÇÄÌ¾ï¤Î¿ôÇÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÃÙ±ä¤ä¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ää»ß¤ÏÇä¾åµ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤ä¾ÍèÅª¤ÊÎ¥Ã¦¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë·èºÑ½èÍý¤äÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉé²Ù¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎµÞÁý¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é½èÍýÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¾ã³²ÂÑÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿´ðÈ×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤ÏPOS¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢EC¡¢ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÉôÌç¤´¤È¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤É¤³¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï£². ¿®Íê¤ò¼é¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¾®Çä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÈËË»´ü¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç¯Ëö¾¦Àï´ü¤Ï¡¢¼è°úÎÌ¤ÎÁý²Ã¤äÊÝÍ¥Çー¥¿¤ÎÀ¼Á¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PwC¤Î¡ÖVoice of the Consumer Survey 2024(https://www.pwc.com/gx/en/about/pwc-asia-pacific/voice-of-the-consumer-survey-2024-asia-pacific.html)¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î74¡ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ä¥Çー¥¿¶¦Í¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢50¡ó¤¬SNS·ÐÍ³¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ËÄñ¹³¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤äÊªÎ®µòÅÀ¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢ÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÀÜÂ³¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤äÇöÍø¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¤«¤é¡¢ÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏITÉôÌç¤À¤±¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´ë²è¡¦Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¡Ö¥»¥¥å¥¢¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡¢¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï£³. ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê
AI¤äµ¡³£³Ø½¬¤Ï¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¢ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤Ê¤É¡¢¾®Çä¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£NRF¤Ç¤â¡¢AI¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¾®Çä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼çÍ×¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼è¤ê¹þ¤ß¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍúÎò¥Çー¥¿¤Ï¼ûÍ×Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¾®Çä¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¾ï¼è°ú¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤¿¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤Ë±þ¤¸¤¿»Üºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²Ä»ë²½¤ÈAI¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀµÅö¤Ê¼è°ú¤ò¿×Â®¤Ë¾µÇ§¤·¡¢ÉÔÀµ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
NRF¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ï¤â¤Ï¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õÅª¤Ê»ñ¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®Çä´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤È¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾®Çä´ë¶È¤¬¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
