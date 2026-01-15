¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÁ´¹ñ7·à¾ì¤ËÅÐ¾ì
¡¡
¡¡
¡¡Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×98·à¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶¿®¹¬¡Ë¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ö¥Òー¥íー¤ÎÆü¡×µÇ°Æü¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ë½ç¼¡Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÊµðÂçÊÉ²è¡Ë¤òÁ´¹ñ24·à¾ì¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥µー¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¸ÂÄê¤Î3¼ïÎà¤Î¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¤¬·à¾ì¥í¥Óー¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡×¥¢ー¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Êー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¼¥í¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤Ç¡¢º£²ó¤¬À¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¤³¤Î¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢ー¥È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î²±Â¬¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡ª ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Þー¥Ù¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤ä¥½ー¡¢¥Ï¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤ä¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥à¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Ë¥åー¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥ìー¥Ê¤ä¥Ð¥Ã¥ー¡¢¿·¤¿¤ËMCU¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Þ¤Ç¡¢º£¸å¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¾Î¡È¥Þー¥Ù¥ë¤Î¿À¡É¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤ä¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Þー¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ½ÕÆüÉô¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÎë¼¯¡Ê»°½Å¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÁðÄÅ¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤à¤µ¤·Â¼»³¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç°æ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Î·×7·à¾ì¤Ç½ç¼¡·Ç½ÐÍ½Äê¡£Ãæ¤Ç¤â¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÎë¼¯¤Ç¤Ï¡¢°µ´¬¤ÎÉý25¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂçÊÉ²è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Òー¥íー¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ½ÕÆüÉô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤Î·à¾ìºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡ª2025Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ä¿·±ÇÁü¤ÎÁê¼¡¤°¾×·â¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ¶Âçºî¡£¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢2026Ç¯¤Ï¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¦¥¤¥äー¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Þー¥Ù¥ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¶õ´Ö¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¤²¡¢Ë¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¶õ´Ö¡¦±ÇÁü¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×Æ³Æþ·à¾ì°ìÍ÷
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/142_1_d31aa421903f0a6b354974951d3fcc1e.jpg?v=202601161152 ]
¢¨È¯É½»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÕÆüÉô¡¢Îë¼¯¡¢ÁðÄÅ¡¢¤à¤µ¤·Â¼»³¡¢Âç°æ¤Ï¸½ºß¤Î¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡×¥¢ー¥È¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
<¤´»²¹Í¡ä
¡Ö¥Ç¥£¥º¥ËーÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡×Æ³ÆþºÑ·à¾ì°ìÍ÷
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/142_2_59972614d02c9bb7430accc9c287005f.jpg?v=202601161152 ]
ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È ¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÊÈÄ¶¶¡Ë
¡Ö¥Ô¥¯¥µー¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê±ºÏÂÈþ±à¡Ë
¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÊÂçÆü¡Ë¡¡
(C)2025 Disney (C)2025 Disney/Pixar (C) & TM Lucasfilm Ltd.