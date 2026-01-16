¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖPISTA & TOKYO¡×¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¤Ë¤Æ¡¢1·î21Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¡ª¤³¤ÎÅß¤Î¿·ºî¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤(ËÜ¼Ò: ËÌ³¤Æ»Àé歲»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÂ¼ À®Ìç)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖPISTA & TOKYO¡ÊŽËŽß Ž½ŽÀ Ž±ŽÝŽÄ¡« ŽÄŽ°Ž·Ž®Ž°¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÅ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¿·ºî¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¥Ã¥·¥å¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¥Ã¥·¥å¡×
ºÅ»ö³µÍ×
¢£ ½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¡¡ËÜ´Û£±³¬°ª¥Æ¥é¥¹
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～19»þ30Ê¬
2026Ç¯Åß ¿·ºî¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥Ä
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¥Ã¥·¥å
¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¥Ã¥·¥å
¤®¤Ã¤·¤ê¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥·¥ç¥³¥é¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËÇö¾Æ¤¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¤È¹ï¤ß¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ç¥³¥¯¤È¿©´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò¾þ¤ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¥Ã¥·¥å
ÆâÍÆÎÌ¡§6¸ÄÆþ
²Á³Ê¡§1,944±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥Ä
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É
¡Ú°ìÈÖ¿Íµ¤¡Û¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É
ºÌ¤ê¤è¤¯¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É¡£¡¡
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥ー¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò5ÁØ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡£2¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¸ÄÊñÁõ¤Ç¤ª»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¢£²èÁüº¸
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
²Á ³Ê¡§£µËçÆþ 1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£²èÁü±¦
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º
²Á³Ê¡§5ËçÆþ 1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¢¥½ー¥È¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥¢¥½ー¥È
²Á ³Ê¡§10ËçÆþ 2,484±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
°ìÎ³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÀ¤³¦¡£
¥íー¥¹¥È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Å¤¯¤·¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
ÆâÍÆÎÌ¡§4¸ÄÆþ
²Á³Ê¡§2,160±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¥Ô¥¹¥Æー¥Ì
¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥Ô¥¹¥Æー¥Ì
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥·¥ç¥³¥é¤ÎÀô¤«¤é¤¿¤Á¤³¤á¤ë¡¢Ë§½æ¤Ê¤¢¤¸¤ï¤¤¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±¥¤¥¯À¸ÃÏ¤ò¹â²¹Ã»»þ´Ö¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ßÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÃÏÉ½ÌÌ¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ê¤¸¤ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥Æー¥Ì
ÆâÍÆÎÌ¡§5¸ÄÆþ
²Á ³Ê¡§1,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤è¤ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡£
¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢Èþ¤·¤¤ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡¢Ç»¸ü¤Ç¹á¤ê¹â¤¤Èþ¤·¤µ¤ò£±Î³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é
ÆâÍÆÎÌ¡§70g
²Á ³Ê¡§1,782±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥êー¥Ì
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥êー¥Ì
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥·¥Á¥ê¥¢Åç¥Ö¥í¥ó¥Æ»º¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤È2¼ï¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥êー¥Ì
ÆâÍÆÎÌ¡§200g
²Á ³Ê¡§3,348±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤Ë¤è¤ê´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPISTA & TOKYO¡Ê¥Ô¥¹¥¿ ¥¢¥ó¥É ¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤È¤Ï
PISTA & TOKYO
¡ÖPISTA & TOKYO¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥³¥¯¿¼¤¯Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡£¤½¤ÎË¤«¤Ê¥³¥¯¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òìÔÂô¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤Ì¥ÏÇ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÅìµþ¤«¤éÈ¯¿®¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅìµþÅÚ»º¤Î¿·ÄêÈÖ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾åÂ¼ À®Ìç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»ÔÀôÂô1007ÈÖÃÏ90
ÁÏ¶È¡§1996Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤»ö¶È¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¾®Çä»ö¶È¡ÊÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡¢¡Ö´î¤Ó¤òÁÏ¤ê´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Öº£Æü°ì¿ÍÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£