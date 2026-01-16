ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆó¼¡É¾²Á¼Ô¸þ¤± É¾²Á¼Ô¸¦½¤¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£É¾²Á¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÆÃÄê¤È½¤Àµ¤ò¶¯²½¡§¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥ê¥¹¥¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¹¥¥ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¸øÀµ¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖÆó¼¡É¾²Á¼Ô¸þ¤± É¾²Á¼Ô¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/listings/evaluation-evaluation-second)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦½¤¤Ï´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ì¼¡É¾²Á¤È¤ÎÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¸«È´¤Êý¤ä¡¢µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤òÍÑ¤¤¤¿É¾²Á²ñµÄ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÉ¾²ÁÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡É¾²Á¼Ô¸þ¤± É¾²Á¼Ô¸¦½¤¡ÚÁ´¼ÒÅª»ëÅÀ¤Ç¸øÊ¿¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¡Û - ¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥ê¥¹¥¥ë
¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ÈÆ³Æþ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»öÉ¾²Á¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¼¡É¾²Á¼Ô¤Î¼ç´Ñ¤Ë¤è¤ëÊÐ¤ê¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉôÌç´Ö¤Ç¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤òÂ»¤Ê¤¦¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤òÄ´À°¤¹¤ëÆó¼¡É¾²Á¼Ô¤ÎÌò³ä¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤«¤Ä¸øÊ¿¤ÊºÇ½ªÉ¾²Á¤ò²¼¤¹ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¸¦½¤¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð
¸¦½¤¥¿¥¤¥È¥ë
Æó¼¡É¾²Á¼Ô¸þ¤± É¾²Á¼Ô¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/listings/evaluation-evaluation-second)
¼õ¹ÖÂÐ¾Ý
´ÉÍý¿¦¡ÊÆó¼¡É¾²Á¼Ô¡Ë
¿È¤ËÉÕ¤¯¥¹¥¥ë¤äÌÜÅª
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò»ëÅÀ¤ÇµÒ´ÑÅª¤«¤Ä¸øÊ¿¤ÊÉ¾²ÁÄ´À°¤äÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Î½¬ÆÀ¡£
- °ì¼¡É¾²Á¤ËÀø¤à¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÆÃÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¡£
- É¾²Á²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ç°Õ·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍý²ò¡£
ËÜ¸¦½¤¤ÎÆÃÄ§
- Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä °ì¼¡É¾²Á¼Ô¤È¤ÎÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Á´¼ÒÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿É¾²Á¤Î½ÅÍ×À¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
- °ì¼¡É¾²Á¤ËÀø¤à¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¸«È´¤Å¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á½¤Àµ¤ò¤¹¤ë ¥Ï¥íー¸ú²Ì¤äÃæ¿´²½·¹¸þ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£É¾²Á¹àÌÜ´Ö¤ÎÀ°¹çÀ¤ä²áµî¥Çー¥¿¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç´Ñ¤Ë¤è¤ëÊÐ¤ê¤òµÒ´ÑÅª¤ËÆÃÄê¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¼êË¡¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
- É¾²Á²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë ÂåÂØ°Æ¤ÎÄó¼¨¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£É¾²ÁÄ´À°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò°ìÉôÈ´¿è
1. Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤ÎÌò³ä
- °ì¼¡É¾²Á¤ÈÆó¼¡É¾²Á¤Î°ã¤¤¡Ê°ì¼¡É¾²Á¼Ô¤ÎÌò³ä¡¿Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤ÎÌò³ä¡Ë
- Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ëÅÀ¡ÊÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¡¿°ì¼¡É¾²Á¼Ô¤Î°éÀ®¡Ë
- ¥ïー¥¯¡§Æó¼¡É¾²Á¼Ô¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¼ºÇÔ
2. É¾²Á¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÍý²ò¤ÈÂÐ½è
- ÂåÉ½Åª¤ÊÉ¾²Á¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¥Ï¥íー¸ú²Ì¡¿Ãæ¿´²½·¹¸þ¡¿´²Âç²½·¹¸þ¡¦¸·³Ê²½·¹¸þ¤Ê¤É¡Ë
- °ì¼¡É¾²Á·ë²Ì¤ËÀø¤à¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¸«È´¤Êý¡ÊÉ¾²ÁÊ¬ÉÛ¤Î³ÎÇ§¡¿É¾²ÁÍýÍ³¤Î¶ñÂÎÀ¤Ê¤É¡Ë
- ¥ïー¥¯¡§¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò´Þ¤àÉ¾²Á¤Î½¤Àµ
3. É¾²ÁÄ´À°¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¼ÂÁ©
- É¾²ÁÊ¬ÉÛ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÃí°ÕÅÀ¡¦ ´Å¿ÉÄ´À°¤Î¹Í¤¨Êý¤È´ðËÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×
- É¾²Á²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Î»ÅÊý¡ÊµÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤ò¼¨¤¹¡¿ÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ë
- ¥ïー¥¯¡§É¾²ÁÄ´À°¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤
¥ê¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¹¥¥ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¼Ô¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/categories/evaluation-evaluation)¤ò´Þ¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦½¤¤¬ÎÁ¶â°ìÎ§¤ÎÌÀÎÆ¤Ê²Á³ÊÂÎ·Ï¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¦½¤Æü¤Î±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µºà¤ÎÍ¹Á÷¤È¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¤Î¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶µ°é´Ä¶À°È÷¤ò½ÀÆð¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯01·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£