¡ÚTGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡Û It¡Çs SHOW TIME ! ¥Õ¥ì¥¢¿·»þÂå¤¬²£ÉÍ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ª¥Õ¥ì¥¢¤Ï¶¥µ»¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ø¡£¡ØÂè3²ó JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five¡Ù

¡¡TGI Fridays Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¿°Ê²¼¡§TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡Ë¤¬¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡¢À¤³¦41¤«¹ñ¤Ç450Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó ¡ÖTGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡× ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥³ー¥¹¥È¥¬¥ìー¥¸¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë ¡ÈÊª¸ì¡É ¤òÉÁ¤¯ ¡Ö¥·¥çー¥Þ¥ó·¿FLAIR¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò·èÄê¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ ¡ØÂè3²ó JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026¡Ù ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¡áÁª¼ê¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¿¤Á¤¬¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É½¸½ÎÏ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ÇÌ¥¤»¡¢¡¡¡È´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥Æー¥¸¡È ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥ì¥¢¥·ー¥ó¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¥·¥çー¥±ー¥¹¤â¼Â»Ü¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î½Ëº×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Áª¼ê¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ª¤è¤Ó´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤¿³È»¶¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¢¶È³¦¤Ï¤¤¤ÞºÇ¤âÇ®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î ¡Èº£¡É ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÂç²ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶¥µ»²ñ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥ì¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤ë ¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡É ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÍ¥Îô¤ò¶¥¤¦¤À¤±¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊFLAIR¡Ë¤¬»ý¤ÄÌöÆ°´¶¡¢É½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤àÇ®ÎÌ¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥çー¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ ÉñÂæ±é½Ð¤È´¿À¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢²£ÉÍ¤Ë ¡È¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Î½Ëº×¶õ´Ö¡É ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º ¡ÖÌ¥¤»¤ëÎÏ¡× ¤ä¡Ö´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤â½Å»ë¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÈFLAIR¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ò¡É
Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー·èÄêÀï¡ª
https://youtu.be/YYxHXE7MUOs
¡Ú¿³ºº°÷¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸ 1¡Û
¶â¾ë ¸÷¹À
TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2003À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡Ú¿³ºº°÷¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸ 2¡Û
ÉÙÅÄ ¾½»Ò
SHOKO¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂåÉ½
ÆÈ¼«¤Î¥·¥çー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇ¯´Ö250ËÜ°Ê¾å¤Î¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¡£¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVISA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢New York¤ÈLA¤Ë¤Æ³èÌöÃæ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡SHOKO¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
¡Ú¿³ºº°÷¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸ 3¡Û
µÈ¸¶¡¡¿¸°ì
TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2002ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
THE BAR ¸¼Ô¤Î¼ò¡¡ THE BAR º®¼òÎÜ¼ù ¥ªー¥Êー
THE BAR ¸¼Ô¤Î¼ò
¡Ú¿³ºº°÷¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸ 4¡Û
¹â±ö¡¡Ä¾¼ù
TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2009, 2010ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2010¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2011À¤³¦5°Ì
Bar Shio¡¡¥ªー¥Êー
¡Ú¥·¥çー¥±ー¥¹/ SHOWCASE¡Û
ÎëÌÚ ÌÀ¹ (ELEKI) ½êÂ°¡§COLORSOL QUALIA
2013Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆ´¤ìTGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤ËÆþ¼Ò¡£
¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâÂç²ñ¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¡¢½àÍ¥¾¡¤ò10²ó°Ê¾å³ÍÆÀ¤¹¤ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤Ê¤ë¡£
Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー·èÄêÀïJAPAN FLAIR DREAM GAME¤Ë¤Æ2ÂåÌÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥ì¥¢¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¸å¿Ê°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂ¦
ÃÓÂÞ
·à¾ì·¿¥Ðー:COLORSOL QUALIA
µï¼ò²°¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ðー:IZAKAYA ¤«¤é¤½¤ë
¥Ðー¤Î¤è¤¦¤Ê¾Æ¤Ä»²°: KOKUtEERU
3Å¹ÊÞ¤ÎÅý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÈËÀ¹Å¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡£
¡Ú½êÆÀ»ñ³Ê¡Û
¡¦J.S.A. Sake Diploma
¡¦WSET Sake
COLORSOL QUALIA
·à¾ì¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ðー¡£
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ3-31-15 ¥í¥¤¥ä¥ë¥×¥é¥¶II-2F
TEL: 03-6907-0140¡¡¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°HP¡Û¡¡¡¡¡¡https://colorsol.jp/colorsol-qualia/¡¡
Âè3²ó JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026
Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー·èÄêÀï¡ª ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û¡¡2026Ç¯ 3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
Open: 13:00 Close: 16:30
¡Ú¾ì½ê¡Û¡¡YOKOHAMA COAST garage+/ ²£ÉÍ¥³ー¥¹¥È¥¬¥ìー¥¸¥×¥é¥¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç 2-14-9 ¥¢¥½¥Ó¥ë B1F
https://gp.yokohama-coast.com/about/?id=access(https://gp.yokohama-coast.com/about/?id=access)
¡Ú²ñ¾ìºÇ´ó¤ê±Ø¡Û¡¡JR²£ÉÍ±Ø ¤ß¤Ê¤ßÅì¸ýÄÌÏ©Ä¾ÄÌ¡¢²£ÉÍ±ØÅì¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¡ÚÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÂç²ñ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤
¡ÚÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û
2026Ç¯1·î16Æü(¶â) ÈÎÇä³«»Ï ¡¡TGI FRIDAYS Á´13Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°HPÂ¾
¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
https://watami.tottokun.com/Delivery/immediately/LNwdMyKHsaJFGjC
¡ÚÁª¼ê/ ±þÊç¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ´ü´Ö¡Û¡¡ 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯2·î6Æü (¶â)
¡ÚÁª¼ê/ ±þÊç¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡¦Âç²ñ¾ÜºÙ¡¦¥ëー¥ë¡Û
²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tgifridays.co.jp/wp/careers/bartender_recruiting/(https://www.tgifridays.co.jp/wp/careers/bartender_recruiting/)
¡ÚÍ¥¾¡¾Þ¶â¡Û¡¡Í¥¾¡¼Ô ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¡¢1,000 US¥É¥ë¡¡¡Ü¡¡Éû¾Þ¡¡¹ë²Ú¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆÃÅµ¡¡
¢¨Á°Ç¯¼ÂÀÓ¡¡TGI¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÆ±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÈHIFGHFIVEÍ¥¾¡¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹
Âè2°Ì¡¡300 US¥É¥ë
Âè3°Ì¡¡200 US¥É¥ë
¡Ú¼çºÅ¡Û TGI Fridays Japan
Âç²ñ¾ÜºÙ¡¦¾ðÊó¤Ï¡¢¿ï»þ¡¢TGI FRIDAYS¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tgifridays.co.jp/wp/careers/bartender_recruiting/
Flair Bartending/ ¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¤È¤Ï
Flair Bartending (¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°)¤Ï¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¥Ü¥È¥ë¤ä¥·¥§ー¥«ー¡¢¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¶Ê·ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤êÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¤Îµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥¢(flair) ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º ¤Î¹Ö»Õ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ïー¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TGI FRIDAYS
¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ºî¤ë¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë
TGI FRIDAYS¤ÎÎò»Ë
1965Ç¯ ¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¡¢¡ÖIn Here, It¡Çs Always Friday¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¶âÍËÆü¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÌóÂ«¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¤¬¡¢TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Î°ì¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Ê¥à¡õ¥Ù¥¤¥êー¥µー¥«¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡ÖÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥·¥çー¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤Î¤â¤È¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÌÏÍÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡ÖÆÈ¿È¼Ô (Singles) ¤Î¤¿¤á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤È¤Ï
¡ØT.G.I.F¡ÊThank Goodness It¡Çs Friday¡Ë=¤ä¤Ã¤¿¡ªº£Æü¤Ï¶âÍËÆü¤À¡ª¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëTGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Ï¡¢1965 Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1999 Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç 13Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦ 41¥«¹ñ¤Ç450 Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¡õ¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÎÁÍý¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼° HP¡Û https://www.tgifridays.co.jp/
TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º Á´13Å¹ÊÞ
¢£½ÂÃ«¿ÀÆîÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-19-3 ¥Ï¥¤¥Þ¥ó¥Æ¥ó¿ÀÆî¥Ó¥ë2F
050-3204-0455
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/
¢£¸¶½ÉÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-3-2
050-3173-8906
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/
¢£ÃÓÂÞÅ¹
ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-13 auneÃÓÂÞ2³¬
050-3188-6064
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/
¢£¾åÌîÃæ±ûÄÌ¤êÅ¹
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-9-6 ¥Ê¥¬¥Õ¥¸¥Ó¥ëËÜ´Û2F
050-3605-5444
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/
¢£Ä®ÅÄÅ¹
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6-9-18 TN¥¹¥¯¥¨¥¢2F
050-3199-4227
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/
¢£Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Å¹
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61 ¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¥Ó¥ë1F
050-3647-1602
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/
¢£¤ªÂæ¾ì¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì1-7-1 ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì6F
050-3196-3586
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/
¢£ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥óÅ¹
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2-1-8 ½»Í§ÉÔÆ°»º¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó5F
050-3188-9600
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/
¢£¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÅ¹
ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ1-4 ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê4F ¥·¥§¥Õ¥¹¡¦¥í¥¦
050-3198-7135
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/
¢£²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬1-1-13 ²£ÉÍ±ØÁ°¥Ó¥ë1F
050-3159-7111
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/
¢£MM21¥¯¥í¥¹¥²ー¥ÈÅ¹ (¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤)
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®1-101-1 ¥¯¥í¥¹¥²ー¥È3F
050-3196-6067
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/
¢£Ì¾¸Å²°µ×²°ÂçÄÌÅ¹
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-15-10 Àè2³¬ RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4
050-3200-0791
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/
¢£¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ìÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®281
KAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì 1³¬
TEL: 050-1724-9418
https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/
