GORILLAZ¡Ê¥´¥ê¥é¥º¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔSGÂè5ÃÆ¡ÖOrange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)¡×ËÜÆüÈ¯É½
Gorillaz¤ÏËÜÆü¡¢¿·¶Ê¡ÖOrange County¡Êfeat. Bizarrap, Kara Jackson & Anoushka Shankar¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¿·¶Ê¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡ÖThe Hardest Thing¡Êfeat. Tony Allen¡Ë¡×¤â¼ýÏ¿¡£Î¾³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Mountain¡Ù¡Ê2·î27Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢2¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ìó8Ê¬´Ö¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢À©ºî¼Ô¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´°Á´ÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤âÈ¯É½¡§
Gorillaz - The Hardest Thing/Orange County ft Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=M910sjgb3gk ]
Damon Albarn¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖThe Hardest Thing¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿Ä¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Àè¶îÅª¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¿¥É¥é¥Þー¡¢Tony Allen¤ÎÀ¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Mountain¡Ù¤ÎÃæ³Ë¥Æー¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÁÓ¼º¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¡ÈYou know the hardest thing is to say goodbye to someone you love, That is the hardest thing¡Ê°¦¤¹¤ë¿Í¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤Û¤É¿É¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤³¤È¡Ë¡É¡×¤È¤¤¤¦¶»¤ËÇ÷¤ë°ìÀá¤Ï¡¢¡ÖOrange County¡×¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖOrange County¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Ç»í¿Í¤ÎKara Jackson¤¬¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ç»²²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë14²ó¤Î¥°¥é¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈÎò¤ò¸Ø¤ë¥·¥¿ー¥ëÁÕ¼Ô¡¢Anoushka Shankar¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÏGorillaz¤ÈBizarrap¤¬Ã´Åö¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÏDamon Albarn¡¢¸µÁ´ÊÆ¥æー¥¹¡¦¥Ý¥¨¥È¡¦¥íー¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëKara Jackson¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Æ¥ó¡¦¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎBizarrap¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
Gorillaz¤Ë¤È¤Ã¤Æ9ºîÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ØThe Mountain¡Ù¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú´ï¤È²»¿§¤¬¹¤¬¤ëÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¼¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Óー¥È¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡¢Á´15¶Ê¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¡£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢Ajay Prasanna¡¢Amaan & Ayaan Ali Bangash¡¢Anoushka Shankar¡¢Asha Bhosle¡¢Asha Puthli¡¢Bizarrap¡¢Black Thought¡¢Gruff Rhys¡¢IDLES¡¢Jalen Ngonda¡¢Johnny Marr¡¢Kara Jackson¡¢Omar Souleyman¡¢Paul Simonon¡¢Sparks¡¢Trueno¡¢Yasiin Bey¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Û¤«¡¢Bobby Womack¡¢Dave Jolicoeur¡¢Dennis Hopper¡¢Mark E Smith¡¢Proof¡¢Tony Allen¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Í§¿Í¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤â¼ýÏ¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¶¹´Ö¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Î¹âÍÈ´¶¤òÃµµá¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
House of Kong
ºòÇ¯¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢Gorillaz¤ÎË×Æþ·¿Å¸¼¨¡ÖHouse of Kong¡×¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÇºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2·î26Æü¤«¤é3·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î4½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Rolling Greens¡Ê¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥êー¥ó¥º¡Ë¤Ë¤ÆºÇ½ª³«ºÅ¡£ËÜ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2·î22Æü¤ª¤è¤Ó23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¢¥à¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò2Ìë¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Damon Albarn¤ÈGorillaz¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Mountain¡Ù¤òËÁÆ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¶Ê´°Á´±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Murdoc¡¢Noodle¡¢Russel¡¢2D¤Î¸«¼é¤ëÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
The Mountain
¡ØThe Mountain¡Ù
¡ØThe Mountain¡Ù¤Ï¡¢Gorillaz¡¢James Ford¡¢Samuel Egglenton¡¢Remi Kabaka Jr.¡¢¤ª¤è¤Ó Bizarrap¡ÊOrange County¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ô¥©¥ó¤Î Studio 13¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡¢¥éー¥¸¥ã¥¹¥¿ー¥ó¡¢¥ô¥¡¥é¥Ê¥·¡Ë¡¢¥¢¥·¥¬¥Ðー¥È¡¢¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥è¥ë¥Ð¸ì¤Î5¸À¸ì¤¬¼ýÏ¿¡£
¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë Jamie Hewlett¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ÈàÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿·¤¿¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Murdoc¡¢Noodle¡¢Russel¡¢¤½¤·¤Æ2D ¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¿·ºîÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À»þ´Ö¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢åÌÌ©¤«¤ÄÈþ¤·¤¤É®Ã×¤ÇÉÁ¤¤¤¿°ìÏ¢¤Î¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
Gorillaz¡Ê¥´¥ê¥é¥º¡Ë
¥Ë¥åー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOrange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)¡×ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://gorillaz.ffm.to/orangecounty
¥ìー¥Ù¥ë¡§Kong
Gorillaz¡Ê¥´¥ê¥é¥º¡Ë
¥Ë¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Mountain¡Ù
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2026Ç¯2·î27Æü
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://gorillaz.ffm.to/themountain
¥ìー¥Ù¥ë¡§Kong
Tracklist:
- The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)
- The Happy Dictator (feat. Sparks)
- The Hardest Thing (feat. Tony Allen)
- Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)
- The God of Lying (feat. IDLES)
- The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- The Manifesto (feat. Trueno and Proof)
- The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- Delirium (feat. Mark E. Smith)
- Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)
- The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)
- The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)
¡ØThe Mountain¡Ù¤Ï°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¡§
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉCD
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2CD
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë
¥Ïー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢ー¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÆ±º¡Ë
The Mountain Tour 2026:
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§https://gorillaz.com/
Gorillaz¡Ê¥´¥ê¥é¥º¡Ë
¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óDamon Albarn¡Ê¥Çー¥â¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥ó¡Ë¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈJamie Hewlett¡Ê¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ò¥åー¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Gorillaz¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー2D¡¢¥Ùー¥·¥¹¥ÈMurdoc Niccals¡Ê¥Þー¥É¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥«¥ë¥¹¡Ë¡¢¥É¥é¥ÞーRussel Hobbs¡Ê¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Û¥Ö¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥®¥¿ー¤Î¿ÀÆ¸Noodle¡Ê¥Ìー¥É¥ë¡Ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BRIT Award¤È¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¶öÁ³¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¹¬±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°ÊÁ°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤È²è´üÅª¤Ê¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ëÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
Kong Studios¤òµòÅÀ¤Ë²»³ÚÅª³×¿·¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¤Ë¿È¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É»É·ãÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Î¥ê¥¹¥È¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Elton John¤«¤éLittle Simz¡¢MF Doom¤«¤éJean-Michel Jarre¡¢Grace Jones¤«¤éslowthai¡¢Kali Uchis¤«¤éSidiki Diabate¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÅÁÀâÅª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Å·ºÍ¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿8Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡§¡ØGorillaz¡Ù('01Ç¯)¡¢¡ØDemon Days¡Ù('05Ç¯)¡¢¡ØPlastic Beach¡Ù('10Ç¯¡Ë¡¢¡ØThe Fall¡Ù('11Ç¯)¡¢¡ØHumanz¡Ù('17Ç¯)¡¢¡ØThe Now Now¡Ù('18Ç¯)¡¢¡ØSong Machine: Season One - Strange Timez¡Ù('20Ç¯)¡¢¡ØCracker Island¡Ù('23Ç¯)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤«¤é¥·¥ê¥¢¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ó¥Ç¥ª¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥Ä¥¢ー¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¡£
ANOUSHKA SHANKAR¡Ê¥¢¥Ìー¥·¥å¥«¡¦¥·¥ã¥ó¥«ー¥ë¡Ë
¥·¥¿ー¥ëÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤êºî¶Ê²È¡£13²ó¤Î¥°¥é¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈÎò¤ò¸Ø¤ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿±éÁÕ²È¡¢±Ç²è²»³Ú¤Îºî¶Ê²È¡¢·Ý½Ñ´Æ½¤¼Ô¡¢Ãø½Ò²È¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ê¼Ò²ñ³èÆ°²È¡£
18ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç±Ñ¹ñ²¼±¡¥·ー¥ë¥É¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤«¤Ä½é¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¡¢²¦Î©²»³Ú±¡¤ÎÌ¾ÍÀ²ñ°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿½é¥¤¥ó¥É¿Í²»³Ú²È¤Ç¡¢Æ±¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¤¥ó¥É¿Í½÷À¡£¤Þ¤¿¡¢UK¤ÎA¥ì¥Ù¥ë²»³Ú¶µ°é²ÝÄø¤ËºîÉÊ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î5Ì¾¤Î½÷Àºî¶Ê²È¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤«¤é¤Ï²»³Ú¤ÎÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¤ò¼øÍ¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ÎIvor Novello Innovation Award¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Anoushka¤Ï¸½ºß¡¢13ºÐ¤Ç¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò½Ë¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ä¥¢ーÃæ¡£Éã¤Ç¤¢¤ëPandit Ravi Shankar¤Î¸·³Ê¤Ê»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¥·¥¿ー¥ë¤È¥¤¥ó¥É¸ÅÅµ²»³Ú¤ò³Ø¤Ó¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿²»³ÚÅªÅÁÅý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¤¬ÂÎ¸½¤·¤¿Â¨¶½Åª¼«Í³¤ÎÀº¿À¤â¼ª¤È¿ÈÂÎ¤Ç½¬ÆÀ¡£
ÁÏÂ¤Åª¼«Í³¤Ø¤Î°¦¤Ï¹ñ¶¤ä»þÂå¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢Herbie Hancock¡¢Patti Smith¡¢Sting¡¢Zubin Mehta¡¢Joshua Bell¡¢Arooj Aftab¡¢Jacob Collier¡¢Nils Frahm¡¢M.I.A.¡¢¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¡¢¤½¤·¤Æ°ÛÊì»Ð¤Ç¤¢¤ëNorah Jones¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤ò¼Â¸½¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¥¸¥ã¥º¡¦¥«¥Õ¥§¤«¤é¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢4Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Þ¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¿¿¼ÂÀ¤È´ÑµÒ¤È¤Î¿´¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BIZARRAP¡Ê¥Ó¥µ¥é¥Ã¥×¡Ë
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Æ¥ó²»³Ú¤Î³×¿·¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¥é¥Æ¥ó¡¦¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò4ÅÙ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò4·ï¼õ¾Þ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÌò³ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤¾å¤²¡¢²»³Ú»Ë¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£Spotify¤ÈYouTube¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï160²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥È¥Ã¥×10¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ç3¶Ê¤òÆ±»þ¤Ë1°Ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à²÷µó¤òÃ£À®¡£
¥ê¥êー¥¹ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á27¶Ê¤¬Global Top 200¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Shakira¤È¤Î¡ÖSession #53¡×¤Ï¡¢Spotify¤ª¤è¤ÓYouTube»Ë¾å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î½éÆ°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Í£°ì¤ÎEP¡Øen dormir sin Madrid¡Ù¤ÏSpotify¤Ç10²¯²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÊÆCoachella¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆDJ¥»¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¼«¿È¤Î¥·¥çー¤ò½é³«ºÅ¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏDaddy Yankee¤È¤ÎÂÔË¾¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢NFL¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
KARA JACKSON¡Ê¥«¥é¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë
ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë»í¿Í¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡£¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Ë¿¼¤¤¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä²È·Ï¤Î¤â¤È¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥ªー¥¯¥Ñー¥¯¤Ç°é¤Á¡¢Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥µ¥¦¥¹¤«¤éÃæÀ¾Éô¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢À¸¤¤¿ÃÏ¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë·ÏÉè¡¢¾ì½ê¡¢µ²±¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
²ÈÂ²¡¢¤È¤ê¤ï¤±½÷À¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ä·Ð¸³¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¸½ºß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢»í¤È²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÃµµá¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥æー¥¹¡¦¥Ý¥¨¥È¡¦¥íー¥ê¥¨¥¤¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥«¥´¤Î¥æー¥¹¡¦¥Ý¥¨¥È¡¦¥íー¥ê¥¨¥¤¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ØPOETRY¡Ù¡ØFrontier Poetry¡Ù¡ØNimrod Literary Journal¡Ù¡ØRookie Mag¡Ù¡ØThe Lily¡Ù¡ØSaint Heron¡Ù¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWhy Does the Earth Give Us People to Love?¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Æ±ºî¤ÏPitchfork¡¢NPR¡¢Rolling Stone¡¢The New Yorker¡¢Billboard¡¢The Needle Drop¡¢Pigeons & Planes¤Ê¤É¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»í½¸¡ØBloodstone Cowboy¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
TONY ALLEN¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥¢¥ì¥ó¡Ë
Tony Allen¤ÎÈæÎà¤Ê¤²»³ÚÅªÎ¹Ï©¤Ï¡¢2020Ç¯4·î30Æü¡¢80ºÐ¤òÌÜÁ°¤ËÆÍÁ³¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢·Ï¥¬ー¥Ê¿Í¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤ÎGa¡¢Ewe¡¢YorubaÊ¸²½¤Î¥ê¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Ê¥óÏÑ°ìÂÓ¤Î²»³ÚÅª±§Ãè¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÈà¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢Gene Krupa¡¢Max Roach¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤Ã¤¿Art Blakey¤é¡¢°ÎÂç¤Ê¥¸¥ã¥º¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Þー¤¿¤Á¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Ì¾¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼±ÊÌ²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¤Î²»³ÚÅª¥¯¥ì¥ªー¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¡¢Ê£¿ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È»þÂå¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥º¥à¤òºÆÄêµÁ¡£¿¢Ì±ÃÏËö´ü¤«¤éÆÈÎ©¸å¤Î¥é¥´¥¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½ÅªÔ°ÔÆ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Èà¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«ー¥Ê¡¦¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Fela Kuti¤Î¤â¤È¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ³«²Ö¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¥ó¥É¥êー¥Àー¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£
Miles Davis¤¬¡Ö²»³Ú¤ÎËÜ¼Á¤Ï²»¤È²»¤Î´Ö¤Î¡È´Ö¡É¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Blur¤ª¤è¤ÓGorillaz¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëDamon Albarn¤Ï¡¢Tony¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò¡Ö¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTony¤Î¶õ´Ö――¤½¤³¤Ë¡¢Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖI play yours, you play mine. The music never ends.
¡Ê·¯¤Î¤ò±éÁÕ¤·¡¢·¯¤ÏËÍ¤Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£²»³Ú¤Ï·è¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢Tony Allen¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¼ã¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ËÀ¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÀ¸³¶¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¡¢²»³Ú¤òÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÌþ¤¹¡ÈÌô¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
About KONG
KONG¤ÏGorillaz¼«¿È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥ó¥É9ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Mountain¡Ù¤Ï KONG ¤«¤é¤Î½é¥ê¥êー¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¤â¤Ë The Orchard ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡£
Music Videos
¡ÖThe Hardest Thing/Orange County ft Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar¡×https://www.youtube.com/watch?v=M910sjgb3gk
¡ÖThe God of Lying ft. IDLES (Official Visualiser)¡×https://www.youtube.com/watch?v=kJChWUcesJ4
¡ÖThe Manifesto ft. Trueno & Proof (Official Visualiser)¡×https://www.youtube.com/watch?v=6JIv1l96zN0
¡ÖThe Happy Dictator ft. Sparks (Official Visualiser)
https://www.youtube.com/watch?v=MG_npaLydKg
