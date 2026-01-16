¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇäÃæ¡ª¡¡¤¢¤¤Å¤¶õÂÀÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÇòÀã¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«!!
³ô¼°²ñ¼ÒA3¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤ÈÌ¡²è¡ØÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¡ÖÇòÀô¼Ò¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¤¢¤¤Å¤¶õÂÀÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
ÇòÀã¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á5ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¢§ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¢§
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¤Ø
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/343?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/343?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055)
ÇòÀô¼Ò¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø
https://goods.hakusensha-shop.jp/title/274?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055(https://goods.hakusensha-shop.jp/title/274?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055)
¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～
Å¹Æ¬ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹
ÄÌÈÎ¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡ÊÄÌÈÎ¡Ë(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/343?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055)
¡¡¡¡¡¡ÇòÀô¼Ò¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(https://goods.hakusensha-shop.jp/title/274?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1055)
¢¨¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇÅù¿È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖÃæ¡ª
¢¨1·î16Æü(¶â)¡¦17Æü(ÅÚ)¤Î¤´Íè¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/akagami-sanrio
¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¡¦¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¡¦¥Ñー¥ÄÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥×¥ìー¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦¥Ö¥ê¥åー¥à´Ì¾®ÊªÆþ¤ì¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡¦¥®¥ã¥¶ー¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¦¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¦¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦5Ï¢¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤¬Åö¤¿¤ëÃ±ÉÊ¤È¡¢Á´¼ï¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ú¥¢¡Û
ÇòÀã¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥¼¥ó¡ß¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥ß¥Ä¥Ò¥Ç¡ß¥¿¥¥·ー¥É¥µ¥à¡¢ÌÚ¡¹¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥ª¥Ó¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý
¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ª
Å¹Æ¬¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄÌÈÎ¤Ç¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò1²ñ·×¤Ç2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÏÁ´Éô¤Ç14¥¢¥¤¥Æ¥à40¼ï¡ª
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç14¥¢¥¤¥Æ¥à40¼ï¡£
¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥°¥Ã¥º¤«¤é¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µー¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢Âç¤¤µÌó5.7cm¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡ª
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ìó7cm¡ß9cm¤È¥«¥Ð¥ó¤Ë¤â¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
¢£¥Ñー¥ÄÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
Âç¤¤µ6cm¡ß5cm°ÊÆâ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤ê¤ó¤´¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢²Ä°¦¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
B6¥µ¥¤¥º¤Î½ñÀÒ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Âç¤¤µÌó39cm¡ß21cm¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡£ÉÛÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦½ñ¤òÍ¥¤·¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥×¥ìー¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
ÂæºÂ¥Ñー¥Ä¤Ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¥°¥Ã¥º¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¢£¥Ö¥ê¥åー¥à´Ì¾®ÊªÆþ¤ì¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¥½¥Õ¥È¤Ê´¶¿¨¤ÇÍ¥¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Î¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤Ç¤¹¡ª
¢£¥®¥ã¥¶ー¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¹Ê¤Ã¤¿É³¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢²Ä°¦¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ëÂç¤¤µÌó40cm¡ß35cm¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£º£²ó¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
½Ä²£ºÇÂç15cm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤A4¥µ¥¤¥º¡ÊÌó23cm¡ß31cm¡Ë¡£¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¤Ï¤«¤É¤ë¤Ï¤º¡ª
¢£¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤ä¼êÄ¢¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀã¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¢ö
¢£¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¤ê¤ó¤´¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âç¤¤µ30cm¡ß40cm°ÊÆâ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥°¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤ì¤Ð¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¢ö
¢£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
ËÜÊª¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë3¹æF¥µ¥¤¥º¡ÊÌó27cm¡ß22cm¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ª
¢£¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¡õ¥½ー¥µー¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òÍ¥²í¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£5Ï¢¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
ÀÚ¤ê³°¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤·¤ª¤ê¤Î5Ëç¥»¥Ã¥È¡£¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÉ½ñ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
(C)¤¢¤¤Å¤¶õÂÀ¡¿ÇòÀô¼Ò¡¡(C)2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L657445
