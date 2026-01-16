¡Ú³«ËëÄ¾Á°¡Û¡ÖÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¡×¤ò1·î17Æü¤«¤éÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ç³«ºÅ¡£Åìµþ¤ä¥ß¥é¥Î¤Ç35Ëü¿Í°Ê¾åÆ°°÷¤·¤¿ÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ´¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡£Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸¼¨¤â
³ô¼°²ñ¼Ò°ì´ú¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Åì»³ÉðÌÀ¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¡×¤¬2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü¡ÊÂçºå»ÔÂçºåÉÜ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼çºÅ¡§Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢°ì´ú¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ë¡Ë
¡ÖÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸¡×¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢²ÎÀî¹ñË§¡¢²ÎÀî¹½Å¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢²ÎÀî¹ñÄç¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎºîÉÊ300ÅÀ°Ê¾å¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤ÆÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢Ê£¿ô¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ©ÂÎ±ÇÁü¶õ´Ö¤ÇÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ´¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌ¾¸Å²°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¡¢¼¯»ùÅç¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¡¢35Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸¡×¤Ï¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê»öÌ³¶É¡§Æâ³ÕÉÜÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖCJPF¥¢¥ïー¥É2025¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÏÁ´¤Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÉâÀ¤³¨¤Î·æºî¤Î¿ô¡¹¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÌöÆ°¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡ËÅ¸Í÷²ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA
- ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¤Ï£·¤Ä¤ÎÎ©ÂÎ±ÇÁü¶õ´Ö¤È¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸¼¨²òÀâ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï±ÇÁü¤È°ì½ï¤Ë¤´¼«¿È¤Î¡É±Ç¤¨¤ë¡É¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤â»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ»£±Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
Íõ
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥ëー¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¡¢ ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¿å¤ÎÉ½¸½¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÍõ¿§¤ÎÀ¤³¦
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
Îï
Èþ¤·¤¤¿§»È¤¤¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë²Ö¤ÎÀ¤³¦¡¢Á¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í²è¤ÎÀ¤³¦¤ò½ä¤ë
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
¹ë
°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈ¯¤¹¤ë¹ë·æ¤Î¶¦±é
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
¢¨¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°ìÉô¤Î¾Ò²ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂçºå²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÅ¸¼¨¡¦²òÀâ¡ä
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
¡ãÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¡¡ÃåÊª¤ÇÍè¾ì ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸
³ä°úÂÐ¾Ý¡§ÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¡ÊÃåÊª¡¦¿¶Âµ¡¦¸Ó¡¦Íá°á¤Ê¤É¡Ë
¢¨¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ä°ú¶â³Û¡§ÅöÆü²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤è¤ê100±ß°ú¤
¢¨Â¾Í¥ÂÔ¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÍøÍÑÊýË¡¡§²ñ¾ì·ôÇäµ¡¤Ë¤ÆÅöÆü³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
- Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA ³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA
¡ÚÆü»þ¡Û 2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì19:30¡Ë
¢¨´ü´ÖÃæµÙ´ÛÆü¤Ê¤·
¡Ú²ñ¾ì¡Û ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
³ë¾þËÌºØ¡¢²ÎÀî¹ñË§¡¢²ÎÀî¹½Å¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢²ÎÀî¹ñÄç¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎºîÉÊ300ÅÀ°Ê¾å¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤ÆÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ©ÂÎ±ÇÁü¶õ´Ö¤ÇÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ´¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ëºþ¤é¤ì¤¿ÃøÌ¾¤ÊÉâÀ¤³¨¤äÉü¹ïÈÇ¤ÎÉâÀ¤³¨¤âÅ¸¼¨¤·¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÎò»Ë¤ä¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¾Ò²ð¡£ÉâÀ¤³¨¤¬»ý¤Ä·Ý½ÑÅª²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤ä³Ú¤·¤ß¤Ê¤É¤Î¹¾¸ÍÊ¸²½¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á°Çä·ôÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â) 10:00～2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 23:59
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/396_1_d9c318e492b1655145041343cbf06323.jpg?v=202601161152 ]
¡Ú¼çºÅ¡Û Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ OSAKA ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢°ì´ú¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û ÂçÆ±À¸Ì¿ÊÝ¸±
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥¥ã¥é¥¤¥Î¥Ù¥¤¥È¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¡ÚÉâÀ¤³¨¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Û ËÙ¸ýçý½ã
¡Ú´ë²èÀ©ºî¡Û °ì´ú¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ
¡Ú¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka
¡Ú¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Û @ukiyoeimmersiveart(https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/)
#Æ°¤½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸¡¡¡ôukiyoeimmersiveart
- ³ô¼°²ñ¼Ò°ì´ú¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò°ì´ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¸²½´Ñ¸÷»ñ¸»¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥çー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢VR/AR/¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¿Í¡¹¤¬´¶Æ°¤ä¶½Ê³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò°ì´ú¡Ê±ÑÊ¸É½µ HITOHATA,INC.¡Ë
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡Û Åì»³ÉðÌÀ
¡ÚÀßÎ©¡Û 2019Ç¯7·î1Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û 5,971Ëü±ß
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
(Nagoya Head Office)¢¨ËÜ¼Ò
¢©451-0042 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî2-14-1 ¤Ê¤´¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹3F 3-2
(Tokyo Office)
¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-2-3 ½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹17F
(Osaka Office)
¢©530-0001 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-4-9 ¥Ö¥êー¥¼¥¿¥ïー1F
(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)
Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥çー¡¢¥ìー¥¶ー¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥Ç¥£¥Êー¡¢3DCG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢VR/AR/¥á¥¿¥Ðー¥¹¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û https://www.hitohata.jp/
¡ÚYouTube¡Û https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/