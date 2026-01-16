¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÈÆñ¤·¤¤¡É¤ò¡È¥«¥ó¥¿¥ó¡É¤Ë¡£¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÍÑ½ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë½ÐÈÇ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ±ÊÌ÷¹°¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥¯¥Ã¤È¤ï¤«¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡Ù¤ò2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚAmazon¡Û
https://www.amazon.co.jp/gp/product/440512048X
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û
https://books.rakuten.co.jp/rb/18400955/
¢£È¾Æ³ÂÎ¤ÎÆ¯¤¤äÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÌ¤Íè¡¢³Æ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÃÏÀ¯³Ø¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯
¸½Âå¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢°åÎÅ¤ä¶µ°é¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
È¾Æ³ÂÎ¤ÎÆ¯¤¤«¤é¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¾ðÊó¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤àÀ½Â¤¹©Äø¤ä¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡¢³Æ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÃÏÀ¯³Ø¤Þ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤äÇØ·Ê¤¬2»þ´Ö¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢£´Æ½¤¼Ô¾ðÊó
´Æ½¤¼Ô¡§Âç»³Áï¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¤µ¤È¤ë¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡´ÉÍý¹©³Ø¤Ë¤Æ½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£ 1985Ç¯Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÆþ¼Ò¡£1996Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇABN¥¢¥à¥í¾Ú·ô¡¢¥êー¥Þ¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º¾Ú·ô¤Ê¤É¤Ç»º¶È¥¨¥ì ¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ËÅ¾¿¦¡¢ È¾Æ³ÂÎÉôÌç¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë½¾»ö¡£2010 Ç¯¤è¤êIHS Markit(¸½Omdia)¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬ÌîÁ´ÈÌ¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¡£2017Ç¯9·î¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒGrossberg¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÀìÇ¤¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥µ¥¯¥Ã¤È¤ï¤«¤ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ë È¾Æ³ÂÎ¡Ù
ISBN : 978-4-405-12048-8
´Æ½¤¼Ô ¡§Âç»³Áï
½ÐÈÇ¼Ò ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¿·À±½ÐÈÇ¼Ò
Äê¡¡²Á ¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»Å¡¡ÍÍ ¡§»ÍÏ»È½/176¥Úー¥¸
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡Ê³ô¡Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡¡ÊÔ½¸Éô
TEL¡¡03-3831-0743¡¡/¡¡Fax¡¡03-3831-0758
E-mail¡¡ editor@shin-sei.co.jp
¢©110-0016¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì2-24-10