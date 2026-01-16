¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×½é¤ÎCM½Ð±é¡ª¥«¥ï¥¤¥¤¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¡×¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµá¿Í¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¿·CM¤Ë¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
2026Ç¯1·î16Æü¤«¤éTV CM¡Ê¶å½£ÃÏ°è¸ÂÄê¡ËÂ¾¡¢WEB CM¤Ë¤ÆÊü±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëCM¤Î¤ß¤É¤³¤í
¸¶½ÉÈ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖKAWAII LAB.¡Ê¥«¥ï¥¤¥¤¥é¥Ü¡Ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à±¿±Ä¡Ë¤Î¼¡À¤Âå¸õÊä¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×¤¬½é½Ð±é¤¹¤ëCM¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖBecause of You¡Ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡×¤È¿·ºî°áÁõ¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¡ª¥«¥ï¥¤¤¯¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ê¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËKAWAII LAB. SOUTH¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ïー¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªCM¤ÎÂ¾¤Ë¤âWEB¤äYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¡¢½é¤ÎCM»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¹©¾ì¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È»×¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊ¤¤¹¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤Î¥«¥ï¥¤¤µ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
<¡Ø¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¡Ù¿·CM¡Ê°ìÉô¥«¥Ã¥È¡Ë¡ä
¡ÚCMÆ°²è¡Û
¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÊÓ 15ÉÃ¡¡https://youtu.be/eIEMpCnV6Ec
¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÊÓ 30ÉÃ¡¡https://youtu.be/V5EHc9wNNIw
¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÊÓ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¡¡https://youtu.be/fu6dCn_31gw
¢§¤½¤Î¤Û¤«¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤Ï¡¢°Ê²¼¸ø¼°Youtube¤Ø¡ª
¡Ú¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¸ø¼°Youtube¡Ûhttps://youtube.com/channel/UCEaOXCWs_Zh586u3XX72DaQ?si=YogT_7o1rpu0Ojf5
¡Ú¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¡Ûhttps://koujoukyujin.world/
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¸ø¼° TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@witc_shinsotsu
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¸ø¼° X¡Ûhttps://x.com/witc_saiyo
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¸ø¼° Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/witc_shinsotsu/
¢£¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê¡¢CM½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÍÂ¼¿´À²¡ä
¹©»öµá¿Í¥ïー¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤¬Âô»³¤³¤ÎCM¤ÇÃ¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÂçÀîÀ¤è½¡ä
CM½é½Ð±é¡ª½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇË¾¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
Á´Éô¤Î¥·ー¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥µ¥¦¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¹¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãÌçÁÒºÌ²Ö¡ä
½é¤á¤Æ¤ÎCM½Ð±é¡ª¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª
Ã»¤¤¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÉ½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¹¥¤¤Ê½ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ª
½éCM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥µ¥¦¥¹¤Á¤ã¤óÃ£¤ò¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¡ãß·Â¼¤¤¤í¤Ï¡ä
¤Þ¤º¤Ï¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤ÇCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¶å½£¤Î¹©¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥Ã¥È¤òÅ¾¤¬¤¹»ä¤Ç¤¹¡£¾Ð °ì½Ö¤À¤±¤É·ë¹½´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖBecause of you¡×¤â¡¢¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¤âÂô»³°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãßÀÖ¿°¦»Ò¡ä
½é¤á¤Æ¤ÎCM½Ð±é¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª
ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¾¾ÅÄÆà¡¹¡ä
½é¤ÎCM½Ð±é¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊCM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¿¹Ìî¤á¤Í¡ä
½é¤á¤Æ¤ÎCM»£±Æ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª°áÁõ¤â¤³¤ÎCM¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¢£¡ÖKAWAII LAB. SOUTH¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
KAWAII LAB. SOUTH
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2025Ç¯7·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢KAWAII LAB.¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¸ÄÀ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁí¾Î¡£¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡ã¥á¥ó¥Ðー¡ä
ÍÂ¼¿´À²
ÂçÀîÀ¤è½
ÌçÁÒºÌ²Ö
ß·Â¼¤¤¤í¤Ï
ßÀÖ¿°¦»Ò
¾¾ÅÄÆà¡¹
¿¹Ìî¤á¤Í
¢¨CM¤Î½Ð±é¤Ï¾åµ7Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄ¿¿±û
Ê¡ËÜÉö
¡ÚKAWAII LAB. SOUTH ¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@kawaiilab_south
¡ÚKAWAII LAB. SOUTH ¸ø¼°Instagra¡Ûhttps://www.instagram.com/kawaiilab_south/
¡ÚKAWAII LAB. ¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/KAWAII__LAB
¢£¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¤È¤Ï
¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹©¾ì¡¦À½Â¤¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹â¼ýÆþ¡¦ÎÀ´°È÷¡¦Ì¤·Ð¸³OK¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤Î¹©¾ìµá¿Í¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Àµ¼Ò°÷¡¦ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Æ¯¤Êý¤òÃµ¤»¤Þ¤¹¡£´õË¾¾ò·ï¤Ç¸¡º÷¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¹©¾ìµá¿Í¥ïー¥ë¥É¡Ûhttps://koujoukyujin.world/
¢£¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊWORLD INTEC CO., LTD.¡Ë¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼çÍ×¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢À½Â¤¡¦µ»½Ñ¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦IT¡¦ÊªÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÁí¹çÅª¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬ËÜ¼Ò¡¦ËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¡¦ÅìµþËÜÉô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÂ¿¿ô¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¡¦¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¤òÅ¸³«¤·¡¢18,000Ì¾Ä¶¤Î¼Ò°÷¤¬Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤È¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£¼çÍ×»ö¶È¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢¥Æ¥¯¥Î¡¦SI¡¢R¡õD¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¹ØÇã¡¢¹ÔÀ¯¼õÂ÷¡¢¥Ñー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶ÈÉô¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.witc.co.jp/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ê(¥áー¥ë)¡Ëhttps://www.witc.co.jp/contact/
¡Ê☎¡Ë0334336050