Yamaha Music Innovations¤¬²»ÁÇºàÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò³«»Ï

¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡¢YMI¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¡Ö¿Í¤Î¤â¤ÄÁÏÂ¤À¤ÎÉ½¸½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°ÂÁ´À¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦¸¢ÍøÊÝ¸î¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ëー¥×²»¡¦²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ëAI³èÍÑ´ðËÜÊý¿Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤¤¡¢²»ÁÇºàÀ¸À®AI¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄBoomy Corporation¡Ê°Ê²¼¡¢Boomy¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢Åö¼Ò¤Î²»³ÚÀ©ºî¥Äー¥ë¡ÖSEQTRAK¡×¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½Åý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
SEQTRAK
SEQTRAK¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥â²èÌÌ
µ»½Ñ¸¡¾Ú¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëThe NAMM Show¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖSEQTRAK¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤ä¥·¥ó¥»¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê²»³ÚÀ©ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥®¥¢¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¢²»¸»¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ËÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢²»ÁÇºà¤ò´ÊÃ±¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¿·¤·¤¤²»³ÚÀ©ºîÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²»ÁÇºà¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¤Î¹âÉÊ¼ÁÀ¸À®¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï´õ¾¯¤Ç¤¹¡£Boomy¤Ï¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÁÏÂ¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ¸À®AI¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤·¡¢À©ºî¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Boomy¤È¶¦Æ±¤Çµ»½ÑÉ¾²Á¤ä¼ÂÁõ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸¡¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤ÎÁÏÂ¤Åª³èÍÑ¤Îµ¡²ñ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢²»³ÚÊ¸²½¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥âÂÎ¸³²ñ¤Î³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1074_1_776991cb0f46d30731c0bffbf5f96948.jpg?v=202601161152 ]
Boomy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1074_2_223193a82cd08924481e3c3b21d4a0cc.jpg?v=202601161152 ]
