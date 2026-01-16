¡Ú¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¶¦ÃÄÂÎÍÍ¸þ¤± ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û1/28(¿å)¡¦2/4(¿å)2ÆüÄø³«ºÅ¡ª¡Ø～AI¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¡§¸úÎ¨²½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¦°÷¤È½»Ì±¤Î¹¬¤»～¡Ù
CBT¡¦IBT»î¸³Åù¤Î»î¸³±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¸ù»Ê)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28(¿å)¡¦2·î4Æü(¿å)¤Î2ÆüÄø¤Ë¤Æ¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¶¦ÃÄÂÎÍÍ¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø～AI¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¡§¸úÎ¨²½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¦°÷¤È½»Ì±¤Î¹¬¤»～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
～¸µ»ÔµÄ¤¬¸ì¤ë¡¢¸½¾ì¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖAI³èÍÑ¤È»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×～
¡Ö2040Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎµÞ·ã¤Ê¸º¾¯¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤2040Ç¯¡£¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤Ç¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¡¢»ÔÌ±ËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ËÄÂç¤ÊÄê·¿¶ÈÌ³¤ä»æ¥Ùー¥¹¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬»Ä¤ê¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤ÎÆâÂ¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¹Ö»Õ¤¬ÅÐÃÅ¡£
ËÜÍè¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤ÏÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÔÀ¯¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¡¢º£¤Î±¿ÍÑ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊAI³èÍÑ½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡Û
- ¶ÈÌ³¤Î¥à¥À¤òºï¸º¤·¤¿¤¤
- ¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤
- ¶ÈÌ³¤Î°ú·Ñ¤®¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤
- AIÆ³Æþ¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¿Ê¤áÊý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢DXÀè¿Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÃÎ¸«¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢Áë¸ýÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ØºÇ¶¯¤ÎQ&A¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡Ù¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¤´ÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
～ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë～
Í¿µ· Âç²ð¡Ê¤è¤® ¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¡Ã¼Â¶È²È¡¦¸µºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»ÔµÄ²ñµÄ°÷
À¤³¦35¥«¹ñ¤ò½ä¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«ー¤ò·Ð¤Æ¡¢20Âå¤Çµ¯¶È¡£¥á¥ó¥ºÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡ÖFIGO¡×¤ä1ÆüÅ¹Ä¹·¿¥Ðー¡ÖLayover¡×¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï»ÖÌÚ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢µÄ°÷Êó½·¤òÃÏ°è»ö¶È¤ËºÆÅê»ñ¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èµ¯¶ÈÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤ÎDX²½¤äµ¬À©´ËÏÂ¤òÄó¾§¡£YouTubeÈÖÁÈ¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î·Ð±Ä»ëÅÀ¤È¹â¤¤È¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤ÄÏ¢Â³µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ãDay1¡ä1/28(¿å)¿½¹þ¥Úー¥¸ :
https://zoom.us/webinar/register/WN_ikGMiHG_S8OG3XTRD5QkmA?_fsi=OLbcsmAq#/registration
¡ãDay2¡ä2/4(¿å)¿½¹þ¥Úー¥¸ :
https://zoom.us/webinar/register/WN_5yHqxZ6wR7epf28oS1V48w#/registration
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
»î¸³¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»î¸³¤Î¿½¹þ¤«¤é¼õ¸³ÎÁ·èºÑ¡¢¼õ¸³¡¢ºÎÅÀ¡¢¹çÈÝÈ½Äê½èÍýÅù¤ÎÁ´¤Æ¤òIT²½¤¹¤ëCBT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÅ¸³«¤·¡¢CBT»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ80%°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ³Ê¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤Î±¿±ÄÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ìî¸ý¸ù»Ê¡¡ÀßÎ©Ç¯·î¡§2009Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®3¡¡AKS¥Ó¥ë6³¬
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://cbt-s.com
¼çÍ×»ö¶È
»î¸³±¿±ÄÁí¹ç°ÑÂ÷¥µー¥Ó¥¹(CBT¡¦PBT¡¦IBT)¡¢¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹
»öÌ³°ÑÂ÷¡¦°õºþ¡¦¥Çー¥¿½èÍý¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹
³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Êhttps://jpsk.jp ¡Ë¡Ù¤Î±¿±Ä
Ä¾±Ä¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê²ÎÉñ´ìºÂ¡¦²£ÉÍ¡¦²¬»³¡¦¿À¸Í¡¦ÀçÂæ¡¦»¥ËÚ¡Ë¤Î±¿±Ä¡Êhttps://cbt-s.com/professional-tc ¡Ë)