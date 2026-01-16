À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³Ú´ï¸«ËÜ»Ô¡ÖThe 2026 NAMM Show¡×½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
The 2025 NAMM Show ¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤ÈÅö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ë¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³Ú´ï¸«ËÜ»Ô¡ÖThe 2026 NAMM Show¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï1·î22Æü¤«¤é24Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¸°È×³Ú´ï¡¢¥®¥¿ー¡¢¥É¥é¥à¡¢´É¸¹ÂÇ³Ú´ï¤«¤é²»³ÚÀ©ºîµ¡´ï¤ä¶ÈÌ³ÍÑ²»¶Áµ¡´ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëBosendorfer¡Ê¥Ùー¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡ー¡Ë¡¢Line 6¡Ê¥é¥¤¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Ampeg¡Ê¥¢¥ó¥Ú¥°¡Ë¡¢Cordoba¡Ê¥³¥ë¥É¥Ð¡Ë¡¢Guild¡Ê¥®¥ë¥É¡Ë¡¢Steinberg¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ðー¥°¡Ë¡¢NEXO¡Ê¥Í¥¥½¡Ë¤Î³ÆÀ½ÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー/¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿·Á¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È³«È¯¤äCVCÅê»ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤¬Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1·î23Æü¤È24Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤¿²°³°ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¡×¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥½ー¥ë¡ÖRIVAGE¡Ê¥ê¥Ðー¥¸¥å¡ËPM¡×¤äNEXO¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³ÍÑ²»¶Áµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²»¶Áµ¡´ï¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤òÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤ä¥³¥ó¥µー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢NAMM Show¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÍÈ´¶¤ä°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
