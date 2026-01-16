¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Ê¥·¡×ZÀ¤Âå¤Î8³ä¤¬Ä¾´¶¤ÇÈ½ÃÇ¡£ÈÔ²ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5%¡¢¾¡Éé¤ÏºÇ½é¤Î10Ê¬¡Ú½¢³èÀ¸300Ì¾Ä´ºº¡Û
²ÁÃÍ´Ñ¼´¤Ç´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤ëZÀ¤Âå¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çAI¡ÖBaseMe¡Ê¥Ùー¥¹¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥¹¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¡¸« ¿ÎÂÙ¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë½¢¿¦Í½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸300Ì¾¤Ë¡¢½¢³è¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê
- ZÀ¤Âå¤Î83%¤¬´ë¶È¤òÄ¾´¶¤Ç¡Ö¥¢¥ê¡¿¥Ê¥·¡×È½ÃÇ¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê
- ÆÃ¤Ë½÷»Ò³ØÀ¸¤ÏÄ¾´¶È½ÃÇ¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÃËÀ¤è¤êÌó12¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë
- ´ë¶È¤Î°õ¾Ý¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖºÇ½é¤Î10Ê¬°ÊÆâ¡×¤Ë·èÄê
- °ìÅÙ¡Ö¤Ê¤·¡×È½Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î°õ¾Ý¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5%
- ZÀ¤Âå¤Î6³ä¤¬¡Ö·¹Ä°¡×¤è¤ê¡Ö¾ðÊóÄó¼¨¡×¤ò½Å»ë
83¡ó¤¬´ë¶È¤òÄ¾´¶¤Ç¥¢¥ê¡¿¥Ê¥·È½ÃÇ¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê
½¢³è¤Ç´ë¶È¤ò¡Ö¤¢¤ê¡¿¤Ê¤·¡×¤ÈÄ¾´¶Åª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«17%¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê8³ä°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ìÄ¾´¶¤Ç´ë¶È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò³ØÀ¸¤ÏÃË»Ò³ØÀ¸¤è¤ê12¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÄ¾´¶½Å»ë¡×
Ä¾´¶¤Ç´ë¶È¤ò¡Ö¤¢¤ê¡¿¤Ê¤·¡×È½ÃÇ¤·¤¿·Ð¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë8³äÄ¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¤ÈÄ¾´¶È½ÃÇ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤ÁØ¤ÏÃËÀ57.3%¡¢½÷À69.7%¤È12¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÌÌÀÜ´±¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤òÉÒ´¶¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤äÏÃ¤·Êý¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¥Ê¥·¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤
¡Ên=249¡Ë
´ë¶È¤ò¡Ö¤Ê¤·¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀâÌÀ²ñ¡¦ÌÌÃÌ¤ÎºÇ½é¤Î¿ôÊ¬¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤¬142Ì¾¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÖÅÙ¤äÏÃ¤·Êý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬118Ì¾¤ÇÂ³¤¡¢ÀâÌÀÆâÍÆ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¶õµ¤´¶¤äÌÌÀÜ´±¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤Ï¡¢¡ÖÀâÌÀ¤¬Ãê¾ÝÅª¡×¡Ê69Ì¾¡Ë¡¢¡ÖSNS¤È¼ÂºÝ¤¬°ã¤¦¡×¡Ê51Ì¾¡Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê47Ì¾¡Ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤Î¼Á¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¬´ë¶È¤ò¡Ö¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë3ÂçÍ×°ø¤Ï¡¢¡ÖËÁÆ¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î°¤µ¡×¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÂÖÅÙ¡×¡ÖÃê¾ÝÅª¤Ç¶ñÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀ¡×¡£´ë¶È¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎNG¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè°ì°õ¾Ý¤ÎÈÔ²ó¤Ïº¤Æñ¡£¡Ö°õ¾Ý¤¬Ê¤¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5%
¡Ên=249¡Ë
°ìÅÙ¡Ö¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿´ë¶È¤Î°õ¾Ý¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¡Ö´°Á´¤ËÊ¤¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¤ï¤º¤«12Ì¾¡Ê4.8¡ó¡Ë¡£¡Ö¾¯¤·¤À¤±¹¥Å¾¤·¤¿¡×¡Ê40Ì¾¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÌó2³ä¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê115Ì¾¡Ë¤¬ÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°õ¾Ý¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¤Ê¤·¤È»×¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÁª¹Í¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤¬60Ì¾¡Ê24.1%¡Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢ÈÔ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¹¤éÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÁª¹Í¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯´ë¶È¤ÎÀÜ¤·Êý¡Ö¤Þ¤ºÀâÌÀ¡¢¤½¤ì¤«¤é¼ÁÌäÂÐ±þ¡×
¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤ä»Å»öÆâÍÆ¤òÀ°Íý¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¬184Ì¾¡Ê61.3%¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÁª¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î116Ì¾¡Ê38.7%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï53.9%¡¢½÷À¤Ï64.5%¤¬¡Ö¤Þ¤ºÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ç¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢Ìó11¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢·¹Ä°¤è¤ê¤â¾ðÊó¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÄó¼¨¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤òÁÇÁá¤¯È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×½Å»ë¤Î»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¾¡Éé¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î10Ê¬¡×
°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î10Ê¬°ÊÆâ¡×¡Ê108Ì¾¡¢36.0%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î30ÉÃ¡×¡Ê32Ì¾¡¢10.7%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î³ØÀ¸¤¬³«»Ï10Ê¬°ÊÆâ¤Ë´ë¶È¤Î°õ¾Ý¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¡ÖÁª¹ÍÁ´ÂÎ¤ò½ª¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¡×¡Ê85Ì¾¡¢28.3%¡Ë¤ä¡Ö½é²óÀÜÅÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¸å¡×¡Ê75Ì¾¡¢25.0%¡Ë¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÁØ¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖËÁÆ¬10Ê¬¡×¤Ç¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁª¹Í°ÕÍß¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥¹¥ßーÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¡¸« ¿ÎÂÙ¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤¬»ý¤Ä±Æ¶ÁÎÏ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌóÈ¾¿ô¤Î³ØÀ¸¤¬ÀÜÅÀ¤Î³«»Ï10Ê¬°ÊÆâ¤Ë´ë¶È¤Î°õ¾Ý¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢°ìÅÙ¡Ö¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÈÔ²óÎ¨¤¬5%¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Î½éÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ã×Ì¿Åª¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¬¡Ö¤Þ¤º¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¹çÍýÅª¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¤ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ëー¥º¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢ºÎÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Á´¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£BaseMe¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤ºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾¡¸« ¿ÎÂÙ¡Ê¤«¤Ä¤ß ¤¤ß¤Ò¤í¡Ë
1998Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎZÀ¤Âå¡£¼Â²È¤¬È¬É´²°¤Ç¤¢¤êÍÄ¾¯´ü¤«¤é¾¦¤¤¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¼«¿È¤Î½¢³è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥Ùー¥¹¥ßー¡Êµì¡§¥¢¥ì¥¹¥°¥Ã¥É¡Ë¤ò³ØÀ¸µ¯¶È¡£AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡É²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤Ç³ØÀ¸¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¼¡À¤Âå¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBaseMe¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é°ìÇ¯¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢JT¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ê¤É150¼Ò°Ê¾å¤¬¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ30¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¡ÖForbes 30 Under 30 Asia 2024¡×¤ÎConsumer TechnologyÉôÌç¤ÇÁª½Ð¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂêÌ¾¡§½¢³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊQIQUMO¤òÍøÍÑ¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯12·î
Í¸ú²óÅú¡§26～28Â´Í½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸300Ì¾